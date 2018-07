Nach fast zweijähriger Pause wurde die Börse wieder mit einer Industrieanleihe überrascht. Bei der gegenwärtigen schwierigen Kapitalmarktsituation galt die Unterbringung einer solchen Emission bislang als unmöglich. Daß diese Ansicht irrig war, zeigte jetzt der Schritt der Robert Bosch GmbH, Stuttgart, die eine Obligationsanleihe von 40 Mill. DM zum Zinssatz von 8 v. H. und zum Ausgabekurs von 98 v. H. auflegt. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre; nach fünf tilgungsfreien Jahren beginnt die Auslosung und Rückzahlung zu pari.

Die Unterbringung der Anleihe kann bereits als gesichert gelten, denn wenige Stunden nach Bekanntwerden der Bosch-Anleihepläne meldete sich schon die Bankenkundschaft, die offensichtlich seit langem auf ein Papier mit marktgerechten Konditionen gewartet hat. Und darin liegt auch der Erfolg der Bosch-Anleihe begründet. Das Kapital ist knapp und muß deshalb teuer sein. Weil dieser Grundsatz in den vergangenen Monaten an den Wertpapiermärkten bewußt nicht beachtet wurde, ist der geringe Kapitalstrom an Aktien, Renten und oft auch an den Banken vorbeigeflossen. Er fand in Form von Schuldscheindarlehen einen direkten Kanal von den Kapitalsammelstellen zur Industrie.

Die neue Bosch-Anleihe unterliegt der Tarifbesteuerung, das heißt, der Abzug der Steuern wird erst bei der Veranlagung des Obligationsinhabers vorgenommen. Wer also hier Freigrenzen in Anspruch nehmen kann – also fast jeder Lohnsteuerpflichtige – kommt in den vollen Genuß der 8prozentigen Verzinsung. Daneben ist die Anleihe besonders für das Ausland interessant.

Nachdem die Bosch-Anleihe, die zur Finanzierung weiterer Investitionen dienen soll, so reibungslos vom Markt aufgenommen worden ist, muß mit weiteren Emissionen ähnlicher Art gerechnet werden. Für die Großunternehmen dürfte sich eine derartige Anleihe immer noch billiger stellen als eine Kapitalaufstockung. (Die Anleihezinsen sind abzugsfähig!) Leidtragende der neuen Entwicklung sind die Realkreditinstitute, die vor einer völlig neuen Lage stehen. Der Zwang zur Aufhebung des augenblicklichen gespaltenen Markts dürfte sich nunmehr verschärft bemerkbar machen. Der Rentenmarkt kann nur gesunden, wenn alle Versuche zur Verschleierung der tatsächlichen Situation fallengelassen werden. Dazu gehört vor allem die-Wiederherstellung der Kurswahrheit. Haben sich dann die Pfandbriefkurse zu den marktmäßigen Bedingungen eingependelt, ist die Basis für ein vorsichtiges Neugeschäft vorhanden. Pfandbriefe mit einer Verzinsung von etwa 7 1/2 v. H. bedeuten für den Baumarkt zwar eine harte Belastung, aber im Augenblick können wir eine leichte Drosselung des Bauvolumens ruhig hinnehmen. Für den gesamten Kapitalmarkt wäre es ohne Zweifel gut, wenn die Bosch-Anleihe den Realkreditinstituten als Anlaß dient, ihre bisher auf „Abwarten und Hoffen“ eingestellte Emissionspolitik zu überprüfen. K. W.