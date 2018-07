Inhalt Seite 1 — Deutsches Märchen vom armen Teufel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von diesem deutschen Film – Der Hauptmann von Köpenick – lohnt es sich zu reden. Es ist ein guter-Film. Und wenn noch Reste bleiben, die ihn nicht allerhöchste Ansprüche erfüllen ließen, so sind diese Reste zu tragen nicht peinlich. Es ist die zweite Verfilmung des Zuckmayerschen Bühnenstücks (in der ersten führte Richard Oswald 1933 Regie. Titelrolle: Max Adalbert), das nach einer wahren Begebenheit – 1906 führte ein ehemaliger Zuchthäusler, Schuster von Beruf, als Hauptmann verkleidet, eine Abteilung Soldaten in das Köpenicker Rathaus, in der Absicht, auf diese Weise in den Besitz gültiger Papiere zu gelangen – im Jahre 1931 geschrieben wurde. Diese Neuauflage 1956 eines „deutschen Märchens“, das von dem internationalen Publikum der 17. Film-Biennale mit großem Beifall bedacht wurde, ist in mancher Hinsicht bemerkenswert.

Hier ist man nicht aus unserer Zeit ins Private oder Abstruse geflohen, sondern hat einen Stoff gewählt, der ein Stück unseres deutschen Lebens, ja, Schicksals zum Vorwurf hat, auch wenn sein Vorgang fünfzig Jahre zurückliegt. Hier hat man einen Spiegel, der Obrigkeitsgläubigkeit, Übermut der Ämter, Staatsvergötzung, Abstraktion des Humanen bis zu seiner Vernichtung und Nationalismus ohne Nationalgefühl offenbart, enthüllt – einen Spiegel, der entlarvt, dessen Bild aber den Betrachter nicht zurückschrecken läßt, nicht verletzt, wohl aber betroffen und nachdenklich macht.

Darum wohl, weil man hier auf jenem schmalen Grat zwischen Tragik und Komik, zwischen Satire und tieferer Bedeutung, zwischen burlesken und lyrischen Elementen balanciert, um zwar gelegentlich zu schwanken, nie aber zu stürzen. Ein Kunststück, das in unseren Breiten selten gelingt. Etwas anderes glückt hier auch: das Understatement, die Andeutung, der Tiefgang, ohne hochtrabend und pathetisch zu werden.

Und was noch gelang: Für zwei Stunden jene Kluft zu überwinden zwischen einem Publikum, das sich mit den Förster- und Rehleinfilmen begnügt, und jener kleinen Schicht von Filmfreunden, für die erst Filme vom Range eines „Ballon rouge“ des Franzosen Lamourisse oder Fellinis „La Strada“ (er kommt jetzt auch nach Deutschland) zählen. Beider Kreise Ansprüche werden in diesem Film befriedigt. Vielleicht, weil sie sich in einem zentralen Punkt berühren: In einer Figur, die durch und durch menschlich ist und ihrem Geschick, das sie weit umgreift und überragt. Das macht wohl den ungewöhnlichen Erfolg dieses Films, der zur Zeit in vielen deutschen Städten läuft, beim Publikum aus. Die Story scheint unverwüstlich zu sein und „kommt an“, weil sich zwar die Kleidung gewandelt hat und manche Gewohnheiten, nicht aber die Verhältnisse, nicht unser Wesen.

Gründet sich diese Wirkung nur in Zuckmayers Vorlage? Nein. Wesentlichen Anteil haben der Regisseur Helmut Käutner und der Schauspieler Heinz Rühmann. Hier ist nicht, wie sonst meist, geschludert, sondern gearbeitet worden. Hier ist gefeilt, geschliffen und gehobelt worden. Hier hat man sich bei jeder Szene, jeder Einstellung etwas „gedacht“. Hier reden Schauspieler wie Menschen und agieren vor einer Kamera, die nicht Photographien, sondern sinnvoll interpretiert. Endlich einmal stimmt das Handwerkliche, liegen die Nuancen und Übergänge richtig. Mit diesem Film hat Käutner seine besondere Begabung endgültig bestätigt, eine Begabung, die sich weniger durch eigene Handschrift auszeichnet – wie viele Regisseure besitzen sie? –, als durch optische Phantasie, Geschmack, Sinn für das Wesentliche sowohl wie für das Detail, und schließlich: in der Kunst, Schauspieler richtig einzusetzen – nur Hannelore Schroth lag die Rolle nicht – und zu führen, ja, wenn möglich, ihre Grenzen auszuweiten.

Für Rühmann gilt das vor allem. Man wird weit zurückdenken müssen, um für seine Leistung im deutschen Film (und nicht nur im deutschen) vergleichbare Maßstäbe zu finden. Er hat Momente, die an die großen traurigen Clowns, an Chaplin, an die Landstreicher in „warten auf Godot“ erinnern – und er ist doch in seiner verwirrten, resignierten, sanften Empörung immer nur der arme Teufel von einem Schuhmacher, der sich schuldig macht und doch niemals schuldig wird. Man wird sich seines verstörten Blickes, seines verschmitzten Lächelns, seines schlurfenden Ganges noch sehr lange erinnern. Und man darf gespannt sein, ob sich dieser Figur bei der Biennale in Venedig Ebenbürtiges entgegenstellen wird.

Erwähnt werden müssen aber noch einige Schauspieler, die man kaum je so gut und gewiß nie besser gesehen hat. Vor allem: der erstaunlich wandlungsfähige Martin Held als Bürgermeister von Köpenick; der äußerst intensive Wolf gang Neuß, die großartige Edith Hancke; Ilse Fürstenberg und Willy A. Kleinau als ungemein echte Hoprechts, aber auch Erich Schellow, Leonard Steckel, Josef Offenbach, Willi Rose, Karl Hellmer und Balduin Baas. Sie alle verdienen hohes Lob. Jeder von ihnen und einige der Ungenannten deuten über ihre Rolle hinaus ein Stück Zeitgeschichte.