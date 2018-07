Nach jahrelanger Behinderung durch Entflechtungsdiktate und Saarverluste wächst in die Holdinggesellschaft für Montaninteressen der Otto-Wolff-Gruppe wieder erhebliche Substanz herein. Die Eisen- und Hüttenwerke AG, Köln, an deren AK von 39,6 Mill. DM Otto Wolff mit 76 v. H. beteiligt ist, wird für 1956 (zumindest für die Minderheitsaktionäre) die Dividendenzahlung wieder aufnehmen, teilteOtto Wolff von Amerongen auf einer Pressekonferenz mit. Dieses günstige Ergebnis ist eine Folge der Wiederaufnahme der Dividendenzahlung der Neunkircher Eisenwerk AG vormals Gebrüder Stumm, Neunkirchen (Saar), mit 6 v. H. für 1955, nachdem das Unternehmen nach 11 jähriger Abspaltung im Oktober 1955 von der Sequesterverwaltung der französischen Regierung an die Eigentümer (Stumm und Otto Wolff) zurückgegeben worden war.

Wenn die zur Zeit noch offenen Fragen in deutschfranzösischen Verhandlungen geklärt sein werden, kann Eisen-Hütten eine konsolidierte Übersicht geben, womit vermutlich zugleich eine Neubilanzierung der Vermögenswerte und wahrscheinlich eine Neufestsetzung des AK verbunden sein wird. Einzelheiten waren verständlicherweise noch nicht zu hören. Von dem 54 Mill. DM (früher 50 Mill. RM) betragenden AK von Neunkirchen liegen bei Eisen-Hütten 50 v. H. Diese 50 v. H. sind mit 2,5 Mill. DM aktiviert und im Beteiligungs-Portefeuille der Eisen-Hütten-Bilanz von 52 Mill. DM enthalten. Darin liegt weiterhin 100 v. H. AK von 27 Mill. DM der Stahl- und Walzwerke Rasselstein/Andernach AG, Neuwied, während der 76-v.-H.-Anteil am AK der Stahlwerke Bochum AG (24,2 Mill. DM) auf Grund der alliierten Verkaufsdiktate vor Jahresfrist an verschiedene Interessenten, darunter mit je 25,2 v. H. an die Allianz-Leben, ferner an die Michel-Gruppe und die restlichen 25,6 v. H. an ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank verkauft worden war.

Jetzt kommt durch die Rückkehr von Neunkirchen neues Blut in die Eisen-Hütten-Bilanz und zugleich ein gewinnbringend arbeitendes Unternehmen großen Formats. Neunkirchen meldet für 1955 eine Rohstahlerzeugung von 815 000 (750 000) t, die im laufenden Jahr auf 850 000 t steigen dürfte (vergleichsweise sei Völklingen mit 900 000 t und einem „Marktpreis“ von 200 Mill. DM genannt), ferner 817 000 (752 000) t Kokserzeugung und 118 000 (94 000) t Röhrenproduktion im Werk Homburg. Das macht einen Umsatz von 440 Mill. DM aus. Seit 1949 wurden in Neunkirchen 120 Mill. DM an Investitionen ausgegeben.

Die 100-v.-H.-Beteiligung Rasselstein/Andernach hat ebenfalls erstmalig mit einem Gewinn von 0,46 Mill. DM in 1954/55 gearbeitet, der zur Senkung des Verlustvortrages auf 10,36 Mill. DM verwandt wurde. Hier betrugen die Zahlen der Rohstahlerzeugung 196 000 (174 000) t, der Blech- und Banderzeugung 299 000 (206 000) t und der Wertumsatz 255 (172) Mill. DM. Die Anlagen laufen gut und ertragbringend, wenngleich auch die Kostenerhöhungen für Vormaterial das Gesamtbild schlechter gestalten, als erwartet werden durfte. Andernach erhielt von Otto Wolff bzw. einem Bankenkonsortium einen Betriebsmittelkredit von 15 Mill., der über Eisen-Hütten zinslos weitergeleitet wurde. Eisen-Hütten selbst weist zum letztenmal einen kleinen Verlust von 31 000 (45 000) DM aus. Die Hauptversammlung ist zum 27. Juli einberufen. r l t