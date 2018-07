Jahrelang hat die PreußscheBergwerksschaft der im Bundesbesitz befindlichen Vereinigte Elektrizitäts- and BergwerksAG, Hamburg, die unreniable Zeche Barmüssen. Seit 1948 brachte sie einen Verlust von etwa 15 Mill. DM. Als Bundesunterriehmen war die Pteußag zu einer gewissen sozialen Rücksichtnahme verbeitskräfte in anderen Betrieben sichergestellt war. Das ist jetzt der Fall, denn die Alfred Teves & Co. GmbH sowie die H. Bahlsens Keksfabrik S G, Hannover, werden in, Barsinghausen Betriebe errichten und den größten Teil der Zechenkräfte aufnehmen. Die Zeche selbst wird am 3I Dezember 1956 geschlossen. Für hiermit im Zusammenhang stehende Sozialmaßnahmen wurden weitere 6 Mill. DM bereitgestellt. Wird davon ausgegangen, daß auch die 7 7 Mill. DM Sonderabschreibungen außerordentlichen Charakters sind, dann istdas Betriebsergebnis erkennbar mit knapp 15 Mill. DM vorbelastet. Wenn dennoch das Versprechen eingelöst wurde, für 1955 die Dividendenzahlungen (mit 5 v. H ) aufzunehmen, dann läßt sich die Rentabilität des Unternehmens mit ruhigem Gewissen als gut bezeichnen. Es verdient Anerkennung, daß der Vorstand zugur sten der Dividendenzahlung einen Teil der freien Rücklage aufgelöst hat. Dimit unterscheidet sich die Preußag von einigen anderen Bundesunternehmen, denen die Verzinsung des Kapitals weniger am Herzen zu liegen scheint.

Wenngleich der Vorstand auch für die Zukunft ( bei normaler Weiterentwicklung) eine angemessene Dividendein Aussicht gestellt hat, so sieht er doch für die Rentabilität gewisse Gefahren. Sie liegen einmal in der Einführung der 40 Stunden Woche, die dem Unternehmen mit seinen 23000 Beschäftigten jährlich eine zusätzliche Belastungvon 2l Jytill ,, DM bringen würde. Zum anderen sind im Erdölbereich künftig höhere Bohrkosten zu erwarten, weil nunmehr zunehmend in größere Tiefen hineingestoßen werden muß. 1952 gingen 90 v. H der Bohrungen bis zu einer Tiefe von 1500 m und 10 v. H bis zu 2000 mi 1955 lagen die Bohrungen bis zu 1500 mn ur noch bei 68 v. H, etwa 24 v. K lagen im Raum zwischen 1500 und 2000 m.8v. H mußten bereits über 2000 m tief getrieben werden.

Besonders int Erdölbereich werden also In Zukunft große Investitionennotwen dig sein, die gleichzeitig das Problem ihrer Finanzierung aufwerfen. Den Gesamtiuvestitionsbedarf für die nächsten zehn Jahre beziffert der Vorstand auf etwa 300 Mill. In 1955 belief er sich ( einschließlich der Beteiligungsgesellschaften) auf 60 9( 78 8) Mill. DM. Die Aufnahme von teurem Kapital ( mit einem jetzt marktgängigen Zinssatz von 8 bis 10 v. H) kommt für ein Unternehmen der Grundstoffindustrie nicht in Frage. Deshalb liegt natürlich die Forderung nach hohen (degressiven) Abschreibungen nahe. Um ein besseres Gleichgewicht zwischen Fremd- und Eigenkapital zu erreichen, möchte die Preußag 25 Mill. DM der Konzernforderungen in haftendes Kapital umwandeln, womit sich dann das AK auf 100 Mill. stellen würde. Die Veba soll diesem Plan wohlwollendgegenüberstehen.

Die stärksten Säulen der Gesellschaft stellen Erdölunddie N E Metallerzeugungdar. Gemessen am Umsatz in 1955 ( einschließlich der Tochtergesellschaften) von 715 (587) Mill. DM steht jedoch Kohle und Strom mit 140 94 Mill an erster Stelle. Zur Verbesserung der Erträge widmet der Vorstand der Rohstoffveredelung große Aufmerksamkeit! er sieht jedoch seine Aufgabe nicht darin, hier in die Endstufeder Verarbeitung vorzustoßen — Die Preußag hat gute Aussichten, den auf sie entfallenden Anteil der Kali Anleihe tilgen zu können. Die Anleihe wurde in den Jahren 1925 bis 1929 vom Kalisyndikat in Pfund Sterling ( mit Dollarsicherung)aufgenommen. Der Preußag Anteil beträgt an der Gesamtanleihe von 15 Mill £ etwa 6v. H. Die Gesellschaft hat die in Frage kommenden Bonds bereits in ihrem Besitz, so daß die Tilgung reibungslos möglich wäre dt