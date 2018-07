Nach den ihr jetzt bekanntgewordenen Ergebnissen der gerichtlichen Untersuchung gegen den Oberstadtdirektor von Hamm, Herrn Dr. Schulz, hat sich die Redaktion der ZEIT davon überzeugt, daß der hier (in Nr. 37 vom 16. September 1954) erschienene Artikel („Oberstadtdirektor und Co.“) von falschen Voraussetzungen ausging; die darin enthaltenen Vorwürfe gegen Herrn Dr. Schulz sind also nicht aufrechtzuerhalten. Die Redaktion der ZEIT steht deshalb nicht an, ihr Bedauern auszusprechen, daß Herr Dr. Schulz in dem fraglichen Artikel zu unrecht angegriffen worden ist. R.