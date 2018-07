Wer sich heute in Kreisen der Kreditbanken umhört, um zu erfahren, wo die eigentlichen kritischen Punkte liegen, wird fast immer hören, daß vor allem die Bauwirtschaft ernsthafte Sorgen bereitet. Hier wurden vielfach finanzielle Engagements eingegangen, die das erträgliche Maß übersteigen, so daß eine verhältnismäßig kurze Zeit der Minderbeschäftigung genügt, um Schwierigkeiten auszulösen. Das ist an sich erstaunlich, denn kein anderer Gewerbezweig hat eine solche anhaltende Hochkonjunktur mit großen Verdienstmöglichkeiten hinter sich wie die Bauwirtschaft. Man sollte daher annehmen, daß gerade sie erhebliche Reserven gebildet habe – ausreichend, um auch einmal eine Periode der Minderbeschäftigung zu ertragen.

Gute Verdienste und damit eine Anreicherung der eigenen Mittel sind auch sicherlich gegeben. Die meisten der mittleren Unternehmen – den großen bekannten Baufirmen ging es im Grunde auch nicht viel anders – verfügten nach der Währungsumstellung über nichts anderes als ein gutes Organisationsvermögen und gediegene Fachkenntnisse, heute aber haben sie respektable Anlagevermögen in Gestalt von Baumaschinen, Baustellenausrüstungen und Wagenparks, und dazu erhebliche Forderungen an die Kundschaft. Es waren also für sie tatsächlich acht fette Jahre. Freilich ist der Reichtum trügerisch. Das gilt nicht zuletzt von den Bauforderungen. Sie sind zu einem guten Teil keine liquide und sichere Anlage; denn sie sind ja eben nicht die Folge einer zielbewußt auf Kundenfinanzierung gelichteten Geschäftspolitik, sondern eine böse Konsequenz des Baubooms mit seinen laufenden Kostensteigerungen, die alle vorausschauenden Kostenvoranschläge und damit auch die normalen Finanzierungen überholten. Es blieb so vielfach eine unfinanzierte Spitze, die sich durch Bankkredite nicht ablösen läßt, weil keine entsprechenden Sicherheiten geboten werden können. Vor allem gilt dies von privaten Bauherren, die sich oft genug übermäßig engagiert haben und daher mit der Begleichung der letzten Baurechnungen im Rückstand sind. Bei den großen Auftraggebern (Industrie, Baugenossenschaften und öffentliche Hand) ist, da diese Bauherren im allgemeinen finanzkräftig sind, das Risiko nicht übermäßig; die Zahlungen gehen aber auch hier vielfach recht langsam ein.

Die Folge ist, daß die im Laufe der Jahre erwirtschafteten Eigenmittel zu einem sehr großen Teil in Forderungen an die Kundschaft festgelegt sind; das Eigenkapital deckt daher nicht mehr das Anlagevermögen, was es nach allen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen tun sollte. Das Anlagevermögen ist eben überall in der Bauwirtschaft enorm gestiegen. Früher genügte es, daß ein Bauunternehmer den von ihm eingestellten Bauhandwerkern und Hilfskräften sozusagen eine Schaufel in die Hand drückte, um mit dem Bau beginnen zu können. Viel mehr war jedenfalls nicht notwendig. Das ist nun für alle Zeiten vorbei. Heute befinden sich – selbst an der kleinsten Baustelle – Baumaschinen, kostspielige Verschalungen, schwere Fahrzeuge. Diese Baustellenausrüstungen sind aber zu wesentlichen Teilen durch Kredite, seien es Banken, seien es Lieferantenkredite, finanziert, weil die Beschaffungskosten die eigenen disponiblen Mittel übersteigen. Das alles ging so lange gut, als die Bauwirtschaft expandierte, weil dann immer der Anschlußauftrag vorlag, der es ermöglichte, Amortisation und Verzinsung so zu sichern, wie dies die Darlehensverträge vorsahen und jetzt noch vorsehen. Kommt es aber einmal zu Einschränkungen in der Beschäftigung und bewerben sich auch nur zehn Bauunternehmer um neun vorhandene Bauaufträge, dann treten sofort Spannungen auf, weil der eine ausfällt und nicht mehr in der Lage ist, seinen finanziellen Verpflichtungen termingerecht nachzukommen. Hiervon geht ein erheblicher Druck auf die Unternehmungen aus. Er zwingt zu einem harten Wettbewerb und zu einem ständigen Ringen um den nächsten Anschlußauftrag.

Es ist bei dieser Lage nicht erstaunlich, zu hören, daß vor noch nicht gar zu langer Zeit sich um die Ausschreibung eines größeren Tiefbauauftrages rund zwanzig Unternehmen ohne Scheu vor den damit entstehenden Projektkosten beworben haben, von denen mindestens zehn ihre Bewerbungen ernsthaft abgaben. Das alles geschah in einer Zeit, in der von einer „Überhitzung“ der Baukonjunktur, von Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung und von der Unmöglichkeit, Bauarbeiter zu gewinnen, gesprochen wurde. Wenn die Bauindustrie unter diesen Umständen eine „Überhitzung“ bestreitet, so geschieht dies zweifellos aus ehrlicher Überzeugung; denn sie braucht wirklich, um dem Verhängnis der Illiquidität zu entgehen, neue und immer wieder neue Aufträge. Die Bauwirtschaft entwickelt daher aus sich selbst heraus keine Bremse gegen den Boom. Sie fürchtet nicht, an ihre Kapazitätsgrenzen gepreßt zu werden, weil sie sie immer noch, wenn auch unter Inkaufnahme einer kurzfristigen Verschuldung, ausweiten konnte. Das lassen auch die veröffentlichten Bilanzen der großen Baugesellschaften erkennen. Bei ihnen liegen die Dinge allerdings nicht gar so schlimm, weil sie im allgemeinen über bessere Refinanzierungsmöglichkeiten verfügen und weil sie, da sie in erster Linie mit der Großkundschaft arbeiten, auch liquider sind als die Masse der in wenigen Jahren zu mittleren Industrieunternehmen angewachsenen Betriebe.

Jedenfalls sind in der Bauwirtschaft in den letzten Jahren sehr große Kapazitäten geschaffen worden, die zu einem guten Teil nicht durch eigene Mittel, sondern durch Lieferanten- und Bankenkredite finanziert wurden. Entwickeln sich hieraus, was bei einem Rückgang der Baukonjunktur unausbleiblich ist, Überkapazitäten, dann ist das Malheur groß. Zu einem guten Teil haben die Unternehmen nicht die eigens Kraft gewonnen, die dann auftretenden Schwierigkeiten zu überwinden. Hier können nur die Selbstheilungskräfte der freien Marktwirtschaft helfen, wobei dann in dem einen oder anderen Falle harte Konsequenzen unvermeidbar sein werden. Man wird solche Verluste hinnehmen müssen, genau so, wie man ja auch vorher den schnell erworbenen Reichtum als selbstverständliche Frucht der eigenen Arbeit betrachtete. Hier liegt daher nicht das Problem. Es ist vielmehr in den Folgerungen zu suchen, die man aus dem Wandel der Struktur der Bauwirtschaft für die allgemeine Wirtschaftspolitik ziehen muß.

Die Bauwirtschaft ist ein kapitalintensives Gewerbe geworden, das damit seine frühere Funktion, Schlüsselindustrie in der konjunkturellen Entwicklung zu sein, weitgehend verloren hat. Die Bauwirtschaft ist nicht mehr arbeitsintensiv und vermag daher auch nicht mehr unbeschränkt Menschen aufzunehmen und sie wieder abzustoßen, wenn sie an anderer Stelle gebraucht werden. Sie braucht vielmehr, wie jeder kapitalintensive Wirtschaftszweig, eine kontinuierliche Beschäftigung. Das hat sie offenbar selbst nicht rechtzeitig genug erkannt – sonst hätte sie als erste Stelle vor einem Aufblähen der Bauwirtschaft warnen und zum Maßhalten aufrufen müssen. Sie hat dies nicht getan. Das ist zweifellos ihr großer Fehler, den sie, wie dies stets im Wirtschaftsleben der Fall ist, über kurz oder lang auf Heller und Pfennig wird bezahlen müssen. W. Ringleb