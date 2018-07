Die Überschrift stimmt voll, wenn man sie auf die Produktionsentwicklung der Textilchemie der Bundesrepublik bezieht. Sie muß aber eine kleine Einschränkung erfahren, wenn der Knick in der Ertragsentwicklung, wie er in jüngster Zeit zu beobachten ist, nicht korrigiert wird. Vor allem beginnen sich die synthetischen Fäden und Fasern durch hervorragende Produktionszunahmen nach vorn zu schieben, während „Großväterchen Zellwolle“ im Tempo unter dem Durchschnitt zurückbleibt.

In dem Jahresbericht der Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG, Wuppertal-Elberfeld, für 1955, der übrigens wieder in ansprechender und übersichtlicher Weise aufgemacht ist, heißt es, daß die Chemiefaserindustrie der Bundesrepublik 1955 eine durchschnittliche Produktionserhöhung um 18 v. H., gegenüber 10 v. H. Im Vorjahr erzielt hat. Mit 156 800 (134 400) t steht Zellwolle zwar nach wie vor an der Spitze, hat aber einen Zuwachs von nur 16,7 v. H. Textilreyon erreichte 42 100 t (+ 1,4 v. H.). Technisches Reyon 26 400 t (+ 44,3 v. H.), synthetische Fäden 7400 t (+ 60,9 v. H.) und synthetische Fasern 4200 t (+ 44,8 v. H.).

Glanzstoff Ist mit einer Gesamtproduktion von 41 500 (34 000) t maßgeblich an diesen Zahlen beteiligt Die Chemiefaser erzeugenden Werke erreichten einen Unsatz von 391,7 (325,8) Mill. DM, die Gesamtgruppe einschließlich der Spinnfaser AG, der J. P. Beinberg AG, der Qanzstoff-Courtaulds GmbH, der Kunstseiden AG und der Barmer Maschinenfabrik AG einen solchen von 665 Mill. DM.

Bemerkenswert ist die Mitteilung, daß schon in 1955 die Mengenproduktion stärker als der Umsatzwert anstieg, sich also die stete Preisermäßigung auswirkte. Im ersten Vierteljahr 1956 konnte eine Produktionssteigerung von 23 v. H., aber eine Erhöhung des Wertumsatzes von nur 5 v. H. erreicht werden. Die starke Differenz ist im wesentlichen auf die Senkung der Perlonpreise, aber auch auf einen saisonalen Rückgang der Versandmengen zurückzuführen. Die Verkaufspreise gingen (1950 – 100) von 120 in 1951 auf 80 Ende 1955 und im Verkauf von 1956 noch weiter zurück. Das ist endlich einmal etwas Erfreuliches für den Verbraucher in allen Schichten der Bevölkerung, der sonst meist aus den Wirtschaftsseiten seiner Zeitung nur von Lohn- und Preiserhöhungen, aber kaum etwas von einer Verbesserung des Realeinkommens lesen kann.

Die oHV genehmigte den Abschluß für 1955 mit einer von 9 auf 10 V. H. erhöhten Dividende aus 9,3 Mill. DM Reingewinn auf 91,4 Mill. DM AK, wovon in der HV 69,24 Mill. durch den holländischen Großaktionär, den AKU-Konzern, vertreten war. Gegen die Entlastung der holländischen Verwaltungsmitglieder im AR stimmte die traditionelle Opposition der AKU-Vereinigung unter Führung von Dr. Kübel, Bonn. Er warf den Holländern vor, „erneut gegen die Interessen der Glanzstoff-Unternehmen gehandelt zu haben“ und die Aktionäre zu Gunsten von AKU Glanzstoff um einen Vermögenswert von rund 5 Mill. DM im Zuge von Kapitaltransaktionen bei der Freigabe früheren Glanzstoffbesitzes geschädigt zu haben. Es handelt sich dabei um die ursprünglich Glanzstoff gehörende Beteiligung an der österreichischen Glanzstoff-Fabrik St. Pölten, die auf Grund des österreichischen Staatsvertrages an die AKU übergeben wurde. Auch in diesem Falle deckte in einer zeitweise nicht fair geführten Diskussion AR-Vorsitzer Hermann J. Abs die Handlungen der holländischen Verwaltungsmitglieder. Da sich auch die Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz den Auffassungen von Dr. Kübel im wesentlichen anschloß, stimmten insgesamt 1,59 Mill. DM freie Glanzstoffaktien gegen die Holländer, was eine starke Opposition genannt werden darf. r l t.