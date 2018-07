wurde nichts daraus. Doch es ist wohl möglich, daß ich hin und wieder im Geist des Nationalsozialismus geschrieben habe. Ich weiß es nicht; denn ich weiß nicht, was der Geist des Nationalsozialismus ist.‘

Was er ablehnte, war die „Gnade“, geisteskrark erklärt zu werden, damit er straffrei bleiben könne. Und was er nicht ertrug, war die Zeit in der psychiatrischen Klinik. Die Beschreibung dieser sauberen, geregelten Institution mit ihrer „Psychologie, in Linien und Rubriken“, mit dem unaufhörlich stur fragenden Professor, den immer neuen schriftlich zu beantwortenden Fragebogen, unter dürftiger Deckenbeleuchtung wirkt auf den Leser bedrückender als die schaurigsten Szenen aus der „Schlangengrube“.