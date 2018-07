Amerikaner in Versuchung – Statistik und Wahrheit über das Verbrechen

Von Heinrich David

Die bayerische Landesregierung wurde vom Landtag beauftragt, „angesichts der ständigen Ausschreitungen und zum Teil schweren Verbrecher amerikanischer Truppenangehöriger in Bayern“ bei der Bundesregierung und bei den amerikanischen Befehlsstellen zu protestieren. Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz veröffentlichte im Staatsanzeiger eine Aufstellung, nach der sich in der ersten fünf Monaten dieses Jahres 151 schwere Ausschreitungen und Überfälle durch alliierte Soldater ereignet haben. In der hessischen Stadt Wetzlar betätigten sich Marokkaner als Messerwerfer; die deutsche Polizei diente als Zielscheibe. – Auf alle Klagen aus den Landeshauptstädten antwortet man in Bonn, es müsse erst geprüft werden, ob die Ausschreitungen wirklich zugenommen haben. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes teilte auf einer Pressekonferenz in Bonn mit, daß ein offizieller deutscher Protest gegen die Übergriffe alliierter Soldaten zur Zeit nicht erwogen werde. Und in Frankfurt erklärt der Chef der amerikanischen Militärpolizei für den nördlichen Befehlsbereich, Oberst Clarence E. Read: „Es gibt keinen Truppenkommandeur und kaum einen Soldaten, der die Vorfälle in Bamberg, München und Fürth weniger scheußlich findet als der deutsche Zeitungsleser. Aber die Wahrheit ist: die Fälle häufen sich nicht, sie werden nur stärker beachtet als früher. 171 schwere Vergehen, wie Überfälle, Sexualverbrechen, Mord und Totschlag, Raub und Zerstörung von Eigentum wurden im April, Mai und Juni 1956 in Hessen und Nordbayern gezählt, im zweiten Quartal 1955 waren es 169.“ Mehrere, hohe amerikanische Offiziere sicherten dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Wilhelm Hoegner volle Unterstützung zur Verhinderung weiterer Überfälle zu.

Die Dunkelquote ist unberechenbar

Auf keinem Gebiet sind Wahrheit und Statistik so weit voneinander entfernt wie auf dem der Kriminalität. Es trifft sich ausgezeichnet, daß gerade während der Auseinandersetzung um jene Übergriffe, aber völlig ohne Zusammenhang damit, das Bundeskriminalamt seinen Abschlußbericht für 1955 fertiggestellt hat. Danach sind der Polizei im vergangenen Jahr 1 573 310 Straftaten bekanntgeworden. Der bisher höchste Stand der Kriminalität in Deutschland sei damit erreicht, stellt das Bundeskriminalamt fest. Aber – so heißt es in dem Bericht – „es wäre nicht mehr als eine nicht beweisbare, aber auch nicht widerlegbare Behauptung, würde man sagen, in Wirklichkeit hätten wir das Fünffache oder gar das Fünfzigfache an Straftaten gehabt. Wie hoch die Kriminalität in Wirklichkeit war, liegt völlig im Dunkeln.“

Damit hat das Bundeskriminalamt auf eine Fehlerquelle hingewiesen, wie sie kaum in irgendeiner anderen Statistik anzutreffen ist. Die sogenannte „Dunkelquote“, nicht zu verwechseln mit der (1955 auf 27,4 v. H. zu beziffernden) Nicht-Aufklärungsquote, umfaßt alle jene Vergehen und Verbrechen, von denen kein Polizeibeamter und kein Staatsanwalt etwas erfährt. Es sind Straftaten, die überhaupt nicht bekanntwerden.

Wie groß diese Quote ist, kann man ungefähr erahnen, wenn man sich selbst im stillen Kämmerlein fragt: Wie oft habe ich in den letzten fünf Jahren vor einem Stoppschild nicht gehalten? Wie oft habe ich unversteuerte amerikanische Zigaretten geraucht? Wie viele Mitbürger habe ich als „Idioten“ bezeichnet? Wie oft bin ich auf der Straßenbahn eine Station weiter gefahren, als es nach dem Fahrpreis vorgesehen war? Man schätze die Anzahl dieser kleinen Sünden; man frage sich, ob jemals eine Anzeige deswegen erstattet worden ist; man erwäge endlich, um wieviel höher die Zahl der heimlichen Gesetzesübertretungen bei einem Durchschnittsbürger sein muß, wenn man selbst als überdurchschnittlich ehrlicher Mensch schon so oft gefehlt hat. Zieht man die Bilanz aus alledem, so wird man zu dem Schluß kommen, daß die Dunkelquote etwa 98 v. H. betragen könnte. Und die von den Bundeskriminalisten angebotene Hypothese, daß wir, verglichen mit ihrer Statistik der bekanntgewordenen Straftaten, „in Wahrheit das Fünfzigfache gehabt haben“, erscheint durchaus lebensnah. Weil aber die kleineren Delikte von der Sorte, wie wir sie uns im stillen Kämmerlein selbst gestehen müssen, das Gros jener 1 575 310 Fälle stellen, und nicht etwa Mord und Totschlag, erscheint diese amtliche Zahl als willkürlich; sie mag 2 v. H. der Wirklichkeit wiedergeben oder auch 4 oder 10 v. H.