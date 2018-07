Nehru in Deutschland: Eine eingehende Unterhaltung zwischen Nehru und Adenauer in Bonn ergab Übereinstimmung auf wichtigen Nebenschauplätzen der Politik, so der Frage deutscher Wirtschaftshilfe für Indien und dem gemeinsamen Interesse an der „Förderung des Friedens“ und der „Nichteinmischung“. Unter „Nichteinmischung“ versteht man in Bonn auch den Abzug der Russen aus der Sowjetzone (deren Anwesenheit ja zweifellos eine Einmischung in deutsche Angelegenheiten darstellt). Weiter als bis zu einem allgemeinen und unverbindlichen Bekenntnis zur Nichteinmischung wollte Nehru in der deutschen Frage nicht gehen. Gewisse Hoffnungen auf eine indische Vermittlung in der deutschen Frage (zu denen Nehru allerdings niemals Anlaß gegeben hat) wurden dadurch enttäuscht. Nehru war auch nicht bereit, sich in der Frage einer eventuellen Anerkennung des Pankower Regimes für alle Zeiten festzulegen. Er sagte dazu: „Das hängt von vielen Faktoren ab.“ Hamburg bereitete Nehru einen herzlichen Empfang, und Nehru bedankte sich in einer Rede auf einem Empfang im Senat, in dem er sagte, Hamburg habe auf ihn als eine Stadt „mit Charme und Tiefe“ einen bleibenden Eindruck gemacht.

SPD-Parteitag: Ohne sich in der Frage Wehrpflicht – Berufsheer endgültig festzulegen, erklärte der Parteivorsitzende Ollenhauer auf dem SPD-Parteitag in München, daß die SPD auf keinen Fall „die von Grund auf verfehlte Wehrpolitik der Bundesregierung“ fortführen werde Andererseits werde sie internationale Verträge (so auch den über den deutschen Beitrag zur Westverteidigung) nicht einseitig zerreißen. Ollenhauer verlangte eine Neuorientierung der deutschen Außenpolitik, die aus dem „Panzerturm der einseitigen Politik der Stärke“ heraus müsse. Im übrigen stand der Parteitag innen- wie außenpolitisch im Zeichen der Mäßigung. Die Partei will nicht vorzeitig Türen zuschlagen, auch nicht die zu einer großen Koalition.

Dreimächte – Abkommen: Der sowjetische Außenminister Schepilow schlug in einer Rede vor dem Obersten Sowjet den USA und Großbritannien vor, mit der Sowjetunion ein Dreimächte-Abkommen über die Beendigung aller Kernwaffenversuche zu schließen. Andere Staaten könnten sich später anschließen. Außerdem schlug Schepilow vor, die Produktion von Kernwaffen zu verbieten und die vorhandenen Vorräte an diesen Waffen zu vernichten. Amerikanische und englische Sprecher erklärten sich bereit, Kernwaffen-Experimente „einzuschränken“, nicht aber sie einzustellen. Gegen die Forderung nach einer Achtung der Kernwaffen wenden sie nach wie vor ein, daß vorher die Frage der Kontrolle geregelt sein müsse. Vor Schepilow hatte bereits der sowjetische UNO-Delegierte, Gromyko, die sofortige Einstellung aller Kernwaffenversuche und den Verzicht auf ihre Anwendung gefordert. Außerdem stimmte Gromyko den von den Westmächten vorgeschlagenen Höchstgrenzen für die Armeestärke der Großmächte zu. Ein amerikanischer Sprecher meinte, daß hiervon unter Umständen auch die 500 000-Mann-Höchstgrenze der deutschen Bundeswehr berührt werden könnte.

*

Sorin abberufen: Moskaus Botschafter in Bonn, Sorin, wurdeüberraschend abberufen. Dem Rätselraten um die Gründe dieses Schritts wurde durch seine Ernennung zum stellvertretenden Außenminister teilweise ein Ende gemacht. Eine sowjetische Absicht, die deutsch-russischen diplomatischen Beziehungen einfrieren zu lassen, ist unwahrscheinlich, Jedenfalls hätten Prag und Warschau in diesem Fall kaum erneut ihrem Wunsch nach diplomatischen Beziehungen zu Bonn Ausdruck verliehen. Sirius, 19. 7. 56