Pipeline-Gesellschaft wird gegründet. Die Vorstände der Esso AG, Gelsenberg Benzin AG, Ruhrbau-Mineralölraffinerie GmbH, Ruhrchemie AG, Scholven-Chemie AG und Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff Aktiengesellschaft haben, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer Aufsichtsorgane, die Gründung einer GmbH für den Bau und Betrieb einer Rohrleitung von der Nordsee zum Rhein beschlossen. Es konnte noch nicht endgültig entschieden werden, ob Wilhelmshaven oder Rotterdam als Ausgangshafen gewählt werden soll. Ob eine Entscheidung zugunsten von Wilhelmshaven getroffen werden kann, hängt noch von der befriedigenden Klärung einiger Fragen der Finanzierung, der Anlagekosten und der laufenden Aufwendungen ab.

Die HV der Deutsche Shell AG, Hamburg, hat eine Erhöhung des AK um 50 auf 250 Mill. DM beschlossen. Die neuen Aktien sind von der alleinigen Aktionärin, der Royal Dutch/Shell-Gruppe, gegen Bareinzahlung übernommen worden. Die neuen Mittel dienen zur Finanzierung der von uns bereits angekündigten Ausbaupläne.

Shell mit neuem Tanklager. Die Inbetriebnahme eines 8,4 Mill. Liter fassenden Großtanklagers der Deutschen Shell AG in Würzburg-Zell mit zunächst elf Tanks zwischen 50 000 und 2 000 000 Liter Fassungsvermögen für Gas- und Heizöl sowie Benzine dient im wesentlichen zur Belieferung von 60 bayerischen Tanklagern. Es wird durch weiteren Ausbau bis 1957 auf eine Kapazität von 18,4 Mill. Liter gebracht werden, während der „Generalplan“ der Shell den endgültigen Ausbau auf ein Fassungsvermögen von 48,4 Mill. Liter vorsieht. In einer Achtstundenschicht können 1,15 Mill. Liter in Kesselwagen der Eisenbahn, weitere 960 000 Liter in Straßentankwagen und 100 000 Kilo als „verpackte Ware“ abgefüllt werden.

Kapitalerhöhung der BP Benzin- und Petroleum-Gesellschaft, Hamburg. Auf Beschluß der Gesellschafterversammlung ist das Stammkapital von 89,5 Mill. DM auf 120 Mill. DM erhöht worden. Die neue Kapitalzuführung in Höhe von 30,5 Mill. DM dient dem Ausbau der BP-Raffinerie in Hamburg-Finkenwerder und der Lager- und Transportkapazitäten.

Die Rheinpreußen AG für Bergbau und Chemie, Homberg, verteilt für 1955 auf 100 Mill. DM AK eine von 6 auf 7 v. H. erhöhte Dividende. So beschloß es die oHV, auf der 90,15 Mill. DM AK vertreten waren, wobei sich etwa 80 bis 85 v. H. des AK in Händen der weitverzweigten Familie Haniel befinden. Auf der HV wurden grundsätzliche kohlepolitische Ausführungen gemacht. Bergwerksdir. Curtius, Sohn des früheren Reichsaußenministers Dr. Curtius, vertrat die (auch von uns wiederholt zum Ausdruck gebrachte) Ansicht, daß im Steinkohlenbergbau zu viele und zu kleine unrationelle Schachtanlagen beständen und daß statt dessen neue leistungsfähigere Betriebe mit zusammengefaßter Förderung geschaffen werden müßten. Der Vorsitzer des AR, zugleich Präsident der Wirtschaftsvereinigung Bergbau, Bergassessor a. D. Dr. Heinrich Kost, bekannte sich erfreulicherweise mutig zu einer Politik der völligen Beseitigung der auch heute noch praktisch vorhandenen Bindung der Kohlenpreise. Er verlangte im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft die gleichen Rechte für den Bergbau, wie sie die übrige Wirtschaft hätte, und betonte, daß der Bergbau auch in der Preispolitik (übrigens genau wie der Stahl) Maß halten, könne und werde. Subventionen jeglicher Art lehnte er ab.

Nachdem das Bremer Goliath-Werk bereits im vergangenen Monat eine erhebliche Steigerung des Exports nach den USA bekanntgeben konnte, berichtet es jetzt von neuen umfangreichen Exporten in den Fernen Osten. In der ersten Hälfte des Monats Juli wurden allein nach Singapur 100 Fahrzeuge verschifft. Weitere Verladungen nach Vietnam, Malaia, Neuseeland und Australien laufen gegenwärtig. Es handelt sich dabei ausschließlich um Personen- und Lieferwagen mit Benzineinspritzung, die sich infolge ihrer Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit dort einen guten Ruf erworben haben.

Die Witwen- und Waisenkasse des Reichs- und Staatsdienstpersonals, Allgemeine Lebensversicherungsanstalt a. G., München (WWK), verzeichnete 1955 einen Neuzugang von 87 080 Versicherungen mit 182,1 Mill. DM Versicherungssumme. Damit stieg der Versicherungsbestand auf 618 (488,6) Mill. DM: er hat jetzt bereits die 700-Mill.-Grenze überschritten. Damit ist die WWK zur viertgrößten Lebensversicherungs-Gegenseitigkeitsgesellschaft der Bundesrepublik geworden (hinter Vereinigte Leben, Gothaer und Alte Leipziger). Die Bilanz verzeichnet ein Volumen von 98,6 Mill. DM.