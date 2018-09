Vor kurzem wurde in China eine kleine unscheinbare Broschüre in Massenauflage herausgebracht, mit der es eine besondere Bewandtnis hat. Sie enthält nämlich ein latinisiertes Alphabet mit 32 Buchstaben, das für die lautmäßige Wiedergabe vor allem des zur Schriftsprache erhobenen Dialekts von Peking durch chinesische Sprachwissenschaftler im Auftrage der Regierung ausgearbeitet worden ist.

Wenn auch das neue Alphabet vorerst von den Wissenschaftlern dazu benutzt werden wird, die einzelnen Dialekte im Reich der Mitte phonetisch festzuhalten und diesem Alphabet auch einstweilen noch keineswegs die Aufgabe zufällt, sofort an die Stelle des bisherigen chinesischen Schriftsystems zu treten, so eröffnen sich damit doch ernstlich neue Möglichkeiten einer Entwicklung von weittragender Bedeutung für das bisherige chinesische Kulturerbe. Diese Kultur aber besitzt eine uralte Form in den Hieroglyphen einer Schrift, von der manche Sprachwissenschaftler behaupten, sie gehöre zu den höchstentwickelten Schriften, die wir kennen.

Das neue chinesische Alphabet mit seinen 32 Buchstaben ist ein sehr genaues Lautregister für die chinesische Sprache mit ihren zahlreichen, sehr weit voneinander abweichenden Dialekten – so könnte ein Europäer folgern. Das stimmt nur zu einem Teil; denn gerade auf phonetischem Gebiet beginnen die nicht geringen Schwierigkeiten. Da das Pekinesische als gesprochene Sprache, sozusagen in geistiger Führung, im ganzen „Land der Mitte“ Verbreitung finden soll, bleibt in Wirklichkeit die Lautarmut des Nordchinesischen nach wie vor das Problem. Denn das Chinesische ist eine – so muß sie bezeichnet werden – Tonsprache. Sie kennt weder Konjugation noch Deklination und besitzt in der sogenannten Tonalität eine weitere Sonderheit. Während in den europäischen Sprachen ein einsilbiges Wort in der Regel nur im Fragetonfall oder im Ausrufungston gesprochen wird, hat das Pekinesische zum Beispiel vier Tonfälle, mit denen die zahlreichen gleichlautenden, einsilbigen Wörter der chinesischen Sprache ausgesprochen werden, um einen anderen Sinn des Wortes auszudrücken.

Aus diesen kurzen Andeutungen wird bereits verständlich, daß auch durch das neue chinesische Alphabet die lebendige Umgangssprache, die Paihua, auf keinen Fall so ohne weiteres in das China einende Band, das dieses Riesenreich zusammengehalten hat, verwandeln kann, das auf jeden Fall die Begriffsschrift immer gewesen ist. Denn zuvor muß die Verbreitung des Nordchinesischen in Südchina, wo zum Teil abweichende Dialekte, ja ganz andere Sprachen gesprochen werden, größere Fortschritte gemacht haben, bevor das Nordchinesische oder Pekinesische in lautschriftlicher Form dort verstanden wird, wo die Hieroglyphenschrift bisher mühelos trotz anderer Aussprache begriffen wurde.

In der alten chinesischen Schrift lassen sich die vielen tausend Zeichen nach 214 „Radikalen“, wie diese Grundformen genannt werden, klassifizieren. Nach diesen Grundformen findet man auch beispielsweise im chinesischen Wörterbuch die Hieroglyphen, die mit diesen Radikalen zu einem Gattungsbegriff vereint sind. Die Schüler, ganz gleich ob Chinese oder Ausländer, der die chinesische Schrift zu lernen hat, muß vor allem die oft vielen Striche möglichst schnell zu zählen verstehen, aus denen ein chinesisches Schriftzeichen zusammengesetzt ist. Und hier setzt besonders die heutige Schriftreform der Begriffsschrift an, die gleichzeitig im Gange ist und in ihrem frühen Stadium bereits 1917 folgenschwer für die klassische Mandarinenschrift durch die Übernahme der gesprochenen Umgangssprache als Schriftsprache begonnen wurde. Die Striche, aus denen ein Zeichen besteht, wurden in der Zahl vermindert. Damit wird es möglich sein, etwa 1700 Schriftzeichen zu vereinfachen. In den nächsten zwei Jahren will man jedoch die Hälfte der 7000 Zeichen weniger kompliziert gestalten.

Die von der chinesischen Sprachwissenschaft des Festlandes im Auftrag der Regierung ausgearbeiteten Reformpläne gehen also auf zwei Wegen gleichzeitig voran. Einerseits wird die Zahl der Schriftzeichen auf das notwendige Maß verringert, dabei komplizierte Zeichen vereinfacht, zum andern durch die Schaffung dieses neuen chinesischen Alphabets die Vorarbeit geleistet, auch die chinesische Sprache – wie unsere Sprachen – phonetisch niederzuschreiben. Der Übergang zu der alphabetischen Niederschrift des Chinesischen wird nunmehr mit einer langen Periode des Nebeneinanderbestehens beider Systeme eingeleitet. Nur auf Teilgebieten, etwa in der wissenschaftlichen Literatur, bei Registern, Buchkatalogen, für die Telegramme der Post, wird die Einführung der alphabetischen Schrift in kürzester Zeit Platz greifen. Auch soll im Herbst eine große nationale Konferenz stattfinden, auf der Vertreter aus allen Gruppen und Nationalitäten des chinesischen Schriftbereichs entsprechende Durchführungsbestimmungen beraten werden. Damit scheint nun endgültig der Gang der Entwicklung besiegelt, der sogai die Sinologen im alten Europa in Harnisch brachte: Die Technik verdrängt die Hieroglyphenschrift, die sehr wohl durch fast unbeschränkte Kombinationen auch heute noch die Möglichkeit hätte, neue wissenschaftliche und technische Ausdrücke prägnant wiederzugeben. Der Blick auf die bedeutsame Broschüre, die mit ihrem schlechten, in Peking bedruckten Holzpapier den Weg bis nach Deutschland gefunden hat, läßt die Tatsache zur Gewißheit werden, daß das Zeitalter meisterhafter Perganentbögen und kunstvoller, aus Reispapier gepreßter Mandarinenschriften vorbei zu sein scheint.

Und doch: Auch Rußland wollte im Himmelssturm der Revolution seinerzeit die kyrillische Schrift abschaffen. Man machte sogar in diesem Überschwang gleich verschiedenen Völkern und Völkerschaften des zentralasiatischen Teils der Sowjetunion die lateinische Schrift damals zum Geschenk. Doch aus welchen Gründen auch immer die Entwicklung den gegenteiligen Verlauf nahm, so steht nur fest, daß die Kyrillika blieb, ja, dann sogar auch den Völkerschaften oktroyiert wurde, die zuvor erst mit der lateinischen Schrift dotiert worden waren. Chinas Kulturschatz hat sicherlich ein noch größeres Gewicht als der russische. Es werden Jahrzehnte notwendig sein, um das chinesische Kulturerbe aus seiner jetzigen kostbaren Form zu lösen. Hierin liegt vielleicht eine letzte, wenn auch vage Chance für die Beibehaltung der dreitausend Jahre alten chinesischen Begriffsschrift, deren Ablösung das eben publizierte neue chinesische Alphabet dann endgültig übernimmt. Otto Tappen