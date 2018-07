Die westdeutsche Feuerfestindustrie hat im vergangenen Jahr mit einer Produktion von 2,16 Mill. t die Nachkriegshöchstleistung von 1952 leicht übertroffen. Sie ist damit in die Phase der Vollbeschäftigung eingetreten und hat die Grenze ihrer bisherigen Leistungsfähigkeit erreicht, so daß es im Laufe von 1955 zu verlängerten Lieferfristen kam. Vor allem führte die lebhafte Investitionstätigkeit der Eisen- und Stahlindustrie, dem wichtigsten Abnehmer von feuerfesten Stoffen, zu einer sprunghaft gestiegenen Nachfrage, die auch im ersten Halbjahr 1956 anhielt.

An dieser günstigen Entwicklung hat die Didier-Werke AG, Wiesbaden – zu etwa einem Fünftel am Inlandmarkt beteiligt und damit größte einschlägige Erzeugerfirma feuerfester Materialien –, einen entscheidenden Anteil. Der Umsatz hat mit rund 120 Mill. DM (ohne Tochtergesellschaften) den des Vorjahres im Durchschnitt aller Abteilungen um 14 v. H. übertroffen, auf dem Steingebiet allein um 24 v.H. Der Exportanteil belief sich auf 18 v.H. Infolge der Preis Verschlechterungen auf dem Weltmarkt wurde das Vorjahresergebnis im Wert nur unbedeutend überschritten.

Wie Generaldir. Edmund Bieneck anläßlich der Vorlage des Geschäftsberichts erklärte, hat Didier seit 1948 insgesamt über 32 Mill. DM investiert, also das Doppelte des inzwischen auf 16,65 erhöhten AK. Da die prekäre Arbeitsmarktlage weitere Rationalisierungsmaßnahmen erfordere, seien zwei neue beachtliche Bauprogramme in der Größenordnung von etwa 12 Mill. DM angelaufen. Die Finanzierung dieser Investitionen werde jedoch nicht mehr vollständig aus laufenden Mitteln gelingen, sondern die Zuhilfenahme von Fremdmitteln notwendig machen. Unter Umständen sei Anfang nächsten Jahres eine weitere Kapitalaufstockung zu erwarten. Die seitherigen Kapitalerhöhungen hätten den Erwerb günstiger Beteiligungen ermöglicht und – wie im Falle des Steinzeugwerkes Porz – die Grundlage für ein erweitertes Betätigungsfeld geschaffen. Durch die Fusion mit der Tochtergesellschaft Didier-Kogag-Hinselmann GmbH, Essen, habe sich Didier nun auch direkt in das Großanlagengeschäft eingeschaltet.

Nicht zuletzt in der Absicht, das erschütterte Vertrauen in den Kapitalmarkt von der Wirtschaft her wieder zu festigen, habe die Verwaltung eine von 8,5 auf 10 v. H. erhöhte Dividende vorgeschlagen. In diesem Zusammenhang kritisierte Bieneck scharf die Art, in der versucht werde, eine Konjunkturdämpfungspolitik zu betreiben. Hinsichtlich der Preisgestaltung erklärte er, daß die hohen Gestehungskosten spätestens im Herbst Preisheraufsetzungen erwarten ließen. ck.