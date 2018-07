Nach den neuesten Forschungen des jetzt auf demMount Palomar tätigen Hamburger Astronomen Professor Walter Baade sind die fernsten, mit dem dortigen Riesenteleskop gerade noch erfaßbaren Milchstraßensysteme zwei Milliarden Lichtjahre entfernt. Das Licht durcheilt in einer Sekunde 300 000 Kilometer; selbst die Umrechnung in diese größte Einheit unserer Längenmaße ergäbe noch eine die menschliche Vorstellungskraft übersteigende „astronomische“ Zahl. Im Vergleich mit diesen gewaltigen Entfernungen wird sich der Planet Mars unserer Erde am 7. September dieses Jahres auf „Tuchfühlung“ nähern. Ein vom Mars ausgehender Lichtstrahl wird, da er nur 56 Millionen Kilometer zu überbrücken hat, schon drei Minuten später bei uns eintreffen. Auf der elliptischen Bahn, die der Mars um die Sonne beschreibt, war er unserem Planeten das letztemal vor drei Jahrzehnten so nahe. Er wird es wieder im Jahre 1971 sein.

Die Frage, ob auf dem Mars Leben möglich ist, hat die Wissenschaftler ebenso beschäftigt wie die Phantasie der um gängige Filmstoffe verlegenen Drehbuchautoren. Ob es in diesem Jahr möglich sein wird, die Frage zu klären, muß bezweifelt werden. Nun besitzt der Mars zwar auch eine Lufthülle, aber sie ist sehr viel dünner als die unsere. Der Luftdruck beträgt nur ein Zwölftel der Erdatmosphäre, und die Mitteltemperaturen liegen auf dem Mars etwa 30 Grad Celsius tiefer als bei uns. Man rechnet mit einer mittleren Lufttemperatur von minus 23 Grad Celsius. Nur in den Mittagsstunden dürfte die Temperatur am Mars-Äquator über den Gefrierpunkt ansteigen.

Der nach unserem Wissen für jede Atmung unerläßliche Sauerstoff nimmt ein Fünftel der Erdatmosphäre ein. In der Marsatmosphäre kann er, wenn überhaupt, nur in so geringen Prozentsätzen vorhanden sein, wie bei uns das Edelgas Helium. Spektralanalytische Untersuchungen haben große Mengen von Stickstoff, aber nur Spuren von Sauerstoff nachweisen können. Es fehlt der Marsatmosphäre daher auch die aus dreiatomigen Sauerstoffmolekeln bestehende Ozonschicht. Das in etwa 30 Kilometer Höhe über der Erde stark konzentrierte Ozon schirmt durch Absorption die in der Überdosis für uns gefährliche ultraviolette Sonnenstrahlung ab. Eine ungehindert einfallende ultraviolette Sonnenstrahlung müßte nach unserer Kenntnis alles Leben auf der Erde verbrennen.

Die Schneefelder auf den Marspolen können nicht höher als zehn Zentimeter sein. Gelegentlicher Tau oder Reif wären die einzig mögliche Wasserquelle eines niederen Pflanzenwuchses. Großen Auftrieb erhielt die Annahme, daß zumindest ein solches Pflanzenleben auf dem Mars möglich sei, durch die Beobachtung grüner Flecke. Spektralanalytische Untersuchungen zeigten jedoch, daß diese Grünfärbung nicht auf das in allen grünen Erdpflanzen vorhandene Chlorophyll zurückzuführen ist. Die neben diesen Grünflecken ausgedehnten braunen Gebiete haben dieselben optischen Eigenschaften wie das Eisenoxyd des Brauneisensteins. Man nimmt deshalb an, daß der Mars ein „verrosteter“ Planet ist, der allen jemals in seiner Atmosphäre vorhandenen Sauerstoff für diese Oxydation verbraucht hat.

Russische Naturwissenschaftler haben eine eigene Disziplin, die Astrobotanik, für dieses Gebiet geschaffen und sich eingehend damit befaßt. Ihrer Ansicht nach weisen die in hohen Lagen bei niederen Temperaturen wachsenden Moose und Flechten der sibirischen Steppen ähnliche Spektren auf, wie die grünbraunen Marsgebiete. Dem widerspricht aber eine kürzlich von dem amerikanischen Astronomen Dr. G. Kuiper veröffentlichte Untersuchung, nach der die grünen Flecke gar keine reelle Erscheinung, sondern eine optische Täuschung durch die Erdatmosphäre darstellen.

Ein ähnlicher Streit ist um die von dem italienischen Astronomen Schiaparelli 1877 entdeckten sogenannten Marskanäle entbrannt. Damals war die Entfernung zwischen Mars und Erde noch geringer, als es in diesem Jahr der Fall sein wird. Schiaparelli hatte auf den Ödflächen des Planeten ein Netz dünner Linien gesehen. Sie wurden von ihm als künstliche Bewässerungsanlagen gedeutet, die nur von Marsbewohnern erbaut sein konnten. Der Amerikaner Lowell bestätigte diese Beobachtungen und behauptete, entlang der Kanäle schmale Vegetationsstreifen entdeckt zu haben. Andere Astronomen haben trotz eingehender Beobachtungen nichts von derartigen Kanälen sehen können und glauben, daß Schiaparelli und Lowell die Opfer optischer Täuschungen wurden. Da das Haie-Teleskop auf dem Mount Palomar mit seinen fünf Metern Durchmesser photographische Marsaufnahmen mit einer Belichtungsdauer von nur ein fünfzigste! Sekunde gestattet, hofft man mit Hilfe der objektiven photographischen Platte den Beweis für oder wider diese These erbringen zu können.

Leider wird es in diesem Jahr noch nicht möglich sein, die in der Entwicklung befindliche Elektronenphotographie einzusetzen. Dieses lichtelektrische Aufnahmeverfahren arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip wie das Fernsehen und ist sehr viel leistungsfähiger als die „klassische“ Photographie. Es wäre gewiß verdienstvoll, wenn das Marsrätsel gelöst werden könnte. Aber nicht nur Jules Verne und seine Nachfahren, wir alle wären um ein Rätsel ärmer. hap.