„Den Freischaffenden ist nichts sicher als die Steuern und der Tod.“ Diese resignierte Feststellung wurde im Hinblick auf die Situation der freien Berufe in Österreich getroffen; sie gilt jedoch bis heute auch weitgehend für bundesrepublikanische Verhältnisse.

Die Freischaffenden sind im Hinblick, auf die jüngste Entwicklung benachteiligt: Geistige Arbeit entzieht sich jeglicher Rationalisierung. Der freie Beruf verlangt die volle Leistung eines Menschen vom Anfang bis zum Ende der übernommenen Aufgabe. Es gibt keine Aufspaltung der Arbeit in Einzelvorgänge. Und so stellt sich die Frage, ob eine freiberufliche Tätigkeit heute überhaupt noch erwünscht und möglich ist, ob die freien Berufe nicht vielmehr ein romantisches Überbleibsel aus vergangener Zeit darstellen, das keine Daseinsberechtigung mehr hat.

Angesichts der Bedrängung und der Einengung, der sich die freien Berufe heute ausgesetzt sehen, mögen diese, vom Vorsitzenden des Bundesverbandes der freien Berufe, Rechtsanwalt Dr. Max Horn, auf dem jüngst in Stuttgart veranstalteten Dritten Bundeskongreß der freien Berufe ausgesprochenen Gedanken wohl auch manchmal ihre eigenen sein. Zwar wird seit Jahren immer wieder auf die bedeutende kulturelle und soziale Funktion der freien Berufe als dem Rückgrat unserer Gesellschaft, als dem bewegenden Element innerhalb unserer heutigen Lebensformen hingewiesen. Aber diese immer wieder betonte Notwendigkeit der Existenz der Freiberuflichen war bisher kein Anlaß; etwas für die Voraussetzungen ihrer Existenz zu tun. „Wir haben das Gefühl, daß uns die nötige Luft zum Atmen fehlt, weil eine ungerechte Gesetzgebung es immer mehr erschwert, auch unter oder trotz Hochhaltung unserer Berufsideale unser meist recht bescheidenes Brot zu verdienen.“

Die freien Berufe wehren sich insbesondere dagegen, daß sie vom Gesetzgeber mit Personen oder Unternehmungen gleichgestellt werden, die ihren Beruf nach ganz anderen Regeln ausüben, und sie fordern in diesem Sinne schon seit langem die Befreiung der geistigen Leistung von der Umsatzsteuer. Denn die freien Berufe verkaufen keine Ware. Die freiberufliche Tätigkeit ist weder eine meßbare noch typische Durchschnittsleistung, wie etwa die Tätigkeit in einem gewerblichen Arbeitsvorgang. Hinsichtlich der kommenden Steuerreform sind die freien Berufe insbesondere über die sich in den Verhandlungen zwischen den Koalitionsparteien und dem Bundesfinanzminister abzeichnende Tendenz, daß neben einer Tarifsenkung für kleinere Einkünfte in erster Linie die gewerbliche Wirtschaft durch steuerliche Begünstigung der Investitionen Berücksichtigung finden soll, enttäuscht.

Die dringendste Sorge der freien Berufe aber ist die Sorge um ihre Zukunft, um ihre Hinterbliebenen. Die freien Berufe wollen sich diese Sorge durch den Staat nicht abnehmen lassen. Denjenigen Gruppen und Organisationen der freien Berufe, welche bereits eigene Versorgungswerke – völlig getrennt von der staatlichen Sozialversicherung – geschaffen haben, oder im Begriff sind, sie zu schaffen, müßte wohl der Staat Schutz und Stärkung bieten. Dazu gehören beispielsweise die Aufnahme von Grundsatzbestimmungen in die Berufsgesetze der freien Berufe oder auch in ein Bundesrahmengesetz, wonach die Berufsorganisationen berechtigt sind, Vorsorgeeinrichtungen für die Berufsangehörigen und deren Hinterbliebene zu schaffen. Außerdem könnten durch entsprechende steuerliche Maßnahmen sowohl die Schaffung von Versorgungseinrichtungen erleichtert sowie auch der Wille der Berufsangehörigen gefördert werden, sich diesen sozialen Einrichtungen anzuschließen.

In der Frage der Altersvorsorge entwickelt Sonderminister Schäfer einen anderen Gedanken: Zwar solle keinesfalls die Möglichkeit zur individuellen Eigenvorsorge erstickt werden. Aber ihm erschiene das entspreche auch dem Sicherungsbedürfnis der freien Berufe – eine Grundrente, die einem Lebensminimum entspricht, als notwendig. Diese Lösung müsse auf gesetzlicher Verpflichtung beruhen, da ohne Zwang kein Umlageverfahren möglich sei, und nur von der Grundlage des Umlageverfahrens her sei eine Anpassung der Rentenhöhe an sich wandelnde Verhältnisse mit der gleichzeitigen Hilfeleistung für die bereits hilfsbedürftigen Berufsangehörigen vorstellbar.

Es wird in letzter Zeit so viel von der mangelnden Risikofreudigkeit, von der Sicherheits- und Rentenpsychose geredet, die sich besonders auch in den Kreisen der jungen Akademiker mit ihrem Drang zur „sicheren Position“ zeige. Dieser Vorwurf ist sicherlich berechtigt. Aber bei der staatlichen Liste dringender Wünsche und existenznotwendiger Forderungen, die die Freiberuflichen haben, muß eines zugegeben werden: man macht es den Risikobereiten schwer, das Risiko eines freien Berufes zu tragen. Hanne Huber