Der Hochsommer bringt den Wertpapiermärkten zwar alljährlich eine Flaute, doch ist sie in diesem Jahr viel ausgeprägter als sonst. Die gegenwärtige Marktsituation zwingt geradezu zur Zurückhaltung, denn vorläufig sind die Voraussetzungen für eine langanhaltende Kurserholung bei den Aktien nicht in Sicht. Wie sich die Renten nach Erscheinen der Bosch-Anleihe entwickeln werden, ist unschwer auszurechnen. Sie müssen sich auf den marktgerechten Zins einpendeln, und das bedeutet für die Pfandbriefe eine drastische Zurücknahme der jetzigen ‚offiziellen‘ Kurse, die mit der Wirklichkeit oft nichts mehr gemein haben.

Daß sich bei den Aktien zunehmend das Renditedenken durchsetzt, beweist die Tatsache, wie wenig die Kurse auf günstige Dividendennachrichten reagieren. Das höhere Zinsniveau ist in den Bewertungen seit geraumer Zeit schon berücksichtigt. Um so empfindlicher sind die Konsequenzen, die an den Börsen in Fällen der Dividendenherabsetzung oder der Nichterhöhung gelogen werden. Ein Beispiel ist hier Zellstoff Waldhof, wo der Kurs in rascher Folge um etwa 0 Punkte gesenkt wurde. Eine weitere ständije Ursache für ärgerliche Verluste ist das nicht rechtzeitige „Aussteigen“, wenn ein Kurs durch Interessenkäufe einen Stand erreicht hat, der sich weder durch die Rendite noch durch die Substanz rechtfertigen läßt Dabei ist beim Faktor „Substanz“ viel Versieht am Platze, denn trotz des Geredes von der langsam schwindenden Kaufkraft der DMark läßt die Börse das Problem der Substanzsicherung völlig außer acht.

Nachdem Flick keine Anstalten macht, die auf eine Fortsetzung seiner Mehrheitskäufe bei Buderus schließen lassen, kam es hier zu einem Kursrückschlag von 217 auf 189 v. H. Die Gesellschaft zahlt für 1955 wieder 8 v. H. Dividende. Von der Rendite her gesehen wäre also nach unten Platz. Die Mannesmann-Aktie, ein 9prozentiges Papier, fand zum Wochenschluß erst zu 164 (169 1/4) Aufnahne. Zu einer weiteren Sonderbewegung kam es im Montanbereich bei Hüttenwerke Siegerlaid (Großaktionär: Allianz). Auch hier haben in den letzten Monaten ständig Aufkäufe stattgefunden, die nun (zumindest vorübergehend) beendet sind. Der Kurs fiel daraufhin um etva 17 Punkte auf 212 v. H. Hüttenwerke Siegerland haben ebenfalls nur 8 v. H. Dividende gezahlt.

Durchschnittlich sind die marktgängigen Werte der westdeutschen Schwerindustrie in der letzten Woche um 2 bis 3 Punkte zurückgelaufen. Die Umsätze waren gering; Verkäufe wurden in erster Linie aus Geldbeschaffungsgründen vorgenommen, die sowohl mit der überraschenden Geldmarktanspannung in Verbindung standen, aber auch eine Folge rechtzeitiger Dispositionen für die bevorstehenden Kapitalerhöhungen sind. Zur Debatte stehen gegenwärtigSiemens, AEG und Bayer. Daneben haben zahlreiche kleinere Gesellschaften eine Eapitalaufstockung durch Ausgabe junger Aktien beschlossen. Die Ankündigung der Bezugsrechte bei Siemens und AEG brachte den beiden Kursen zunächst einen kleinen Gewinn; spiter setzten hier Spekulationen unter dem Gedanken ein, den Siemens- oder AEG-Besitz über ein unter Parität liegendes Bezugsrecht verbilligen zu können. Es wurden also alte Aktien auf der erhöhten Basis verkauft.

Am Bankenmarkt hielten die Käufe bei den Aktien der Commerz- und Credit-Bank an. Mit 244 v. H. liegt das Frankfurter Institut erheblich über den Schwesterbanken (Commerzbank-Bankverein 200 v. H., Commerz- und Disconto-Bank 250 v. H.). Bei der Commerz- und Disconto-Bank muß das Bezugsrecht berücksichtigt werden, das demnächst zur Notiz kommt. – Die IG-Farben-Papiere sind in den Hintergrund getreten. Sie schlossen sich der nachgebenden Allgemeintendenz an. Die IG-Farben-Liquis litten unter der Verhärtung der Wiedervereinigungspolitik, denn positive Überraschungen können für die Inhaber dieser Papiere nur dann eintreten, wenn einmal in irgendeiner Form die Rückgabe der in der sowjetischen Besatzungszone gelegenen Werke des alten IG-Farben-Konzerns erfolgen sollte. Soweit noch andere Hoffnungen bestanden haben, sind sie durch den Bericht der IG-Liquidatoren wohl zunichte gemacht worden.

Die neue Entwicklung In den USA in bezug auf die Rückgabe der deutschen Vermögen fand an den Börsen keinen Niederschlag mehr. Als Barometer kann hier der Schering-Kurs gelten, der in den zurückliegenden Tagen eher etwas schwächer notiert wurde. Die von Vereinigte Altenburger, Reichhold-Chemie und Voigt St. Haeffner angebotenen jungen Aktien konnten : reibungslos untergebracht werden. Die Bezugsrechte erreichten meist die rechnerische Parität-, bei Voigt & Haeffner wurde „gestrichen Geld“ notiert. -ndt