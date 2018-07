Inhalt Seite 1 — Über autobiographische Schriftstellerei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alexander Heinrichs

Unsere Nachfahren werden es leichter haben als der Gelehrte von heute, der sich mit den autobiographischen Dokumenten früherer Epochen befaßt. Jahr für Jahr wächst in dem halben Jahrtausend seit der italienischen Renaissance die Zahl dieser Selbstzeugnisse, um in unseren Tagen zu einer Sintflut anzuschwellen, der man sich billigerweise mehr und mehr durch gleichmütige Ignorierung zu erwehren beginnt. Die Autobiographie der Gegenwart hat etwas eingebüßt, was – in den besten Fällen – durch literarische Pikanterie und Akkuratesse nicht mehr wettgemacht werden kann: sie ist, kaum mehr von geistesgeschichtlichem, sondern nur mehr von soziologischem Belang, zu einer ganz ungewöhnlichen Erscheinung auf dem Büchermarkt geworden.

Das ist nicht weniger und nicht mehr als eines von vielen Alarmzeichen, zumal man sich darüber einig sein wird, daß die Autobiographie, geboren aus dem geschichtlich allmählich gewachsenen Bewußtsein von der Würde der Persönlichkeit, die Höhenlage der menschlichen Existenz anzeigt, seitdem auch die Dichter, Forscher, Denker und Heiligen in den Kreis der autobiographischen Schriftsteller eingetreten sind.

Auf einem langen Weg, der über Ciceros Brutus, Mark Aurels Meditationen, Augustinus, Dante und Heinrich Seuse, Lope de Vega, Erasmus und Descartes, Leibniz, Rousseau, Goethe, Benjamin Franklin bis zu Nietzsche, Tolstoj, Strindberg und Gorki führt, sind alle Erscheinungsformen und Wesensmerkmale autobiographischen Schrifttums dokumentiert: Selbstzeugnisse von Staatsmännern, die das Bild zu bestimmen suchen, in dem sie fortleben wollen, Objektivierungen des Lebens bedeutender Geister im literarischen Werk, die großen Konfessionen als metaphysisch-religiöse Wendung in die Innerlichkeit, die – oft unziemliche – Hochschätzung des Selbsterlebten bis zur – oft pseudohistorischen – Kunst des autobiographischen Romans.

Es ist ein Abenteuer von besonderem geistigem Reiz, diesen Weg der Geschichte an Hand von Autobiographien zu verfolgen. Dazu in der Lage zu sein, verdanken wir dem epochalen, in wissenschaftlichen Akribie und vollendeter Anschaulichkeit gleich bewunderswerten Lebenswerk von

Georg Misch: „Geschichte der Autobiographie Bd. II „Geschichte der Autobiographie im Mittelalter“, 1. Teil, 1. Hälfte 303 S., 2, Hälfte 363 S., je 18,50 DM. Verlag G. Schulte-Bulmke, Frankfurt/Main.

Der erste Band dieses groß angelegten Werkes ist als Geschichte der Autobiographie im Altertum schon 1905 erschienen (3. verm. Aufl. 1949/1950). Was Bruno Snell über diesen ersten Band schrieb, das gilt unverändert, wenn nicht in noch höherem Maße von dem jetzt vorliegenden zweiten: „Das Schönste aber an dem Buch ist, wie nicht nur die Kontinuität der Geschichte sichtbar wird, sondern auch etwas wie ein Sinn der Geschichte, freilich ohne daß dieser auf einen abstrakten Begriff, ein Schema oder eine Formel gebracht wäre. Darin liegt das eigentümlich Zwingende und Beglückende des Buches.“