Seitdem durch die Hitlersche „Kultur“-Diktatur die Auseinandersetzung um den radikalen Modernismus in der Kunst einen politischen Akzent bekommen hat, ist es nahezu unmöglich geworden, in diese Auseinandersetzung einzutreten, ohne sogleich mit einer der beiden Gruppen identifiziert zu werden, die seinerzeit gewissermaßen „Nichtbetroffene“ oder eindeutige Opfer der nazistischen Kunstpolitik waren. Wobei natürlich diejenigen heute im moralischen und praktischen Vorteil sind, die sich – mit Recht – darauf berufen können, damals zu den brutal Unterdrückten gehört zu haben.

Die Situation scheint klar zu sein – sie ist es aber ganz und gar nicht. Denn der Streit zwischen – sagen wir der Kürze halber, ein wenig schematisierend –: Evolutionisten und Revolutionären auf allen Kunstgebieten hat schon zwanzig Jahre vor Hitler mit aller Schärfe getobt und er „tobt“ (aus den obengenannten Gründen mutatis mutandis mit ähnlich ungleichen Waffen wie während der Hitlerzeit) seither bereits wieder elf Jahre lang ohne Entscheidung. Es ist darum auch ein dialektischer Kniff, die Kontroverse etwa auf die primitive Formel zu bringen: gegen den radikalen Modernismus sind die Spießer, für ihn alle nennenswert befähigten Geister. Denn, wenn es auch stimmt – und natürlich ist –, daß der „Bürger“, das konservative, bewahrende Element, dem Revolutionären grundsätzlich abgeneigt ist, so stimmt es durchaus nicht, daß die nunmehr über vierzigjährige permanente Kunstrevolution allein das Spießbürgertum oder die Talentlosigkeit gegen sich gehabt hätte und noch hätte. Auf der Seite der Gegnerschaft lassen sich vielmehr – von Anfang an bis heute – viele der allerbesten Namen des schöpferischen wie theoretischen Kunst- und Geisteslebens aufzählen.

Ist schon die bloße vorurteilsfreie Prüfung der wirklichen Sachlage geeignet, jene Nebel der schlagwortmäßigen Versimpelung zu zerstreuen, die eine ehrliche Diskussion (und eine ehrliche Konkurrenz!) in diesen Angelegenheiten so erschweren, so trägt noch mehr zur Erweckung eines ernsthaften Nachdenkens über die vorliegende Problematik die Tatsache bei, daß sich seit einiger Zeit die Fälle offenen Abfalls auf der „avantgardistischen“ Seite mehren. Sie müssen vor allem den unduldsamen Totalitätsanspruch erschüttern, den die unentwegten Vertreter des künstlerischen Radikalismus seit langem erheben und den sie durchaus nur auf der Basis jener schlagwortlichen Situationsvernebelung begründen können. Aufsehen erregte es schon vor einer Reihe von Jahren, als einer der bedeutendsten literarischen Vorkämpfer des Avantgardismus, der Kunstwissenschaftler Wilhelm Hausenstein, sich von der radikalistischen Front absetzte. Noch größere Bewegung rief die plötzliche „Bekehrung“ des italienischen Surrealisten Chirico hervor. Und jetzt folgen einander in kurzem Abstand zwei Meldungen über weitere, höchst nachdrückliche Gegenbekenntnisse, von denen das eine speziell für den musikalischen Radikalismus (den intolerantesten und diktatursüchtigsten) zweifellos einen „Schlag ins Comptoir“ bedeutet: der weltberühmte schweizerische Dirigent Ernest Ansermet, der zu den allerstärksten Stützen, den konsequentesten Aktivisten der „Neuen Musik“ zählte, hat einem Berliner Journalisten gegenüber Arnold Schönbergs Zwölftontheorie als „falsch“ bezeichnet, mit der Ankündigung eines ausführlichen Beweises, den er gegenwärtig niederschreibe. Ansermet spricht von einem „Verlust an allgemeiner und musikalischer Kultur“ und erklärt, durch diese Erkenntnis zu den Klassikern zurückgeführt worden zu sein. – Die zweite Meldung betrifft den Maler Oskar Kokoschka. Er wandte sich bei der Rembrandtfeier zu Amsterdam mit ungewöhnlich scharfen Worten gegen die „abstrakte“ Kunst und betonte, er sehe seine besondere persönlichste Aufgabe als Lehrer darin, die jungen Künstler wieder auf den rechten Weg zu leiten. Einem Aufruf gleich klingt der Satz: „Es müsse sich jetzt eine Phalanx zur Rettung der Kultur bilden.“

Nun, das sind Äußerungen von Männern, die des reaktionären Spießertums ebenso unverdächtig sind wie sich auflehnender Talentlosigkeit. Den Wert dieser Bekenntnisse wird man in erster Linie darin zu sehen haben, daß sie wesentlich dazu beitragen, die besagten lähmenden Schlagworte und politisch akzentuierten Vorurteile aufzulösen, die in den geistigen Kampf um ein höchst problematisches Zeitphänomen immer wieder unfaire Mittel tragen, an denen die endlich einmal zu wünschende Klärung bisher stets scheitern mußte.

Walter Abendroth