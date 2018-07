Trotz aller Klagelieder ist nicht zu leugnen, daß die Konjunktur auch die Aufwärtsentwicklung in der Handwerkswirtschaft wesentlich begünstigt. Selbst aus den etwas summarischen Lageberichten der Unterabteilung „Handwerk“ im Bundesvirtschaftsministerium läßt sich entnehmen, daß in vielen Handwerkszweigen ein guter Beschäftigungsstand herrscht. Im neuesten Bericht (über das vierte Quartal 1955) heißt über das Bauhauptgewerbe, daß der im Sommer erreichte außergewöhnlich hohe Beschäftigungsstand in den meisten Bezirken gehalten wurde. Auch die Dachdecker seien ausgelastet gewesen. Das Installateur- und Klempnerhandwerk stehe ebenfalls weiterhin im Zeichen der Vollbeschäftigung. Gleiches gilt für die Elektroinstallateure. Im metallverarbeitenden Handwerk war die günstige Witterung (ebenso wie im Baugewerbe) Ursache einer fast überall noch andauernden Vollbeschäftigung. Auch die holzverarbeitenden Berufe waren gut beschäftigt, besonders soweit sie direkt oder indirekt an der Baukonjunktur teilhatten.

Aufschlußreicher noch ist der Bericht des niedersächsischen Handwerks, weil er sich auf einer hier seit Jahren durchgeführten repräsentativen Fortschreibung der großen Handwerkszählung von 1949 gründet. Da schon andere Untersuchungen ergeben haben, daß die niedersächsischen Verhältnisse nicht wesentlich von denen im Bundesgebiet abweichen, verdient diese Statistik Beachtung.. Danach ist anzunehmen, daß die Beschäftigung im Handwerk im 3. Quartal 1955 allgemein einen Nachkriegshöchststand erreichte. Die Umsätze des Handwerks lagen im vergangenen Jahr um 14,7 v. H. über denen von 1954; das ist eine Zunahme, die höher ist als die von 1953 zu 1954 und die sich durchaus sehen lassen kann. Vergleicht man diese Umsatzsteigerung mit der Zunahme der Beschäftigten – im Durchschnitt des Jahres 5,4 v. H. – so läßt sich daraus auf weitere Produktivitätssteigerungen im Handwerk schließen. An der Spitze dieser Entwicklung steht die Handwerksgruppe „Bau“ mit einer Zunahme des Jahresumsatzes von 23,7 v. H. bei einer Zunahme der Beschäftigtenzahl um 9,5 v. H. Dann folgt die Gruppe „Holz“ mit 18,7 v. H. (Beschäftigtenzunahme 1,8 v. H.). An dritter Stelle steht die Gruppe „Metall“ mit einer Umsatzsteigerung von 12,1 v. H. und einer Zunahme der Beschäftigten von 4,7 v. H. Wesentlich unter dem Gesamtdurchschnitt liegt die Umsatzsteigerung bei der Gruppe „Nahrung“ mit 9,6 v. H. In der Gruppe „Bekleidung“ ist der Beschäftigtenstand sogar rückläufig gewesen, bei einer Umsatzsteigerung von nur 3,6 v. H.

Anlaß zur Klage ist also nur in einigen Handwerkszweigen angebracht. Die Unterschiede werden vor allem deutlich, wenn die Entwicklung seit 1949 betrachtet wird. Der Umsatzindex (Jahresdurchschnitt 1949 = 100) betrug zum Beispiel im September 1955 im Gesamthandwerk 266. Unter diesem Durchschnitt lagen in der Gruppe „Bau“ nur die Zimmerer mit 253,8 und die Elektroinstallateure mit 192,3. Weit an der Spitze stand der Hoch- und Tiefbau mit 417,2. In der Gruppe „Metall“ lagen in jenem Monat die Uhrmacher, Schlosser und Schmiede unter dem Durchschnitt; in der Gruppe „Holz“ waren es die Stellmacher. Im Bekleidungshandwerk erreichte dagegen kein Zweig den Gesamtdurchschnitt. Am schlechtesten war der Umsatz bei den Damenschneidern mit 110,4, dann mit 128,5 bei den Herrenschneidern. Es folgten die Schuhmacher mit 130,5 und die Sattler und Polsterer mit 240,6. Im Nahrungshandwerk brachten es die Fleischer mit einem Umsatzindex von 345,3 auf eine überdurchschnittliche Höhe, während die Bäcker mit 155,5 wesentlich unter dem Gesamtdurchschnitt blieben.

Zusammenfassend läßt sich zur Umsatzentwicklung sagen, daß im Bauhandwerk durchaus Zufriedenheit herrschen kann. Auch die beiden zurückbleibenden Zweige Elektroinstallateure und Zimmerer erreichten noch in den letzten Monaten des Jahres 1955 fast den Gesamtdurchschnitt. Im Metallhandwerk ist es bei den Schlossern ähnlich. Beim Schmiedehandwerk sind ebenso wie bei den Stellmachern strukturelle Schwierigkeiten zu überwinden, die ausgelöst wurden vom Einzug der Technik in der Landwirtschaft. Bei den Uhrmachern ist zu berücksichtigen, daß ihr Hauptumsatz im Oster- und Weihnachtsmonat liegt. So erreichte ihr Umsatzindex im Dezember 1955 eine Höhe von 521,8. Dadurch hebt sich der allgemein niedrige Durchschnitt wesentlich an. Die Schwierigkeiten liegen eindeutig im Bekleidungshandwerk. Hier ist die Konkurrenz der industriellen Konfektion stark zu verspüren. Daß es auch falsch ist, wenn man die Fleischer und Bäcker in einem Atemzug nennt, zeigt die Statistik. Der Umsatzindex der Fleischer lag durchweg im Jahr 1955 doppelt so hoch wie der der Bäcker.

Interessant ist, daß der Anteil des Handelsumsatzes am Gesamtumsatz seit Jahren nicht nennenswert verändert wurde. Das zeigt, daß er volumenmäßig mit der Gesamtumsatzentwicklung Schritt halten konnte. Die Unterschiede sind jedoch recht groß. Während sich der Anteil des Handelsumsatzes am Gesamtumsatz im gesamten Handwerk um 20 v. H. bewegt, steigt er in der Gruppe „Metall“ bis etwa 50 v. H. Mit an der Spitze liegen die Kraftfahrzeugmechaniker, die es auf rund 70 v. H. brachten. Darauf wird es im wesentlichen auch zurückzuführen sein, daß der Gesamtumsatzindex dieses Handwerkszweiges meist unmittelbar nach dem Hoch- und Tiefbau genannt wird. Mitunter wird schon die Furcht geäußert, dieser hohe Handelsanteil bei den Kraftfahrzeugmechanikern verleite manche Werkstatt dazu, den Reparaturbetrieb zu vernachlässigen ...

Zu begrüßen ist, daß die Schuhmacher den Rückgang an Reparaturaufträgen durch einen erhöhten Handelsumsatz auszugleichen versuchen. Der Anteil des Handelsumsatzes bewegte sich durchweg über 50 v. H. Gleichwohl hat sich aber der Gesamtumsatz nicht nennenswert verbessert.

Nun einige Worte zur Liquidität. Leider sind die Außenstände noch immer ungewöhnlich hoch. Der Anteil der Forderungen am Gesamtumsatz lag 1953 bei 54,9, 1954 bei 53,3 und 1955 bei 57,5 v. H. (Registriert werden hier in der Regel Forderungen, die länger als vier Wochen ausstehen). Bemerkenswert ist nun, daß trotz der Zunahme der Forderungen im vergangenen Jahr das Handwerk in der Lage war, seine Verbindlichkeiten abzubauen, nämlich von 43,7 auf 39,7 v. H. vom Gesamtumsatz. Im großen und ganzen muß also auch das Handwerk im letzten Jahr liquider geworden sein. Auch das ist kein schlechtes Zeichen für die Entwicklung. -td