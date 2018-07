Inhalt Seite 1 — Russen und Polen uneins Seite 2 Auf einer Seite lesen

Chruschtschow am 20. Juli in Swerdlowsk:

Wenn wir für den Sozialismus kämpfen, müssen wir stets unsere internationalen Verpflichtungen vor Augen haben und immer dafür sorgen, daß die Solidarität des internationalen Proletariat gestärkt wird. Auch müssen wir uns darüber klar sein, daß die internationale Reaktion genau wie bisher alle Energien darauf konzentriert, das Lager des Sozialismus zu schwächen. Dies ist an den Ereignissen in Posen noch einmal besonders deutlich geworden. Obgleich die Reaktion in Posen ein totales Fiasko erlitten hat, müssen die Volker der sozialistischen Länder aus diesem Ereignis die richtigen Schlüsse ziehen. Wenn wir es an Wachsamkeit fehlen lassen, dann wird der Feind dies für seine eigenen niedrigen Zwecke ausnutzen.

(Auffallend ist, daß Chruschtschow, immer, wenn er das Ausland meint, den Ausdruck „Sozialismus“ benutzt, während er für den innerrussischen Gebrauch stets von Kommunismus spricht. So hat er auch am Schluß der Rede in Swerdlowsk gesagt, „unter der Führung der Kommunistischen Partei schreiten die sowjetischen Völker sicher und vertrauensvoll dem Sieg des Kommunismus entgegen“)

Ochab, Polens KP-Chef am 19. Juli:

Schon lange vor dem Streik und vor den Zwischenfällen in Posen hat unsere Partei und ihr Zentralkomitee mit tiefer Sorge die Fragen durchdacht, die mit der wirtschaftlichen Situation unseres Landes verbunden sind, und mit dem unbefriedigenden Lebensniveau der arbeitenden Bevölkerung, insbesondere der Arbeiterklasse... Es muß festgestellt werden, daß die von uns mit dem Ziel einer Hebung des Lebensstandards der Massen unternommenen Schritte ungenügend waren, daß sie nicht energisch genug und nicht immer konsequent getan wurden. Sie erbrachten auch keine Ergebnisse, die die arbeitenden Massen als eine bedeutende Erleichterung und als eine wesentliche Veränderung zum Besseren hin empfunden hätten.

Als Resultat entstand in weiten Kreisen der Bevölkerung die Überzeugung, Partei und Regierung hätten nicht alles getan, was in ihrer Macht lag, um den Arbeitern und Angestellten in ihrer schwierigen materiellen Lage eine Erleichterung zu verschaffen. Diese Überzeugung gebar eine Steigerung der Unzufriedenheit in den Arbeitermassen, die mit der Beendigung des Sechsjahresplanes die Hoffnung auf eine Vergrößerung der materiellen Bedingungen verbunden hatten.

Unüberlegte Schritte während der letzten Monate verschlechterten schließlich die Lohnbedingungen einiger Gruppen von Arbeitern der Stalin-Werke, wobei festzustellen ist, daß dies gegen den Willen und gegen die Absichten von Partei und Regierung geschah... Infolge der Abschaffung der Akkord-Lohn-Progression im zweiten Halbjahr 1955 begannen die Verdienste niedriger zu werden. Geschädigt wurden rund 75 v.H. der Arbeiter.