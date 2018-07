Wenn man mit einem gewissen Recht unser Zeitalter unter dem Aspekt einer äußersten, vielleicht der letzten, entscheidenden Zuspitzung des Kampfes zwischen einer christlichen und einer antichristlichen Weltordnung sehen darf (wobei man sich allerdings hüten möge, die beiden Ordnungsgedanken ohne weiteres mit Mächtekomplexen zu identifizieren), so muß in solchen Situationen eine neue Darstellung der Geschichte des Papsttums erhöhtes grundsätzliches Interesse haben. Ist es doch die Geschichte des bisher großartigsten und dauerhaftesten Versuches, eine in die Welt wirkende Ordnungsmacht aus dem Geiste, sogar dem Auftrag christlicher Offenbarung aufzubauen und zu erhalten. „Versuch“ freilich nicht. im Sinne eines noch nicht geglückten Unternehmens, sondern im Sinne eines immer von neuem vor die Erprobung, die Bewährung, den Rechtfertigungszwang gestellten Anspruchs. Es muß die Aufgabe einer gültigen Papstgeschichte sein, diesen „Versuch“ zu schildern, insofern kann sie nicht von „unbeteiligter“ Seite geleistet werden, ohne daß bei reinster Absicht der „Wahrheit“ dabei in einem subtileren Sinne Abbruch geschieht. Es gibt nämlich geistige Wahrheiten, die nur denen erkenntlich sind, die an ihnen teilhaben (daher die Pilatus-Frage). Mit anderen Worten: es braucht kein Nachteil, sondern ein Vorzug zu sein, wenn eine „Geschichte der Päpste“ nicht von sogenannter „objektiver“ Hand geschrieben wird, sondern von persönlich verantwortlicher, sozusagen von „papistischer“.

Daß diese von Glaubens wegen irgendwie gebunden sei, kritiklos zu verfahren und Schönfärberei zu treiben, ist nämlich eine durchaus irrige Vorstellung. Davon kann sich auf jeder Seite überzeugen, wer das gegenwärtig erscheinende umfassende Werk studiert:

Franz Xaver Seppelt: „Geschichten der Päpste. Von den Anfängen bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts“. Kösel-Verlag, München, Band I 25,– DM, Band II 31,– DM

Der Autor hat im gleichen Verlag bereits eine kürzer gefaßte, populäre Papstgeschichte herausgegeben, die ihn als hervorragenden Sachkenner ausweist. Das vorliegende große Geschichtswerk hat einen noch strengeren Charakter und vertieft den Eindruck des immensen Wissens und der überlegenen Materialbeherrschung, mit denen der Verfasser – ein Münchener Prälat, der erst kürzlich sein goldenes Priesterjubiläum feierte – die schon dem Stoff und seiner Vielschichtigkeit nach riesige Arbeit unternommen hat. Trotz der dokumentarischen Gründlichkeit, von der die Darstellung getragen ist, wirkt sie doch so flüssig, daß beileibe keine trockene Lektüre dabei herauskommt. Allerdings steht, wie bei jeder ernsten wissenschaftlichen Literatur, vor dem Gewinn die Anstrengung. Es erfordert schon eine gespannte Aufmerksamkeit, wenn der Leser im Labyrinth der unzähligen Ideen, Ideologien, Interessen, hemmenden und fördernden Bewegungen, zwischen denen sich ins Auf und Ab der Entwicklung bald zwei Jahrtausende hindurch das Papsttum teils tätig, teils leidend, immer aber unter der Last seines verpflichtenden Amtes behauptet, den Faden des Zusammenhanges nicht verlieren will.

Da von den geplanten sechs Bänden erst zwei erschienen sind, muß sich das Urteil natürlich auf ein vorläufiges Resultat beschränken. Von dem bisher vorliegenden Teilwerk (es reicht bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts) läßt sich indessen sagen, daß es durch Klarheit, Sachlichkeit und Verantwortlichkeit besticht und dem Folgenden die unentbehrliche breite Basis gibt. Schon hier wird deutlich, wie sehr von Anfang an und je länger, desto mehr das Amt unverrückbar über dem Wechsel der Zeiten und Personen steht, auch über dem Mißbrauch, dem Versagen, erst recht über der Verkennung. Es wird deutlich nicht aus polemischen Sentenzen – solche gibt es in den Werken nicht –, sondern aus dem Gang der geschichtlichen Ereignisse selbst, womit das Amt sich als ein eminenter konstanter Faktor der europäischen Geschichte erweist – vielleicht der einzigen kontinuierlichen überhaupt.

Man darf den noch ausstehenden Bänden, die erst in den Bereich der für die moderne Welt schicksalhaft gewordenen Auseinandersetzungen führen werden, mit Spannung entgegensehen.

A-th