Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard war nicht gut beraten, als er den Gedanken einer Internationalen Währungskonferenz in die Debatte warf. Damit erweckte er den Anschein, als wolle die Bundesrepublik in der Frage der Neuordnung der Währungsrelationen die Initiative ergreifen. Wie die Dinge liegen, mußte man sowohl im Inland wie im Ausland hieraus die Folgerung ziehen, daß eine Aufwertung der Deutschen Mark zur Diskussion stehe und daß eigentlich nur noch darüber Klarheit zu schaffen sei, auf welche Weise das an zweckmäßigsten erfolgen könne. In der Tat wurden so auch in Deutschland die verschiedenster Möglichkeiten erwogen; man sprach zunächst vor einer Änderung der Parität. Als dieser Vorschlag von der Bundesregierung kategorisch zurückgewiesen wurde, diskutierte man über eine flexible Währungspolitik und über die Schaffung größerei „Bandbreiten“. Hierzu wäre eine Änderung der Statuten des Internationalen Währungsfonds notwendig, was aber – wie die Dinge nun einmal liegen – nur sehr schwer (wenn überhaupt) erreichbar ist.

All dies sind Tatsachen, die man bei ruhiger Überlegung und sachlicher Prüfung vorausschauend hätte erkennen müssen. Der Fehler, den der Bundeswirtschaftsminister gemacht hat, war, daß von ihm die entsprechenden Gedanken allzufrüh in die Öffentlichkeit getragen wurden, statt daß sie zwischen den Experten der zuständigen Ministerien und der Bank deutscher Länder in aller Ruhe erwogen und geprüft worden wären. Erfahrungsgemäß ist es nämlich immer schlecht, wenn eine Währung ins Gerede kommt. Ist dies erst einmal der Fall, dann wird das von den Kaufleuten in ihre Kalkulationen einbezogen. Jeder, ob er nun diesseits oder jenseits der Grenze wohnt, versucht, mit seinen flüssigen Mitteln auf die rechte Seite zu gelangen, um von dem erwarteten Währungsschnitt möglichst Vorteile für sich zu erreichen. Das ist auch diesmal wieder prompt eingetreten. In dem Augenblick, in dem von einer Aufwertung der D-Mark gesprochen wurde, drängten die Exporteure darauf, ihre Devisenforderungen möglichst schnell hereinzubekommen, um sie noch rechtzeitig in D-Mark umwechseln zu können. Andererseits erschien es den Importeuren richtig, sich bei ausländischen Banken zu refinanzieren oder möglichst lange Zahlungsziele auszuhandeln. Darüber hinaus setzte sich das internationale vagabundierende Geld in Richtung Deutschland in Marsch, wofür es trotz aller pervertierten Devisenbewirtschaftung Möglichkeiten gibt. Die Misere blieb dann auch in Gestalt überhöhter und extremer Zahlungsbilanzüberschüsse nicht aus. Sie waren dieses Mal insofern besonders gefährlich, als sich diese Welle auf einer bereits aktiven Zahlungsbilanz aufbaute, so daß es, um bildlich zu sprechen, geradezu zu einer Sturmflut kam. Das hat die Vorstellung, eine Aufwertung der D-Mark sei nicht mehr zu vermeiden, nur noch verstärkt.

Dergleichen aber ist völlig unnötig und schadet uns sehr. Jede sachliche Überlegung mußte nämlich von Anfang an zu dem Ergebnis führen, daß die D-Mark richtig liegt und daß Deutschland deshalb auch gar keinen Anlaß hat, nervös zu werden. Die internationale Leitwährung ist der Dollar. Im Verhältnis zu ihm aber ist (genauso wie dem Schweizer Franken oder irgendeiner anderen harten Währung gegenüber) die D-Mark zu billig. Die Zahlungsbilanz mit diesen Hartwährungsländern ist keineswegs extrem aktiv. Sie aber sind – und das wird meist vergessen – auf den Weltmärkten die schärfsten Konkurrenten der deutschen Industrie. Um dies zu erkennen, braucht man sich nur an die Argumente zu erinnern, die die deutsche Exportwirtschaft vorbrachte, als die Bank deutscher Länder von dem Verrechnungsabkommen mit südamerikanischen Ländern zu multilateralen Zahlungssystemen überging. Damals wurde darauf hingewiesen, daß die Unterbewertung des Verrechnungsdollars gegenüber dem freien Dollar den wichtigsten Schutz der deutschen Exportindustrie in diesen Ländern gegenüber dem Wettbewerb der überaus leistungsfähigen amerikanischen Exporteure darstellte. Die Bank deutscher Länder hat diese Argumente damals nicht gelten lassen, sondern bedeutet, daß sich die deutsche Industrie, im Hinblick auf die kommende Konvertibilität, auf diesen scharfen Wettbewerb einrichten müsse. Dies war das äußerste, was man der deutschen Wirtschaft an „Erziehungsmaßnahmen“ zumuten konnte.

Wieso aber sollen sich seitdem die Dinge so geändert haben, daß wir uns heute eine Aufwertung der Deutschen Mark gegenüber dem Dollar erlauben können? Die zwangsläufige Folge wäre das kampflose Überlassen der für die deutsche Wirtschaft entscheidenden Exportmärkte an die übrigen großen Industrieländer. Unsere Zahlungsbilanzsituation schlüge in kurzer Zeit um, wobei dann die Welle des vagabundierenden Geldes sich sofort in ihr Gegenteil verkehrte. An die Stelle der Sorge um die Fülle müßte dann wieder die Sorge um den Mangel treten. Hierauf aber kann es keine verantwortliche Wirtschaftspolitik ankommen lassen. Deshalb muß, wie die deutsche Zahlungsbilanz auch im Augenblick aussehen mag, das System der fixen Wechselkurse und die Parität der Deutschen Mark unverändert bleiben. Wechselparitäten sind im Gegensatz zu Diskont- und Mindestreservebestimmungen Notenbankmaßnahmen auf lange Sicht, die nicht aus konjunkturpolitischen Überlegungen geändert werden dürfen.

Eine Änderung der Parität kommt überhaupt nur dann in Frage, wenn sie (zum Beispiel) als Folge einer weit fortgeschrittenen Inflation nicht mehr zu vermeiden ist, und eine restriktive Notenbankpolitik nicht mehr ausreicht, um das nationale Preisgefüge dem des Auslandes anzupassen. Hiervon kann aber in Deutschland keine Rede sein. Es mag sein, daß das eine oder andere Land, mit dem wir in Handelsbeziehungen stehen, mit entsprechenden Entwicklungen rechnen muß. Es ist aber nicht unsere Sache, uns hierüber Gedanken zu machen oder gar Empfehlungen an das Ausland zu geben. Hierfür ist die Autorität der Bundesrepublik noch längst nicht ausreichend. Was wir tun können, ist nur, in aller Ruhe abzuwarten und zu beobachten, wie die Dinge sich jenseits unserer Grenzen vollziehen. Die Entwicklung läuft im übrigen dort ganz in unserem Sinne. Im gleichen Umfange, wie bei uns die Währungsreserven zunehmen, gehen sie bei den ausländischen Notenbanken zurück und zwingen diese, entweder im eigenen Lande eine Politik innerwirtschaftlicher Stabilität zu betreiben oder zur Devisenbewirtschaftung zurückzukehren.

Das Letztere aber ist heute recht schwer, weil alle Länder der westlichen Welt weitgehende Liberalisierungsverpflichtungen eingegangen sind, deren sie sich nicht ohne weiteres entledigen können. Wozu also das ganze Gerede von der Notwendigkeit einer Neuordnung der Währungsparitäten oder von beweglichen Wechselkursen? Es schadet uns nur und verlängert nur denjenigen Ländern, die der Inflation Raum gegeben hab en, die Galgenfrist, scharfe Maßnahmen im eigenen Hause durchführen zu müssen. Das sollten auch die Kaufleute erkennen, die sich von dem Gerede der letzten Tage beeinflussen ließen und die glauben, klug zu handeln, wenn sie rechtzeitig ihre Engagements auf eine Aufwertung der D-Mark einrichten. Diese Spekulation wird nicht aufgehen, weil im Grunde weder die Bundesrepublik noch die entscheidenden Länder der westlichen Welt dazu bereit sind, Währungsexperimente zu wagen, um wirtschaftspolitischen Entscheidungen aus dem Wege zu gehen. Es gehört keine Prophetengabe dazu, um vorauszusagen, daß auf der nächsten Gouverneurstagung des Internationalen Währungsfonds das Thema der Neuordnung der Währungsrelationen, wenn überhaupt, dann nur am Rande – und scharf ablehnend – behandelt werden wird, weil alles andere nicht weniger bedeutete als eine Aufgabe des Grundsatzes, daß nur bei einer Politik innerwirtschaftlicher Stabilität und bei festen Währungsrelationen eine Weltwirtschaft möglich ist. Waldemar Ringleb