Von Azio de Franciscis

Der größte staatliche Konzern, den es auf der Apenninen-Halbinsel gibt, ist die ENI, das Ente Nationale Idrocarburi, zu deutsch: die Öffentlich-rechtliche Körperschaft für flüssige Brennstoffe. Ihr Präsident heißt Enrico Mattei, ein hochgewachsener eleganter, ungewöhnlich energisch und bestimmt wirkender Achtundvierzigjähriger. Mattei ist die Verkörperung des modernen aktiven, rationalen Italien. Er hat in den ersten Nachkriegsjahren – anfangs in offener Rebellion gegen die italienische Regierung – eine Erdgas-Industrie aufgebaut, die in Europa ihresgleichen nicht hat.

Der italienische „Erdgas-Diktator“, wie ihn seine privatwirtschaftlichen Gegner nennen, ist ein Selfmademan, wie er im Buch steht. Sein Vater, der aus den Abruzzen stammt, war ein Carabinieri-Unteroffizier, der seinen Sohn Enrico, als er 15 Jahre alt war, in eine kleine Fabrik schickte, die eiserne Bettgestelle fabrizierte. Dort rückte Enrico bald zum Lackierer auf. Dann wechselte er in eine Gerberei über und wurde innerhalb von drei Jahren deren Betriebsleiter. Als 19jähriger hatte er 150 Arbeiter unter sich. Das vermochte den ehrgeizigen und talentierten jungen Mann jedoch nicht lange zu befriedigen. Mailand, die Handels- und Industriemetropole, zog ihn an. Er trat in den Dienst einer deutschen Firma, die Gerbereimaschinen herstellte, und wurde ihr bester Vertreter. Wenige Jahre später gründete er eine eigene kleine Fabrik für chemische Produkte, die in Gerbereien und in der Textilindustrie Verwendung fanden.

Dann kam der Krieg, der Abfall Italiens und die deutsche Besetzung. Der junge Industriekapitän wurde antifaschistischer Partisan und bald einer der Führer der norditalienischen Widerstandsbewegung. Er befehligte die katholischen Verbände, die sogenannten „Divisionen Gottes“ – zuletzt waren es 100 000 Mann. Zweimal wurde Mattei verhaftet und sollte an die Wand gestellt werden, doch beide Male gelang ihm die Flucht.

Enrico Matteis größtes Abenteuer aber begann erst unmittelbar nach dem Krieg, als der christlichdemokratische ehemalige Partisanenführer zum außerordentlichen Kommissar der AGIP (einer 1926 während des faschistischen Regimes gegründeten staatlichen Monopolgesellschaft zur Gewinnung von flüssigen Brennstoffen) ernannt wurde. Sein Auftrag lautete: die Bohrmaschinen, Geräte und vorhandenen Anlagen zu verkaufen, weil der Staat Geld braucht. Für unnütze Experimente seien keine Mittel da. Tatsächlich hatten bis dahin die Bohrungen der AGIP in der Po-Ebene nur einen dünnen Strahl Methan zutage gefördert.

Mattei begab sich ins Studien-Zentrum der AGIP. Dort sprach er mit den jungen Wissenschaftlern und ließ sich davon überzeugen, daß weitere Bohrungen und Bemühungen unter Umständen doch lohnend seien. Von da an sabotierte Mattei die immer dringender werdenden Befehle zur Liquidation, die aus Rom eintrafen. Sein Prestige als Partisanenführer gab ihm dabei einen gewissen Rückhalt. Auf eigene Faust ließ er weiterbohren. Aber immer wieder: Nichts. Man hielt ihn für verrückt. Da, als alles verloren schien, schoß im März 1946 in Caviaga in der Po-Ebene tatsächlich eine riesige Methan-Wolke hoch. Wenig später sprudelte bei Cortemaggiore das Gold aus der Erde. Der Rebell hatte gesiegt.

Noch aber war der Kampf nicht beendet. Nach dem Erfolg der AGIP begannen mächtige ausländische und italienische Privatunternehmen sich um Erdölkonzessionen zu bewerben. Die von tausend Finanznöten drangsalierte italienische Regierung war geneigt, nachzugeben. Mattei aber verteidigte sein Monopol mit allen Listen. Er schuf ein fait accompli nach dem anderen. Zur Bewachung der Methan- und Erdölschächte mobilisierte er seine ehemaligen Partisanen. Die Bohrarbeiten trieb er auf das äußerste voran und verlegte gleichzeitig eine Methan-Rohrleitung nach dem Industriezentrum Turin. Wenn Gemeinden oder Privateigentümer die Verlegung der Pipeline nicht genehmigen wollten (Mattei mußte mit 8000 Bodeneigentümern einzeln verhandeln), scheute er nicht davor zurück, seine Bautrupps während der Nacht einzusetzen: Heimlich wurden Gräben aufgeworfen, Röhren montiert und wieder mit Erde zugedeckt. 1953 schließlich mußten seine Gegner kapitulieren. Der ENI-Konzern wurde gegründet, und das Po-Tal gesetzlich allein für die ENI reserviert.