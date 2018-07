Allem Anschein nach befaßt sich der Lenker der Geschicke Portugals, Antonio de Oliveira Salazar, mit Plänen, deren Ergebnis die Auflösung des autoritären Regimes und die Bildung eines Führungsgremiums sein mögen. Jedenfalls versichern dies Männer aus seiner Umgebung mit Nachdruck.

Bisher war es Salazar einzig und allein, der die Mitglieder der Regierung ernannte. Was immer er tat, hatte er allein vor dem Präsidenten der Republik, nicht etwa vor der Nationalversammlung, zu verantworten, die 120 von der Regierung ernannte Mitglieder zählt und stets Gesetzesvorlagen unverändert angenommen hat. Von demokratischen Spielregeln war nicht die Rede. Als Regierender stand Dr. Salazar allein.

Um so mehr fiel es auf, daß unlängst der Stellvertretende Ministerpräsident, Senhor Marielo Caetano, der das besondere Vertrauen Dr. Salazars besitzt, in einer Rede vor der Nationalen Union, die als einzige politische Partei in Portugal zugelassen ist, folgendes erklärte:

„Wir dürfen uns nicht durch Trägheit der Gewohnheit hingeben, zu glauben, daß Dr. Salazar alles überlassen ist, daß alles, was getan wird, und alles, was sich ereignen kann, stets und ständig nur von ihm abhängt. Wir müssen mit erhöhter Intensität die von ihm definierte und in die Tat umgesetzte Doktrin in einem schöpferischen Geist erleben, der es uns ermöglicht, neue Formeln und neue Lösungen zu entwickeln

Freunde Salazars, der im 67. Lebensjahr steht, versichern, daß er nicht die Absicht habe, sich aus dem politischen Leben zurückzuziehen. Ihm liege es wirklich am Herzen, das politische Leben seines Landes aufzulockern und die Verantwortung zu teilen. Als ersten Schritt für eine grundlegende Reform hat Dr. Salazar die Bildung von sechs Korporationen verfügt: sie sollen „alle Fragen koordinieren“, die mit Landwirtschaft, Industrie, Handel, Transport und Touristenverkehr, Bank- und Versicherungswesen sowie mit der Fischerei zusammenhängen. Die Korporationen sollen ferner „die von ihnen vertretenen Interessen in Zusammenarbeit mit der Regierung fördern und schützen“. Die Mitglieder der Korporationen werden nicht etwa von der Regierung bestimmt, sondern direkt von den Zünften und Syndikaten gewählt. Zu den besonderen Aufgaben der Korporationen soll auch der Abschluß kollektiver Arbeitsverträge und die Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gehören; sie sollen die Produktionsmethoden verbessern und dafür sorgen, daß die „Löhne in Einklang mit der sozialen Gerechtigkeit stehen“.

Daß es an dieser sozialen Gerechtigkeit in Portugal bisher gefehlt hat, geht aus einer Reihe von Reformschlägen hervor, die dem IV. Kongreß der Nationalen Union vorgelegt wurden. „Die Reichen sind reicher geworden“, so heißt es in einer Resolution der Partei, „während neue Anzeichen von Armut täglich in Erscheinung treten: ein Zeichen, daß der Lebensstandard der Arbeiter ständig niedriger wird.“ Tatsächlich ist nach der offiziellen Statistik in Portugal das durchschnittliche Jahreseinkommen pro Person mit 840 DM das niedrigste in Westeuropa.

Da Streiks in Portugal gesetzlich verboten sind und die Regierung seit vielen Jahren den Stundenlohn, der für gelernte Arbeiter 70 Pfennige, für ungelernte Arbeiter 47 Pfennige beträgt, nicht erhöhte, ist es nicht zu verwundern, daß die wachsende Unzufriedenheit der Belegschaften einen Produktionsrückgang im Gefolge hatte. Das größte Industrieunternehmen Portugals, die Kompania Uniao Fabril, hat daher vor kurzem – sogar mit rückwirkender Kraft ab 1. Mai – ihren 25 000 Arbeitern eine Lohnerhöhung von 15 v. H. zugestanden, die freilich öffentlich nicht bekanntgemacht wurde.

Politische Beobachter kommentieren die Vorgänge in Portugal auf verschiedene Weise. Die einen erinnern an die Tatsache, daß Salazar, der frühere Universitätsprofessor, stets in schwierigen Lagen den klaren Blick des Realpolitikers bewies; die anderen sagen, daß hier nicht allein innenpolitische Sorgen maßgebend seien, sondern sich auch in Portugal eine zur Demokratie strebende Tendenz bemerkbar mache, die in der ganzen politischen Welt an Kraft gewinne. E. K.