Ein Übermittlungsfehler bei einer Zahl des Rechnungsbeispiels in dem Artikel „Erntesorgen“ (Nr. 35 der ZEIT) hat die Veranlassung dazu gegeben, daß nun alle Zahlenwerte des Exempels irrtümlicherweise auf das Zehnfache „hinaufkorrigiert“ worden sind. Es muß also berichtigt werden: bei einem Preis von 380 DM je t Getreide würde die Roheinnahme des als Beispiel gewählten Betriebes knapp 20 000 DM (und also nicht die zehnfache Summe!) ausmachen; daraus erklärt sich auch, daß die Trocknungskosten, die in der Größenordnung zwischen 750 und 3000 DM richtig angegeben waren, die Rentabilität gefährden können – zumal ja auch Mindererlöse für quantitative und qualitative Verluste in Ansatz zu bringen sind. u. f.