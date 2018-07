Inhalt Seite 1 — Wichtig – und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Raketen statt Truppen: Pläne des Vorsitzenden des amerikanischen Generalstabes, Admiral Radford, bis 1960 (nach anderen Meldungen ab 1960!) 800 000 Mann der Truppen in USA und Obersee abzubauen, erregten in Bonn und anderen NATO-Hauptstädten große Besorgnis. Man sieht darin ein Zeichen, daß in den USA der Gedanke der massiven Abschreckung und Vergeltung über den Gedanken der Verteidigung (und eventuellen späteren Befreiung) gesiegt hat. Militärisch gesprochen bedeutet das mehr große Bomber (für Wasserstoffbomben) und (in Zukunft) mehr Raketen. Strategisch bedeutet es einen amerikanischen Rückzug auf die „Festung Amerika“ und politisch einen Sieg des offenbar zu früh totgesagten amerikanischen Isolationismus. – Außenminister Dulles bestritt das Bestehen der Radfordschen Pläne nicht und erklärte, daß auch die 500 000-Mann-Grenze der deutschen Wiederbewaffnung nicht endgültig zu sein brauche. – Londoner Zeitungen meldeten, auch die englische Regierung beabsichtige – aus Sparsamkeitsgründen – zwei Divisionen aus Deutschland zurückzuziehen. Adenauer stemmt sich gegen diese Entwicklung und findet bei denen Zustimmung, die befürchten, daß die Gefahr eines Atomkrieges größer wird, wenn der Westen auf jede Form eines sowjetischen Angriffs nur mit Atomwaffen antworten kann.

Eisenhowers Gesundheit: Eine Bemerkung Eisenhowers auf dem panamerikanischen Kongreß in Panama, „er habe noch nicht viel Kraft“, hat die Diskussion um seinen Gesundheitszustand von neuem aufleben lassen. Die einzige Chance seines demokratischen Gegenkandidaten liegt darin, daß es genügend republikanisch eingestellte Wähler gibt, die sich scheuen, ihre Stimme einem kranken Eisenhower und damit vieleicht indirekt dem wenig populären Vizepräsidenten Nixon zu geben.

*

Tauwetter endgültig! Premierminister Eden erklärte im Unterhaus, die russichen Politiker seien heute kaum mehr in der Lage, die unter Stalin herrschenden Zustände wiederherzustellen. Damit schließt er sich der Meinung von Dulles an, der kürzlich den Prozeß der Demokratisierung in der Sowjetunion als nicht mehr umkehrbar“ bezeichnet hatte. Das ist offenbar auch einer der Gründe, warum die beiden Staatsmänner den Plänen ihrer Militärs, die Truppenzahl in ihren Ländern drastisch herabzusetzen und ihre Sicherheit in der Abschreckung durch Kernwaffen zu suchen, keinen stärkeren Widerstand entgegengesetzt haben.

*

Damm gegen Entstallinisierung: Anläßlich des polnischen Nationalfeiertags in Warschau erklärte Bulganin: „Imperialisten versuchen den sowjetischen Entsfalinisierungsfeldzug zur Zerstörung der Einheit des kommunistischen Lagers zu mißbrauchen.“ „Schwankende“ in den eigenen Reihen hätten in den kommunistischen Zeitungen Polens „ihre giftige Saat“ gesät. Bei Erwähnung des Posener Aufstandes betonte Bulganin die Rolle „reaktionärer Kreise“, während der als Stalinist geltende polnische Parteichef Ochab kurz vorher gesagt hatte, daß die „sozialen Wurzeln“ des Posener Aufstandes wichtiger gewesen seien als die „Rolle der Provokateure.“ Moskaus Versuch, das Tempo der Enstalinisierung und Liberalisierung in den Satellitenstaaten zu bremsen, muß mißlingen, wenn sich nicht genügend Kommunisten in diesen Ländern finden, die sich für die Rolle des „Bremsklotzes“ hergeben. Moskauhörige Kommunisten sind aber, besonders in der jungen Generation sowohl Polens wie Ungarns dünn gesät.

*