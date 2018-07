Auf Grund mehrerer Leserzuschriften korrigiert das SED-Organ Neues Deutschland die in einem vorangegangenen Artikel aufgestellte Behauptung, bereits Marx habe die Notwendigkeit einer langen Periode der friedlichen Koexistenz von sozialistischen und kapitalistischen Staaten begründet: „Die Annahme, daß Marx diese These bereits aufgestellt haben könnte, entbehrt der historischen Voraussetzung. Das bedeutet natürlich nicht, daß Lenin sich damit in einem Widerspruch zu Marx befunden hätte. Im Gegenteil, Lenin gelangte zur Entdeckung der gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeit, auf die das Prinzip der Koexistenz sich gründet, indem er den Marxismus auf die Epoche des Imperialismus anwandte. Das Prinzip der Koexistenz ist also eine marxistische Folgerung aus dem Wirken neu aufgetretener historischer Gesetzmäßigkeiten.“ Z