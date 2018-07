Die Deutsche Bundesbahn kann mit einer erfreulichen Mitteilung aufwarten: Im ersten Halbjahr 1956 hat sich ihr Güterverkehr gegenüber 117,2 Mill. t in der Vergleichszeit des Vorjahres um runde zehn v. H. auf 129,1 Mill. t erhöht. Darauf darf die Bahn recht stolz sein, bedeutet doch der Gütertransport – im Gegensatz, zum Personenverkehr – die wichtigste Einnahmequelle für den nach wie vor schmalen Geldbeutel.

Ganz anders sieht es dagegen im Reisezugverkehr aus. Wenn er auch in der Berichtszeit mit 824,2 Millionen beförderten Personen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um knapp acht v. H. gestiegen ist und nach dem Kriege zum ersten Male die 800-Millioen-Grenze überschritten hat, so bleibt er doch nach wie vor das Sorgenkind. Im vergangenen Jahr wurden von der Bundesbahn 1,250 Millionen Fahrgäste befördert, aber nur jeder Dritte von ihnen zahlte den vollen Fahrpreis: 627 Millionen nahmen die beträchtlichen Fahrpreisermäßigungen für den Berufsverkehr (also Monats- und Wochenkarten sowie Kurzarbeiter-Wochenkarten) in Anspruch, und 189 Millionen Fahrgäste benutzten die verbilligten Schüler-Monats- und Wochenkarten. Das heißt also, daß 50,1 v. H. aller Fahrgäste der Bahn der Berufsverkehr und 15,1 v. H. der Schülerverkehr stellt.

Seit langem sinnt die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn über einen vertretbaren Weg nach, diese kostspieligen „Sozialtarife“ nach und nach abzubauen. Wie erinnerlich, hat auch der Bundesfinanzminister ähnliche Gedanken geäußert. Vielleicht ist zu überlegen, ob nicht im Zuge der eingeführten Gewährung von Pauschalbeträgen an Kraftfahrzeugbesitzer für den Weg zur Arbeitsstätte künftig alle aus Berufsgründen zwischen Wohnung und Arbeitsstätte erfolgenden Aufwendungen (also auch die Bahnbenutzung) steuerlich in gleicher Weise begünstigt werden könnten, um die Bahn in die Lage zu versetzen, diesen Zuschußbetrieb durch eine entsprechende Anhebung der Tarife für den Berufsverkehr zu beseitigen. Allein schon im Hinblick auf die von Jahr zu Jahr steigenden Einkommen sind die nahezu unverändert gebliebenen „Sozialtarife“ längst nicht mehr zu verantworten, und jeder nach kaufmännischen Gesichtspunkten geleitete Betrieb hätte damit bereits Schluß – oder aber pleite – gemacht...

Daß es zu diesen Überlegungen höchste Zeit ist, beweisen die in Gang gekommenen Gespräche über die Arbeitszeitverkürzung auch bei der Bundesbahn, die für diesen größten Betrieb innerhalb der bundesrepublikanischen Grenzen beachtliche neue Finanzbelastungen heraufbeschwört, werden bei ihr doch von ihren gesamten Aufwendungen etwa 70 v. H. für Löhne und Gehälter verbucht. Die Bahn wird trotz ihrer Rationalisierungsbemühungen nicht umhin können, neue Arbeitskräfte zu guten Bedingungen einzustellen.

Ein weiteres Kapitel der Ungeklärtheiten bei der Bundesbahn ist die Frage nach dem neuen Bundesbahn-Vorstand. Da das jetzige Bundesbahn-Gesetz eine Verlängerung der Amtszeit des Vorstandes grundsätzlich unterbindet, müssen also bis zum 1. Juni nächsten Jahres die erforderlichen vier Vorstandsmitglieder berufen sein. Das ist offensichtlich leichter gesagt als getan, zumal die Notwendigkeit besteht, dem Vorsitzer des Bundesbahn-Vorstandes für die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall eine stärkere Position einzuräumen. Es gibt auch hier die berühmten beiden Möglichkeiten: Entweder wählt man den Weg der Ergänzung (nur zwei der bisherigen vier Vorstandsmitglieder haben die Altersgrenze überschritten, die beiden anderen Mitglieder könnten also wiederernannt werden) oder den einer völligen Neubesetzung.

Darüber haben sich zunächst Dr. Wellhausen, der Vorsitzende des Bundesbahn-Verwaltungsrates, und Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm Gedanken zu machen; entscheidend ist letztlich ein Kabinettsbeschluß, der die Voraussetzung für die Berufung des neuen Bundesbahn-Vorstandes durch den Bundespräsidenten bildet. Bereits heute besteht jedoch kein Zweifel darüber, daß geeignete Persönlichkeiten für diese schwierige – und auch nicht immer dankbare – Aufgabe zur Verfügung stehen, ganz gleich, ob es sich um eine Ergänzung oder eine völlige Neubesetzung handelt. Im Augenblick kommt es darauf an, daß sich Dr. Wellhausen und Dr. Seebohm auf die zweifellos in Frage kommende Persönlichkeit für das Amt des Vorsitzers einig werden. Die Wahl der drei weiteren Mitglieder ist dann mehr von fachlichen Gesichtspunkten bestimmt. Sie dürften sich wohl aus einem juristischen Bahnexperten, einem Eisenbahn-Ingenieur und dem gesetzlich vorgeschriebenen Sozialfachmann zusammensetzen. Willy Wenzke