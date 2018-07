Vor einigen Monaten wurden dem Getreidehandel „rückwirkend“ für die Ernte Von 1954 Trocknungskosten in Höhe von 4 DM je t als Zuschuß aus öffentlichen Mitteln erstattet, mit der Maßgabe, diese Beträge an die Lieferanten (also die Bauern und Landwirte) auszukehren, soweit sie trockenes – oder getrocknetes – Getreide angedient hatten. Für einen Landhandelsbetrieb mittlerer Größe, der 12 000 DM Trocknungskosten an seine („erstattungsberechtigten“) Lieferanten weiterzugeben hatte, bedeutete das eine zusätzliche Ausgabe (einschließlich Porto und Papier) von 1400 DM – ohne daß dafür nun etwa „Rückerstattungsforderungen“ an den Staat, der diese zusätzliche Leistung gesetzlich angeordnet hat, gerichtet werden könnten! In dem Beispielsfall, über den uns nähere Angaben vorliegen, handelte es sich darum, daß 60 Schreibmaschinenseiten auszufüllen waren; für jeden Erstattungsfall eine Zeile, mit den Daten über gelieferte Mengen, Feuchtigkeitsprozente, Rechnungsbetrag, Rückerstattungssumme. Drei Buchhalter des Betriebes waren 14 Tage lang ausschließlich mit dieser unbezahlten Zusatzarbeit beschäftigt: Ausziehen und Berechnen der Posten, Addition, Abstimmung, Verbuchung der Erstattungsbeträge, Gutschrift an die Kunden, mit Porto und (damals noch) Notopfermarke –

Eine ähnlich umfangreiche Arbeit steht nun für alle derartigen Betriebe erneut bevor, und zwar wegen des Bundestagsbeschlusses, daß die im „Grünen Bericht“ vorgesehenen Düngemittelsubventionen nicht nur für die laufenden Bezüge zu zahlen sind, sondern auch rückwirkend, nämlich für alle Düngemittellieferungen, die seit 1. Juli 1955 vorgenommen worden sind. Es werden dabei 20 v. H. auf 1,13 Mrd. DM, gleich 226 Mill. DM „rückvergütet“ – und zwar an (etwa) 1,8 Mill. landwirtschaftliche Betriebe, die im Regelfalle ihren Kunstdünger in mehreren Einzellieferungen bezogen haben, so daß nun rund 10 Mill. Buchungsfälle zu bewältigen sind: nämlich für die Lieferungen der Herstellerwerke an den Großhandel, für die Buchungen zwischen Großhandel und Treuhandgesellschaft, für die Lieferungen des Großhandels an den Landhandel, und schließlich für dessen Lieferungen an die Bauern und Landwirte.

Rechnet man für jede Buchung einschließlich Arbeitszeit, Porto und Papier nur einen Betrag von 1,50 DM, so kommt ein Betrag von 15 Mill. DM heraus, damit der Landwirtschaft 226 Mill. DM Subventionen gezahlt werden (von denen das Bundesfinanzministerium vermutlich die Einkommensteuer wieder abzieht). Ferner braucht man für die richtige Abwicklung dieser Zahlungen ein Heer von mehr oder minder begabten Kontrolleuren, die ja auch bezahlt werden müssen, um die mit Sicherheit zu erwartenden Versuche, ungerechtfertigte Vorteile zu erlangen, abzuwehren ...

Mehr Statistiken, mehr Zahlen, mehr Papier und mehr Formulare, mehr Verordnungen und mehr Durchführungsverordnungen: das ist die Kehrseite des deutschen Produktionswunders. Der Sinn der Wirtschaft: „Mehr Güter für alle“ wird verkehrt in: „Mehr Papier für alle.“ Es sollte doch wirklich Wege geben, der Landwirtschaft für das zurückliegende Jahr wirksamer zu helfen! N. N.