Ein Wort, vor gär nicht langer Zeit nur einer Handvoll Wissenschaftlern geläufig, beginnt durch das öffentliche Bewußtsein zu geistern, als Schreckensruf, als Zukunftsfanfare, als nichtssagende Vokabel –: Automatisierung. Kaum einer, der es noch nicht kennt; kaum einer, der wirklich weiß, was damit gemeint ist. Fette Überschriften, wohin man blickt: Automatisierung – Segen oder Fluch? These prallt auf Gegenthese – eine häufig so unbegründet wie die andere. Kurz: die Verwirrung ist grenzenlos.

Jeder Versuch, durch ruhige Überlegung, durch sorgfältiges Abwägen der bislang bekannten Faktoren Ordnung in diesem Durcheinander der Meinungen zu stiften, muß begrüßt werden. Als ein solcher Versuch offeriert sich die soeben von der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Akademiker herausgegebene, dem Titel und der reichlich reißerischen Aufmachung nach sogleich ein wenig bedenklich stimmende Schrift:

„Revolution der Roboter.“ Untersuchungen über Probleme der Automatisierung mit Beiträgen von Fritz Erler, Alfred Marchionini, Frederick Pollock, Alwin Walther und Alfred Weber. Isar Verlag München. 189 S., 4,80 DM.

Bei der Lektüre des ersten Aufsatzes, sein Autor heißt Alwin Walther, befindet man sich auf gutem Wege zum Verständnis der äußerst komplizierten Vorgänge, für die in Amerika der Begriff automation geprägt worden ist. Das Neue an dieser technischen Entwicklung liegt, um es mit einem Wort zu umreißen, nicht nur darin, daß hinfort alle Fließbandarbeit – jene erschreckendste (aber auch letzte) Stufe der Unterordnung des Menschen unter das Gesetz der Maschine – von Maschinen selbst erledigt wird, sondern vor allem darin, daß automatische Steuerungsapparate durch Übernahme von Kontroll- und Orientierungsfunktionen die menschlichen Sinnesleistungen ersetzen und den Menschen als „Mitarbeiter“ aus dem Produktionsprozeß fast ausschalten. Die technischen Grundtatsachen, die damit zusammenhängen, werden hier knapp und anschaulich dargelegt – so anschaulich, wie sie für einen Laien überhaupt nur werden können.

Professor Marchioninis, des bekannten Dermatologen, an sich sehr nachdenkenswerter Beitrag über die Zivilisationskrankheiten liegt ein wenig abseits vom Thema, denn ob die „Revolution der Roboter“ oder, wie es wohl korrekter heißen müßte: die „Revolution durch die Roboter“, auch neue, ganz spezifische Störungen beim arbeitenden Menschen hervorrufen wird, davon ist hier noch nicht die Rede. Dagegen greift der Soziologe Professor Alfred Weber eine Frage auf, die zwar heute schon akut ist, im Zeitalter der Automatisierung aber erst wirklich brennend wird – die Freizeitproblematik. – Kern und, man darf wohl sagen, Absicht dieses Buches enthüllen sich jedoch erst in den letzten beiden Kapiteln. Friedrich Pollock, Nationalökonom und einer der wenigen Kenner auf dem Gebiet der Automatisierung, bemüht sich in einer faszinierend zu lesenden Abhandlung um den wissenschaftlichen Beweis, daß eine Automatisierung, die dem Belieben und der Willkür einzelner Unternehmer überlassen bliebe, zwangsläufig eine technologische Arbeitslosigkeit im Gefolge haben würde. Eine solche Meinung zu vertreten, ist sein gutes Recht als Wissenschaftler. Da er aber selbst die Fragwürdigkeit verbindlicher Prognosen erkennt („Niemand kann mit einiger Sicherheit die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen einer neuen Phase der Mechanisierung voraussehen, die erst vor ganz wenigen Jahren eingesetzt hat“), ist nicht recht einzusehen, warum er die wissenschaftliche Gegenmeinung, die zwar vorübergehende Umstellungsschwierigkeiten voraussieht, jedoch nicht an das Gespenst der Massenarbeitslosigkeit glaubt, so kurzweg abtut und sich zur Planwirtschaft als zum einzigen Wege des Heils einzigen – Zum Schluß nimmt der Politiker das Wort, der Parteipolitiker Fritz Erler. Hier nun wird wissenschaftliche Erkenntnis (oder das, was man als solche ausgibt) zur Legitimation einseitiger politischer Bestrebungen umgemünzt,und zwar nach dem altbekannten Motto: „Ich habe recht, die Wissenschaft sagt ja auch...“

Plötzlich stehen die Prognosen ohne Fragezeichen da; durchsichtig wie diese: „Es wird heftigste Krisen in der automatisierten Wirtschaft geben, wenn nicht eine angemessene Wirtschaftspolitik vorbeugend und notfalls heilend eingreift.“ Und gefährlich vernebelnd wie diese: „Die neue Ordnung ist möglich mit völliger Abschaffung der Armut und mit einer Demokratisierung des Eigentums.“

Wer so spricht, steht nicht mehr auf dem Boden nüchterner, wohl gar wissenschaftlicher Betrachtung und täte gewiß gut daran, in der „Financial Times“ den Satz eines britischen Gewerkschaftlers aufmerksam nachzulesen: „Am meisten Sorge macht den Gewerkschaften die der Automatisierung heute zuteil werdenden Publizität; denn wenn ihre Mitglieder zuviel unter den Einfluß wilder Spekulationen und Entstellungen der Berichterstattung geraten, so wird es den Gewerkschaften nur schwerer gemacht, mit den Problemen der Automatisierung fertig zu werden.“

Dieses Buch sollte einen Beitrag zur Klärung und zur Aufklärung sein. Vieles darin ist zutreffend, manches sogar brillant. Aber die wenigen halben Wahrheiten, scheint uns, wiegen schwerer als die vielen ganzen. Hans Gresmann