Nach mehr als einem Jahrzehnt öffnete sich das Haupttor des Domes, die Peterstür. Der würdigste und wohl auch mächtigste Kardinal trat ein: Adeodato Giovanni Piazza, einer der fünf Mitglieder des Heiligen Kollegiums in Rom, der einzige unter ihnen, der übrigens anstatt des roten Seidenmantels einen weißen Umhang aus Tuch trägt. Denn der „Weiße Kardinal“ ist Mönch, Mitglied eines der strengsten Bettelordens. Mächtig? Ihm ist ein maßgebendes Wort bei der Errichtung von Bistümern, bei der Ernennung der Bischöfe gegeben. Zugleich aber gilt seine Sorge den Auswanderern. Seit dem Kriege kennt ihn das katholische Deutschland als „Vater der Vertriebenen“. Er nun betrat den Dom durchs Peters-Portal. In diesem Augenblick war das vollständig wiederhergestellte Innere der Kathedrale wieder eröffnet, die seit mehr als zehn Jahren durch eine Bauwand in zwei Hälften geteilt war, so daß man jetzt erst wieder die Größe und Schönheit des Raumes begreift: den Wald der Säulen, das Emporschwingen der Gewölbe, das immaterielle Licht der Fenster.

An die 70 Bischöfe nahmen am feierlichen Pontifikalamt teil, das Kardinal Piazza zelebrierte. Höhepunkt des Festes des Glaubens! Auch ein Höhepunkt kirchlicher Musik – mit einer Messe des Kölner Komponisten Heinrich Lemachers, so streng und voll sakraler Weihe, daß sich danach manches Werk moderner Kirchenkomponisten orientieren könnte, und mit Zimmermanns, des Domorganisten, großer Orgelkunst. Prominentetester Gast dieser Weihefeier des ganzen Domes aus der Welt des Staates: Bundespräsident Heuss, der zuvor die Feiern zum achthundertjährigen Bestehen der Maria Laacher Abtei miterlebt hatte.

Und die folgenden Tage waren an Höhepunkten kirchlicher Feiern nicht minder reich: Einweihung des Minoriten-Klosters: die Jünger des Heiligen Franziskus zogen wieder ein in Köln. Im Dom ein Kindergottesdienst, den ein aus Afrika gekommener schwarzer Bischof hielt. Die Schiffsprozession auf Kölns schönster und ältester Straße: dem Rhein; übernommen aus einer alten kölnischen Tradition: Gott selbst fährt auf dem Strom und segnet die Menschen an beiden Ufern, die kniend den Segen empfingen, und vermutlich waren darunter auch der Kellner des Hotels am Dom und die Wirtin, denen die armen Mitteldeutschen mit einer einzigen Limonade das Lokal blockierten.

Aber wo blieb das politische Wort auf dem Kirchentag? – Auf diese Frage wandte einer, der als Laie an der Organisation des hohen Festes beteiligt war, ein: „Diskussionen über Glaubensfragen? Die Katholiken der ganzen Welt haben denselben Glauben. Und die Stimmen von hüben und drüben der Zonengrenze? Haben Sie die Predigt des Meißener Bischofs Spülbeck im Dom gehört?“

Der Meißener Bischof sagte von der Spaltung Deutschlands, sie sei Sühne für so viel Schuld, die wir auf uns geladen haben, aber auch „Unrecht vor Gott.“ Er ermahnte die Christen hüben und drüben zum Gespräch: „Rettet den eindeutigen Sinn unserer deutschen Sprache, der durch die Not der Trennung uns allmählich verlorengeht. Und bitte: Laßt mich einige grundsätzliche Fragen in der Einstellung zum Staate drüben hier beantworten. Ich beantworte sie als einer, der ja drüben wohnt, und ich beantworte sie so, wie ich es bei Predigten und Ansprachen drüben regelmäßig tue. Das Entscheidende, das wir als Christen immer wieder betonen müssen, ist, daß wir in aller Deutlichkeit erklären, daß wir anders sind.

Lassen Sie mich als Beispiel ein Gespräch erzählen, wie ich es oftmals auf höchster Ebene oder in der Bezirken des Landes führe. Dies Gespräch beginnt geradezu stereotyp: Herr Minister, Sie sind Marxist. Ich bin katholischer Christ. Wir haben daher in den weltanschaulichen Beziehungen nichts miteinander gemein. Es gibt keine Brücke von Ihnen zu uns. Wir sind völlig getrennte Leute. Aber wir leben in einem Haus, dessen Grundfesten wir nicht gebaut haben, dessen tragende Fundamente wir sogar für falsch halten. Und wenn wir jetzt in diesem Haus miteinander leben, so kann unser Gespräch nur bedeuten – verzeihen Sie mir die Banalität, aber ich habe es so gesagt – wer macht in diesem Hause die Treppe sauber? – Damit soll keine Abwertung der ernsten Gespräche zwischen Staat und Kirche gemeint sein, sondern es soll nur handgreiflich ausgedrückt werden, daß grundsätzliche Gespräche zwischen den beiden Partnern nicht möglich sind. Wir tragen gerne dazu bei, daß wir selbst in diesem Hause noch menschenwürdig und als Christen leben können, aber wir können kein neues Stockwerk draufsetzen, da wir das Fundament für fehlerhaft halten. Das Menschenbild des Marxismus und seine Gesellschafts- und Wirtschaftsauffassung stimmt mit dem Bild, das wir haben, nicht überein. Dieses Haus bleibt uns ein fremdes Haus. Wir leben also nicht nur kirchlich in der Diaspora, sondern auch staatlich.

Nachdem solche Erklärungen gegeben waren, gab es dann immer ein gutes Gespräch. Der Kontakt von Mensch zu Mensch war gefunden, und da die Menschen fast immer besser sind als ihre Grundsätze, die sie vertreten, konnten wir in vielen praktischen Fragen einig werden.