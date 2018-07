er., Bremen

Als am Morgen des Augusttages, an dem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Kommunistische Partei für verfassungswidrig erklärt hatte, in Bremen Polizeibeamte das Büro der KPD-Landesleitung besetzten, wurden sie von sehnsüchtigem Bellen begrüßt. Außer einigen Zentnern Propagandamaterial, zwei alten Schreibmaschinen und einem Bankbuch, das gerade noch einen Kontostand von 15,90 DM aufwies, hatten die Hausherren in Erwartung der polizeilichen Aktion nichts zurückgelassen – außer einem großen, schwarzen Schäferhund.

Als KPD-Eigentum beschlagnahmt, kam er ins Tierheim, da es in der KPD-Landesleitung nichts mehr zu bewachen gab. Dafür aber bereitete der Hund den Stadtvätern neue Sorgen: Er fraß fortan für täglich zwei Mark, eine Ausgabe, die im bremischen Haushalt nicht vorgesehen war.

Es bleibt offen, was aus dem kommunistischen Hund namens „Ezzo“ geworden wäre, wenn nicht inzwischen eine andere Sensation die Bremer erregt hätte.

In tiefer Nacht war ein bis heute unbekannt gebliebener Mann in das einsam am Stadtrand gelegene Haus des prominenten FDP-Abgeordneten und Kreisvorsitzenden Dr. Werner Ehrich eingedrungen, hatte sich zunächst an den Küchenvorräten gestärkt und dann dem Abgeordneten, der nichtsahnend in seinem Bette lag, eine gefüllte Rotweinflasche auf dem Kopf zerschlagen. Eine anschließend unternommene Attacke auf die’Ehefrau scheiterte, worauf der Täter das Haus in aller Ruhe wieder verließ, während Dr. Ehrich mit einer schweren Gehirnerschütterung und Platzwunden in einer Rotweinlache lag.

Während die Kriminalpolizei noch rätselte, ob vielleicht ein politisches Motiv hinter dem Überfall stecken könnte, empfahlen Freunde dem Dr. Ehrich, sich doch – um Wiederholungen solcher Unerfreulichkeiten in dem einsamen Haus vorzubeugen – einen Wachhund zuzulegen. Man konnte ihm auch einen Tip geben.

Und so kaufte der FDP-Abgeordnete Dr. Ehrich von der Stadt Bremen den KPD-Hund „Ezzo“ für siebzig Deutsche Mark. Ein Geschäft, an dem die Stadt Bremen unter Anrechnung der bisherigen Futterkosten noch rund fünfzig Mark verdiente.

Kommentar aus dem Hause Ehrich: Offenbar sei der Hund früher in sehr guten Händen gewesen. Jedenfalls sei er sehr wachsam. Na, sicher.