Die Rheinischen Stahlwerke, Essen, legen ihrer oHV am 31. Juli die Jahresabschlüsse für 1954 und 1955 mit Dividenden von 6 bzw. 7 v. H. auf 240,24 Mill. DM AK vor. In den beiden Jahren ist die Vermögensumschichtung weitergegangen und hat zu einer Straffung innerhalb des Konzerns geführt. Die Beteiligungen an Rheinstahl-Union, an Ruhrstahl und an Rhein-West Eisen wurden weiter verstärkt. An der Arenberg Bergbau GmbH ist der Anteil von 100 v. H. an 140 Mill. DM Kapital unverändert. Bei Ruhrstahl liegt er nach dem Umtauschangebot bei über 96 v. H., bei Rheinstahl-Union bei über 77 v. H., bei Rhein-West Eisen bei weit über 50 v. H., an der A. Riebeck’schen Montanwerke bei 39 v. H., an der Dynamit-AG bei 27 v. H. und am Handels- und Schiffahrtsunternehmen Joseph Schürmann GmbH bei 100 v. H.

Diese Beteiligungen sind mit 297 (292) Mill. DM aktiviert, während in einer konsolidierten Vermögensübersicht die Sachanlagevermögen mit 892 (787) Mill. DM zu Buch stehen. Gegenüber 1953 ist das Beteiligungskonto um 38 Mill. DM zurückgegangen, das gesamte Umlaufsvermögen dafür um 48,5 Mill. DM angereichert worden. Das Eigenkapital wuchs um 28,5 Mill., die gesamten Verpflichtungen gingen um 17,5 Mill. DM zurück.

Die Rheinstahl-Gruppe (Beteiligungen über 50 v. H.) meldet für 1955 einen Umsatz von 2 (1,6) Mrd. DM. An Investitionen wurden 318 Mill. DM in zwei Jahren verausgabt, davon 240 Mill. aus eigenen Mitteln. Die Kohlentochter Arenberg meldet 289 (261) Mill. DM Umsatz und kann für 1955 eine erste Dividende von 4 v. H. verteilen. Im neuen Geschäftsjahr haben sich die Geschäfte weiter gut entwickelt; eine leicht rückläufige Bewegung ist in einzelnen Produktionssparten beim Auftragsbestand festzustellen. rlt.

*

Die Hamborner Bergbau AG, Duisburg-Hamborn, legt zusammen mit der im Organschaftsverhältnis stehenden Friedrich Thyssen Bergbau AG, Duisburg-Hamborn, den Abschluß für 1955 mit einem Dividendenvorschlag von wieder 4 v. H. auf das AK von 69 Mill. DM vor. Hamborn hat die Betriebsführung von Thyssen Bergbau und an deren AK von 50 Mill. DM zusammen mit Rheinrohr-Phoenix einen Anteil von je 50 v. H. Das Berichtsjahr war für Hamborn insofern schwierig, als erhebliche geologische Hemmnisse beim Kohleabbau eintraten. Die Förderung ging demzufolge bei Hamborn von 2,45 auf 2,27 Mill. t, bei Thyssen von 2,39 auf 2,88 Mill. t bzw. bei der Kokserzeugung von 1,48 auf 1,39 Mill. t zurück. Dementsprechend ist der Gesamtumsatz rückläufig. Er erreichte bei Hamborn 111,7 (132,5) und bei Thyssen 200,6 (200,9) Mill. DM. Im laufenden Geschäftsjahr liegt bei Hamborner Bergbau die Förderung über dem Vorjahr, bei Thyssen ist sie noch unverändert. Da sich die Erträge nach der Kohlepreiserhöhung wesentlich verbesserten, wird mit einem befriedigenden Ergebnis gerechnet.