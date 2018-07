Das Häuserviereck umschließt einen Schacht mit gepflastertem Boden, in dessen Mitte ein Baum steht, der weder Ost- noch Südwind kennt. Die Wände haben schwarze Streifen von Feuchtigkeit, und die Fenster, an denen sich niemand zeigt, sind blind von Schmutz und Alter. Im dritten Stock hängt an einem Gestell mit rußigen Schnüren ein weißer Lappen, als sei dort ein Mensch in Seenot. Hoch droben steht unvermutet ein viel zu großer Steinkopf in einer Nische, der Zeus darstellen soll. Dann kommt nur noch die Brandmauer, über die nichts mehr herüberschaut, als einige Kamine.

Auf die blechbeschlagene Plattform treten der junge Mann und das Mädchen. Ein Schwarm Tauben flattert erschreckt auf und kreist aufleuchtend unter der Sonne wie in die Luft geworfene Papierschnitzel. Dann läßt er sich wieder nieder, denn die beiden stehen ganz still am Gitter der Plattform. Der Wind spielt in ihrem Haar und ihre Gesichter sind helle Ovale im flimmernden Licht. Der junge Mann blickt gelassen in die Tiefe und zieht das Mädchen an sich. Eben noch war sie entschlossen, doch nun züngelt die Angst wie eine Stichflamme in ihrem Leibe empor. Sie fährt sich mit beiden Händen an den Hals und macht eine Bewegung zur Flucht. Der junge Mann sieht sie an, als wäre es zum erstenmal. Sie hat ihr schönstes Kleid angezogen zu diesem letzten, äußersten Fest der Ausweglosigkeit und des gemeinsamen Sterbens. Was sie zu geben hatte, hat sie ihm gegeben, Und auch dies wird sie ihm nicht verweigern. Sie atmet hastig und flach, als sei sie zu rasch gestiegen, und ihre Zähne graben sich in die Unterlippe. Sie gleicht einem Kind, das armselig und tapfer gegen das Weinen kämpft. Soll er sie fortschicken? Er kann sich die Tage gemeinsamer Träume, das Ineinanderversinken gemeinsamer Nächte nicht mehr vorstellen, sie liegen zurück wie eine Reise, an deren Gefährten man sich schwer erinnert. Wenn er ohne sie stirbt, was wird aus ihr werden?

„Komm!“ sagt er mit der Arroganz seiner Jugend und greift nach ihrer Hand. Wie geblendet von einem Licht folgt sie ihm einige Schritte. Er sieht über den Antennen und Kaminen die ihm vom Schicksal verwehrte Welt der Dschungel und Paläste, der Wüsten und des Nordlichts, des Oberflusses und der Sorglosigkeit. Nun wird er das Schicksal besiegen. Sie sieht den Ruß und den Vogelschmutz auf dem gesprungenen Blech, den mageren Hals ihres Liebsten über dem Rockkragen, und dicht vor sich den Abgrund, Tod und Verwesung. Im Augenblick des Sprunges reißt sie sich los, stürzt hintenüber auf die Plattform, rafft sich mit dröhnendem Kopf auf und sieht den Rand des Daches leer. Aufwimmernd beißt sie sich in den Daumenballen und flieht ins Stiegenhaus. Voll atemloser Angst vor dem, was sie drunten wird sehen müssen, eilt sie die Treppen hinunter, beschämt über ihre Feigheit und von einer schalen Erleichterung erfüllt. Mit jeder Stufe, die sie nimmt, gleitet sie hinab in die ihr angemessene Wirklichkeit, in ihren Alltag, das spätere Leben an der Seite eines braven Handwerkers, in Spüldunst und Sorgen, die Gezeiten der Schwangerschaften und ein spärliches Glück. Blind läuft sie an vielen Türen vorüber, an denen Namen stehen wie unentzifferbare Chiffren ihres Schicksals und hinter denen sie keifende Stimmen hört, Kinderweinen, Geschirrklappern. Erst ganz unten, wo der Läufer aufhört und ihre Tritte auf dem Stein hallen, weiß sie, daß dies auf dem Dach der höchste Augenblick war, die Zusammenfassung aller Möglichkeiten, die sich nun genausowenig erfüllen werden, als wäre sie in die Tiefe gesprungen. Um die Tür zum Hof zu öffnen, braucht sie alle Kraft. Draußen, neben den überfüllten Abfalltonnen, bleibt sie sekundenlang stehen und lehnt sich mit geschlossenen Augen gegen die Wand, während ein Mechanismus das Tor hinter ihr mit dumpfem Laut zuschnappen läßt.

Dem jungen Mann hat im Augenblick des Sprunges ein hohes, rauschhaftes Glücksgefühl einen Schrei erpreßt, den nur er selbst hört. Nun steht die Zeit still. Vielleicht wird er den Aufprall nicht mehr spüren, vielleicht kreist er schon mit den Tauben. Doch nein, er gerät in ein pfeifendes, krachendes, rauschendes Chaos, das nach ihm peitscht und schlägt, und ihm das Gefühl des Sturzes zu Bewußtsein bringt, einen süßlich-eklen Schwindel, unter dessen Zwang er Arme und Beine spreizt. Er sucht einen Halt, er greift und faßt zu, ehe er das Bewußtsein verliert...

Der Ahorn hat ihn aufgehalten, sagen die Leute, die ihn umstehen und die Rettungswache herbeirufen. Der Ahorn hat ihn aufgehalten, sagt der Hausmeister, der hemdsärmelig neben ihm kniet und ihm den eigenen Rock unter den Kopf geschoben hat. Noch kniend, die Daumen in die Hosenträger gehängt, gibt er den vielen Neugierigen Auskunft. Wo sind die Menschen vorher gewesen, die jetzt den Hof mit den Mülltonnen und angeketteten Fahrrädern füllen? Eine Frau mit häßlichem Hut, die halboffene Handtasche am Arme, hält schluchzend das Mädchen umklammert. Vor einer halben Stunde erst, hat sie den Abschiedsbrief gefunden und ist herbeigeeilt, aufs Schlimmste gefaßt. Nun steht die Tochter unverletzt vor ihr. Das Mädchen, das die Arme hölzern hängen läßt, bittet von Zeit zu Zeit mit erloschener Stimme: „Nun laß doch, Mutter, nun laß doch.“ – Der junge Mann schlägt die Augen auf und stöhnt. Er wundert sich nicht, das Mädchen lebend anzutreffen. Er erkennt es gar nicht, vielleicht hat er es wirklich nie gekannt. Was er wahrnimmt, sind die vielen Füße und formlosen Beine um ihn her, die Gesichter, in denen die Münder, von unten gesehen, sich verkehrt bewegen. Sein ganzer Körper ist in Schmerz getaucht wie in ein Bad. Er blickt am Baum vorüber nach oben in den von Taubenflügeln durchflirrten Himmelsausschnitt. Der Arzt, der ihn hastig untersucht, gibt ihm seine zerschundene, aber unversehrte Hand zurück, und er läßt sie sich vorsichtig auf die Brust legen, wie ein Geschenk. Dann trägt man ihn auf einer Bahre durch den Straßenlärm zum Krankenauto, dessen Milchglastüren sich hinter ihm schließen.