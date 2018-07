Inhalt Seite 1 — Anbruch der Nacht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Piontek

Die letzten Häuser traten zurück – der Putz noch frisch und auf der Wetterseite fleckig von Regengüssen, die Giebel groß und öde, schiefe Ställe mit weißen Kaninchen, Zäune, niedrig und flimmernd ausgespannt. Kaum ins Offene gelangt, brach die Seitenstraße des Vororts ab, ein Rasensteig führte vorbei, und ich bog ein und wanderte durch das Gras auf eine Zeile hoher Bäume zu.

Hier halte ich manchmal an. Das Unbewohnte tut sich auf; sein Raum reicht bis zu den Hängen der Jurarücken, die den Horizont zieren. Erst wo der Anstieg beginnt, leisten die nächsten Dörfer Widerstand. Inseln gleich heben sie sich empor, felsenhart, doch das windnasse Auge sucht nicht nach Sicherheit. Die Distanz ist eben wie ein Spiegel, eine gesegnete Fläche. Buschwerk auf schmalen Schafweiden zeigt ihre Tiefe an.

Wenn wir an solchen Punkten ohne Begleiter verweilen, kann es geschehen, daß uns die unangetastete Weite die Zunge löst. Nichts Vorgefaßtes kommt uns über die Lippen, selten eine wohlgesetzte Wendung. Arglos überlassen wir uns der Sprache. Doch im Gegensatz zu verhärteten Einzelgängern, Scheuen und Hochbetagten, die ihre heimlichen Selbstverhöre murmeln, ohne es wahrzunehmen, greifen wir jedes Wort auf, das hervorbricht.

Ähnlich ergeht es uns vor verschwimmenden Panoramen, in großer Höhe, wo sich das Entzücken des Vogelblicks in ein Stammeln stürzt. Wir machen die Erfahrung, daß der Überschwang wirklicher wird, wenn er aus der Benommenheit sprachferner Erschütterungen auftaucht und sich der Verlautbarung ergibt. Was uns unerträglich dünkt und an die Kante des Taumels drängt, empfängt im vorgebrachten Wort seinen Namen und geht über in jene Ordnungen, die sich aus Sprache und Welt in unserem Bewußtsein gebildet haben.

Aber vor den Mauern im Freien, vor absehbaren Entfernungen enthüllt sich in der unwillkürlichen Rede ein anderer Sinn. Durch die Antwort, die wir dem Räume geben, wird die klare, betörende Leere schiffbar für den Geist. Er durchmißt ihre Ausdehnungen und liest von ihnen die Spanne der Freiheit ab, die zulässig ist. Das Wort bemächtigt sich nicht der Weite, sondern es färbt in sie ein. Wir nehmen nicht in Besitz, wir erweitern uns.

Durch die Schirme des Geästes sickerte die Dämmerung, solange ich verhielt. Wie eine Dünung glitt das Schweigen des Abends und überschwemmte das Land. Daß es so überhand nahm, sich grenzenlos ausbreitete, rührte die Seele an.