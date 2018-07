Inhalt Seite 1 — Steigender Umsatz in Fetten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nachdem die Margarine-Union AG, Hamburg (zum Unilever-Bereich gehörend), bereits im vergangenen Jahr eine Kapitalerhöhung (um 15 Mill. auf 130 Mill.) beschlossen hat, die im Februar d. J. eingetragen wurde, steht nunmehr eine weitere Aufstockung des AK bevor, die das Eigenkapital dem gestiegenen Geschäftsumfang anpassen soll. Wie im vergangenen Jahre, so kann auch jetzt damit gerechnet werden, daß die Aktionäre dafür die Mittel aus dem erzielten Überschuß nehmen werden. Der Gewinn in 1955 beträgt (einschl. Vortrag) 40,355 Mill. DM; daraus wird eine Dividende von 10 (8 + 2) v. H. gezahlt; der Restbetrag von 27,4 Mill. steht der HV zur Verfügung.

In einer ausführlichen Übersicht über das Geschäft in Ölen und Fetten innerhalb der Bundesrepublik wird im Geschäftsbericht festgestellt, daß die Industrie bei leicht steigenden Umsätzen durchschnittlich gut beschäftigt war. Der Fettverbrauch hat von 1,464 Mill. t (in 1954) auf 1,541 Mill. t in 1955, also um 5,3 v. H. zugenommen. Der Pro-Kopf-Verbrauch stieg um 4,3 v. H. auf 29,5 kg. An dem gesamten Fettverbrauch war Margarine mit 4 1,7 v. H. beteiligt. Dieser Satz liegt etwa auf Vorjahrshöhe. Der Butterverbrauch blieb mit 359 000 t praktisch unverändert.

Im Berichtsjahr – so heißt es im Bericht des Vorstandes – war der Wettbewerb innerhalb der Margarineindustrie scharf. Er zeigte sich weniger auf dem Preisgebiet als vielmehr in den Anstrengungen, die Qualität und Verpackung zu verbessern. Im übrigen kam die Verbrauchssteigerung den „besseren“ Margarinesorten zugute. Im Bericht wird zwar nicht von dem Marktanteil der Margarine-Union gesprochen, doch ist auf Grund der bestehenden Verhältnisse ohne weiteres damit zu rechnen, daß er zumindest gehalten blieb.

In dem auf 159,8 (105,43) Mill. DM gestiegenen Rohertrag spiegelt sich die Geschäftsausdehnung wider. Dazu kommen ao.-Erträge von 5,25 (19,25) Mill. Andererseits sind die Personalkosten gestiegen und die Steuern haben sich auf 50,7 (23,4) Mill. DM mehr als verdoppelt. Die Anlagen stehen nach Abschreibungen von 7 Mill. DM und nach Zugängen von 12,99 Mill. mit 111,3 Mill. zu Buch. Es wird von c’em AK von 115 Mill., den Rücklagen von 23,4 Mill. und den Wertberichtigungen nach den Siebener-Paragraphen weit überlagert. Ein Beweis für die finanzstarke Stellung des Unternehmens, das keine Bankverbindlichkeiten auszuweisen braucht. Diese Position wird hoch untermauert durch den Abbau der Verbindlichkeiten auf 163,2 (197,3) Mill. DM, der trotz des ausgeweiteten Geschäftsumfangs möglich war. u e

Die Rheinische AG für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation, Köln, eine der Braunkohlengruben des RWE-Konzerns, hat 1955 einen Umsatz von 295 (256) Mill. DM erreicht. Infolge Auskohlung der alten Abraumbetriebe ging die Förderung von 29,09 auf 27,2 und die Briketterzeugung von 6,9 auf 6,6 Mill. t zurück, während die Stromerzeugung von 3,5 auf 4,56 Mrd. kWh anstieg. Zur Aufrechterhaltung und Ausweitung der Förderleistung hat das Unternehmen umfangreiche Investitionen durchzuführen, die im Berichtsjahr einen Rekordstand mit 195 Mill. DM erreichten. Weitere erhebliche Geldmittel sind auch in den nächsten Jahren notwendig, werden aber unter dem jetzigen Höchststand liegen. Die bisherigen Investitionen seit der Währungsreform erreichten 747 Mill. DM, die zum überwiegenden Teil aus eigenen Mitteln finanziert wurden. Von dem AK von 120 Mill. DM befinden sich 60,352 Mill. DM im Besitz vom RWE. 57,777 Mill. DM AK sind dividendenberechtigt und erhalten aus 4,68 Mill. DM Reingewinn eine von 7,2 auf 9,1 v. H. erhöhte Dividende.

