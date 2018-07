Inhalt Seite 1 — Geschult, zu martern und zu quälen... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Friedrich Ebeling

Es verlautet immer wieder aus der Sowjetzone, daß Justizminister Hilde Benjamin und Generalstaatsanwalt Melzheimer wegen der im Strafvollzug herrschenden Ungerechtigkeit und Brutalität getadelt worden sind, und daß sie sich beeilten, die ihnen untergebenen Beamten zu tadeln. Aber wie soll in der Behandlung der Gefangenen – die obendrein in den meisten Fällen unschuldige Opfer politischer Urteile sind – eine Milderung eintreten, wenn es sich bei den Aufsehern um Typen handelt, wie man sie eher hinter den eisernen Gittern als vor ihnen vermuten möchte? – Ein vor kurzem Entlassener, der jahrelang unschuldig inhaftiert war, gibt die folgende Schilderung seiner Zuchthaus-Erfahrungen.

Im Zuchthaus Brandenburg gab es Schulungskurse für das Gefängnispersonal. Wir Gefangene nannten sie „Rotlichtbestrahlungen“. Kamen unsere Aufseher nämlich aus diesen Kursen, die wenigstens vier Stunden in der Woche umfaßten, so waren sie angefüllt mit kommunistischen Phrasen und zeigten sich noch grausamer als zuvor.

Etwa vierteljährlich fanden „Rechtsberatungen“ statt, zu denen Richter oder Staatsanwälte Sprechstunden für die Gefangenen abhielten. Die Zelleninsassen aber erfuhren von dieser Einrichtung nur, wenn es dem Schließer gefiel, herumzufragen: „Wer will zur Rechtsberatung?“ Das geschah nicht etwa nach einem System, sondern ganz willkürlich irgendwann und in irgendeiner beliebigen Etage eines der mit je rund 2000 Gefangenen um das Dreifache überbelegten Zellenhäuser. Wer sich meldete, wurde sofort – das heißt ohne die Möglichkeit einer Vorbereitung – dem Richter, der natürlich ein „Volksrichter“ war, vorgeführt. Immerhin unterschied sich das Verhalten dieser Leute wohltuend von dem des Personals. Sie ließen Platz nehmen und gaben sich menschlich ...

So meldete sich bei einer solchen Gelegenheit in unserer Zelle, die mit vierzehn Mann – fast alles „Waldheimer“ – belegt war, der Kamerad Oskar Z. „Rauskommen!“ Wir anderen waren von der Zwecklosigkeit solcher „Rechtsberatung“ überzeugt. Z. aber „wollte es wissen“ und die Schergen zwingen, Farbe zu bekennen. Wir warteten gespannt auf seinen Bericht. Z. kam zurück, strahlend über das ganze Gesicht. „Ein voller Erfolg!“ triumphierte er.

Er hatte dem Richter die Form des „Rechtsverfahrens“ gegen ihn in den „Waldheimer Prozessen“ vorgetragen, in denen 3500 Menschen, die bereits im Zuchthaus saßen, nach Zehn-Minuten-Vernehmungen zu durchschnittlich 18 1/2 Jahren Zuchthaus verurteilt worden waren. Der Volksrichter hatte immer wieder verwundert den Kopf geschüttelt. „Aber das ist ja unmöglich! Haben Sie denn nichts dagegen unternommen?“ Z. erwiderte, alle seine Versuche, eine Eingabe zu machen, seien an Bedrohungen und Beschimpfungen der Aufseher gescheitert. Ob denn seine Angehörigen nichts unternommen hätten? – Nein, sie wüßten nichts von alledem. – Ob er ihnen denn nicht geschrieben habe? – Gewiß. Aber Briefe, in denen er von seiner Verurteilung geschrieben hätte, seien nicht durchgegangen; sie seien ihm unter Androhung von 21 Tagen Arrest zurückgegeben worden. Der Richter machte sich Notizen. Dann belehrte er Z. folgendermaßen: er habe jederzeit das Recht, sich mit Beschwerden an den Generalstaatsanwalt zu wenden. Er solle nur das Formular eines „Behördenbriefes“ anfordern, das ihm nicht verweigert werden dürfe.

Unser Z. beantragte im Vertrauen auf diesen wohlmeinenden Richter, der so gar keine Ahnung haben wollte, wie Strafprozeßführung und Handhabung des Strafvollzuges in der Zone aussehen, beim Hausverwalter, dem Volks-Polizeimeister Toeppich, einen „Behördenbrief“. Er mußte dreimal bitten, ehe er überhaupt erst ein Antragsformular erhielt, mit dem er bei der Anstaltsleiturig das Briefformular fordern konnte. Aber dabei blieb es auch. Nie erhielt Z. einen „Behördenbrief“, nie wieder wurde er einem Richter vorgeführt, dem er hätte erklären können, was seine Rechtsbelehrung für einen kleinen, aber allmächtigen Hausverwalter an Wert besitzt. Denn Polizeimeister Toeppich hatte das Antragsformular einfach in den Papierkorb geworfen.