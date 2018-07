Inhalt Seite 1 — Kranke ohne Schwestern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für die Universität in Kiel hat sich die Zwangslage ergeben, eine Einschränkung der Belegung in ihrer Hals-Nasen-Ohren-Klinik zu erörtern. Anlaß war die am 1. Juli in Kraft getretene Tarifvereinbarung der 54-Stunden-Woche. Die Gewerkschaft verlangt, daß sie innegehalten wird. Diese Forderung ist theoretischer Art, denn jeder weiß, daß es die für ihre Erfüllung nötigen Schwestern nicht gibt, weder bei dem Anschar-Mutterhaus vom Roten Kreuz, das für die meisten Kieler Kliniken die Schwestern stellt, noch sonst irgendwo in der Bundesrepublik – auch nicht unter den gewerkschaftlich organisierten Schwestern, die einen der beiden Partner der Tarifvereinbarung repräsentieren: in Süddeutschland sind Krankenhäuser des Schwesternmangels wegen geschlossen worden, in Kiel konnte es – noch – vermieden werden.

Dennoch bleibt die Tatsache, daß eine solche Maßnahme bei einer Universitätsklinik überhaupt zur Erörterung gestanden hat, ebenso beunruhigend wie die Affektlahmheit der öffentlichen Meinung gegenüber einem für unsere Kulturpolitik beschämenden und für die Gesundheitspolitik keineswegs gleichgültigen Ereignis. Selbst rationale Materialisten würden wahrscheinlich höchst peinlich berührt sein, wenn ihnen in angsterfüllten Krankheitsnächten nicht die menschliche Anteilnahme und die linde Hand einer Schwester beistehen könnten und sie darauf angewiesen sein würden, aus dem Kissenhörer beruhigenden Zuspruch vom Tonband aus der Stationszentrale entgegennehmen zu müssen.

Die auf solche Weise karikierte Gefahr für die Krankenpflege zeichnet sich schon seit langer Zeit ab. Zwei scheinbar gegenläufige Zeitströmungen kennzeichnen den Bewußtseinswandel: die fortschreitende Säkularisierung und die zunehmende Erkenntnis, daß der materialistische Fortschrittsglaube auf unrichtigen, heute jedenfalls nicht mehr gültigen Voraussetzungen steht. In der Krankenpflege bewirken sie eine Verschiebung des Zahlenverhältnisses zwischen geistlichen und weltlichen Schwestern zugunsten der letzteren. Jene empfangen ihren Auftrag aus dem Matthäus-Evangelium (25/40), diese entscheiden sich für ihren Beruf aus einem meistens nicht bewußt religiösen, sozialethischen Anruf oder auch aus sachlichem Interesse, ein Teil auch, weil er die Krankenpflege als ein Gewerbe wie jedes andere auffaßt.

Die weltliche Schwester ist gegenüber beruflichen Widerwärtigkeiten, ganz besonders gegen dauernde Überforderung, bei weitem empfindlicher als die katholische Ordensschwester und die evangelische Diakonisse; und die Mutterhausschwester des DRK, die wie alle Mutterhausschwestern mit dem Arbeitsfeld kein Dienstverhältnis eingeht, sondern im Auftrage ihres Mutterhauses tätig ist, erträgt auch unzeitgemäß geringe Barbezüge nicht, weil sie ihr unmöglich machen, während der Freizeit außerhalb der Städte in der Natur Erholung zu suchen und sich Kleinigkeiten zu leisten, die jede weltliche Frau für ihr Lebensgefühl nötig hat. Da den Mutterhäusern ein Gestellungsgeld, aus dem sie die Barbezüge für ihre Schwestern zahlen können, in angemessener Höhe bisher von den meisten Krankenhausträgern vorenthalten wurde und in zahlreichen Fällen auch heute noch nicht gezaht wird, ist die DRK-Schwester gegenüber anderen weltlichen Schwestern besonders schlecht gestellt: Als überzeugte Verfechterin des Mutterhausgedarkens überläßt sie erhebliche Teile des Gestellungsgeldes dem Mutterhaus, weil es sie dem Existenzkampf enthebt und ihr für die Dauer ihres Lebers ermöglicht, frauliches Leben unbehindert zu entfalten. Dies ist in Kiel verkannt worden.

Was der DRK-Schwester wie allen Schwestern jetzt das Leben besonders schwer macht, ist die teils gedankenlose, teils verantwortungslose, teils notgedrungene Überbelastung mit Arbeiten, unter der die eigentliche Krankenpflege und die Schwestern in gleichem Maße leiden. Es sind Arbeiten, die von Putzfrauen ebensogut geleistet werden könnten, für die aber das Geld nicht zur Verfügung gestellt wird.

Man kann sich unter diesen Umständen nicht wundern, daß sich zu wenig Nachwuchskräfte für den Pflegeberuf finden, um so mehr, als sie sich aus kriegsbedingt geburtenarmen Jahrgängen ergänzen. Die Überlastung der in Dienst stehenden Schwester wird dadurch immer größer, und immer mehr trübt das Bild der überbürdeten Krankenschwester den Blick dafür, daß es bei angemessenen Arbeitsbedingungen für die unverheiratete Frau keinen Beruf gibt, der befriedigender und ihrem Wesen mehr gemäß sein könnte als der der Schwester, insbesondere ihrer Mütterlichkeit und ihrer Fürsorglichkeit und Pflegsamkeit.