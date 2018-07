Inhalt Seite 1 — Der große Sprung der 45-Stunden-Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Friedrich Lemmer

Gestehen wir es doch offen: Die Führungsschicht der Unternehmer, die Regierung, die Presse – wir alle haben uns mit wenigen Ausnahmen nicht rechtzeitig und nicht eingehend genug mit den Folgen befaßt, die ein sprunghafter Übergang auf eine kürzere Arbeitszeit in den Hauptindustrien für die beiden Hauptaufgaben unserer Wirtschaftspolitik, für die Stabilhaltung des Preisniveaus und für die Notwendigkeit der Steigerung der Gütererzeugung, haben würde. Jetzt stehen wir nicht ohne Sorgen vor der dynamischen Auswirkung des Abkommens in der metallverarbeitenden Industrie (mit dem Übergang ab 1. Oktober auf die 45-Stunden-Woche) zunächst auf die Grundstoffindustrien.

Wir möchten nicht mißverstanden werden: Es ist völlig klar, daß im Zuge der technischen Entwicklung die individuelle und die betriebliche Arbeitszeit verkürzt werden sollte und verkürzt werden wird. Um was es geht, ist lediglich die Situation, der Zeitpunkt und das Tempo, in der dieser Prozeß abrollt. Die „reine Vernunft“ würde gebieten, die Arbeitszeit in dem Tempo und in dem Umfang zu verkürzen, wie das tatsächliche Wachstum des Sozialproduktes und die Ansprüche, die von der Gesamtheit an sein Wachstum gestellt werden, es gestatten würden.

Es ist nur noch von zweitrangiger Bedeutung, ob ab 1. Oktober in der Metallverarbeitung die betriebliche Arbeitszeit wirklich verkürzt oder ob die bisherige bei Vorverlegung der Überstundenzuschläge ungefähr beibehalten wird. Denn wenn die soziale Spitzenstellung des Bergmanns erhalten werden soll – dies ist unerläßlich, damit nicht die Abwanderungstendenzen wieder stärker werden –, so muß im Kohlenbergbau eine ähnliche Verkürzung etwa zum gleichen Zeitpunkt vorgenommen werden. Flankiert von Bergbau und Metallverarbeitung wird die eisenschaffende Industrie über Hochöfen und Kokereien hinaus irgendwie folgen müssen. Die Welle der Arbeitszeitverkürzung wird aber bald weiter gehen. Die 45-Stunden-Woche ist ab 1. Oktober auch im graphischen Gewerbe vereinbart (und die daraus folgende Preiserhöhung bereits angekündigt); für die Textilindustrie werden 44 Stunden ab 1. September verlangt; im Baugewerbe wird im Herbst über Arbeitszeitverkürzung (vielleicht ab Frühjahr) verhandelt werden. Die Eisenbahner fordern ebenfalls eine Arbeitszeitverkürzung.

Unter den derzeitigen konjunkturellen Spannungen wirft die Verkürzung ein zweifaches Problem auf: Die Produktionskosten erhöhen sich (gering) durch die früher einsetzenden Überstundenzuschläge und (wichtiger) in dem Maße, wie es nicht gelingt, die gleiche Gütermenge in der kürzeren Arbeitszeit zu erzeugen. Die schnelle Umstellung der Fertigung auf die notwendig höhere Leistung wird auch noch durch den Mangel an Finanzierungsmitteln erschwert und zeitlich verzögert. Die mittleren und kleinen Betriebe dürften mit der Umstellung schwerer fertig werden als die größeren und den Finanzquellen näheren Unternehmen. Der große Sprung von 48 auf 45 Stunden läßt befürchten, daß für eine Übergangszeit von schwer übersehbarer Dauer die bisherige Produktionsmenge nicht gehalten werden kann. Die Kostenerhöhung und das – relativ – geringere Güterangebot verstärken die bereits vorhandenen Tendenzen auf Preiserhöhungen.

Dies Kostenmengenproblem wird bei der Kohle bereits bald demonstriert werden. Um gleich zum Kern zu kommen, unterstellen wir, daß in wenigen Monaten die 11-Tage-Doppelwoche als erste Etappe des Plans der IG-Bergbau effektiv wird, hoffen allerdings, daß noch irgendeine Zwischenlösung gefunden wird. Die „reine“ 11-Tage-Doppelwoche würde – gewisse Ausgleichsmöglichkeiten berücksichtigt – einem Förderausfall von 5 Mill. t je Jahr entsprechen. Die infolge des Lohnausgleichs unveränderte Gesamtlohnsumme bezieht sich auf eine geringere Förderung, womit sich die Kosten je Tonne absatzfähige Förderung erhöhen (vielleicht zwischen 2 bis 4 DM). Schon aus anderen guten. Gründen bemühen sich die Zechen um höhere Kohlenpreise. Die als Folge des Abkommens in der Metallverarbeitung für sie unausweichliche Verkürzung der Arbeitszeit wird die Tendenzen verstärken. Ähnlich muß die Lage in der eisenschaffenden Industrie beurteilt werden. Abermals dürften im Herbst Regierung, Bundestag und Öffentlichkeit vor der sachlich und politisch so ungemein schwierigen Frage der Erhöhung der Kohlen- und Eisenpreise und ihrer gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen stehen.

Ein anderer Aspekt der Arbeitszeitverkürzung in einer Zeit der Überbeschäftigung: Die jetzt im Gang befindliche Senkung der Arbeitszeit in den Hochofenbetrieben von 56 (oder 53) auf 48 Wochenstunden erfordert die Mehreinstellung von etwa 1000 Arbeitern. Wieviel Personal müßte wohl die Bundesbahn zur vollen Aufrechterhaltung ihres Betriebes mehr einstellen, wenn dort eine allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit um mehrere Stunden durchgesetzt werden würde? Woher sollen die Menschen kommen? Um wieviel würden durch den Lohnausgleich und die Mehreinstellungen die Betriebskosten steigen und sich das Loch in der Betriebsrechnung vergrößern? Der Zuschuß an die Bahn aus Steuermitteln müßte sich erhöhen oder/und die Tarife für den Berufs- und Schülerverkehr müßten erhöht werden. Die Kosten der Arbeitszeitverkürzung hätte – wie auch bei Kohle und Stahl – die breite Masse des Volkes zu tragen.