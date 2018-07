Die Metallwerke Unterweser AG, Nordenham/Friedrich August-Hütte, deren AK von 5 Mill. DM zu 98,2 v. H. im Besitz des Bundes ist, befaßt sich als „Lohnhütte“ mit der Gewinnung von Metallen aus Erzen und sonstigen Verhüttungsvorstoffen in- und ausländischer Herkunft gegen Bezahlung der Verhüttungsarbeit. Die Haupterzeugnisse dieser „Umarbeitung“ sind die Metalle Zink und Blei sowie die beim Abrösten der schwefelhaltigen Erze gewonnene Schwefelsäure. Durchsatz und Erzeugung erfuhren 1955 eine weitere Steigerung. Mit der Anlehnung an den Metallhüttenbereich der Preußag, die die Gesellschaft seit 1951/52 treuhänderisch verwaltet, konnte dem Unternehmen eine kontinuierliche Beschäftigung gesichert werden. Der Verlust per 31. 12. 1952 von 2,14 Mill. DM wurde 1953 und 1954 durch Gewinne und durch eine Entnahme von 1,08 Mill. DM aus der Rücklage getilgt. 1955 verblieb ein Reingewinn von 688 414 DM, aus dem erstmals nach 26 Jahren eine Dividende und zwar in Höhe von 5 v. H. gezahlt wird. Die effektiven Investitionen beliefen sich auf 2,95 Mill. DM, die in erster Linie dem Ausbau der Röst- und der Zinkhütte dienten.

Die Versorgung der Hütte in ihrem jetzigen Beschäftigungsgrad mit Vorstoffen ist auf Grund der guten Zusammenarbeit mit den beiden Handelsgesellschaften Bergmetall GmbH (Preußag) und Montangesellschaft mbH (Mansfeld AG) voll gesichert. Die Gesellschaft feiert im Oktober ihr 50jähriges Bestehen. AD.