Blumenschmuck als Ausdruck eines gehobenen Lebensstandards zählt nicht zu den ersten Gütern, die vom konjunkturellen Aufschwung seit der Währungsreform ergriffen wurden. Im Bundesgebiet nahmen die Blumenbindereien erst seit 1950, in Westberlin sogar erst seit 1953 an der allgemeinen Umsatzsteigerung teil. Und auch von etwaigen Depressionen wird diese Branche zweifellos zuerst berührt. Gegenwärtig aber hat man keinen Grund zur Klage, wenn auch der jährliche Blumenverbrauch je Bundesbürger zur Zeit nur etwa bei 10 DM liegt, während unsere westeuropäischen Nachbarn umgerechnet 14 bis 16 DM für den gleichen Zweck ausgeben. Von den etwa zehntausend deutschen Blumengeschäften (ohne Gärtnereien) gehören rund 3500 der internationalen Vermittlung „Fleurop“ an, die in über fünfzig Ländern aller Kontinente 20 000 Geschäfte umfaßt. Lag in Deutschland die Zahl der Fleurop-Aufträge 1949 noch bei rund 110 000, so wurde im vorigen Jahr die Zahl von 1,4 Mill. überschritten, wobei ein Durchschnittsbetrag von zehn DM angenommen werden kann. Die „Fleurop“ (oder „Interflora“, wie sich die Organisation außerhalb Europas nennt) hat im vorigen Jahr einen Umsatz von weit mehr als 250 Millionen „Fleurin“ erzielt, einer eigenen Verrechnungseinheit, die ungefähr dem Schweizer Franken entspricht. Davon entfiel der relativ höchste Anteil im Wert von 10 Mill. skr auf Schweden, wo mehr als jede zweite Familie regelmäßig Fleurop-Aufträge erteilt. Durch die internationale Zusammenarbeit der in der Organisation zusammengeschlossenen Blumenbindereien wurde im vorigen Jahr an Schnittblumen ein Warenaustausch im Werte von etwa 40 Mill., an Pflanzen und Zubehör im Werte von 120 Mill. Fleurin erzielt.

Diese auf der diesjährigen Delegiertentagung der deutschen Fleurop-Mitglieder in Berlin, der Gründungsstadt und dem Hauptsitz der Organisation, bekanntgegebenen Zahlen nimmt man um so lieber zur Kenntnis, als sie einer „Ware“ gelten, die keineswegs im Mittelpunkt konjunkturpolitischer Erwägungen steht und in liebenswürdiger Weise für sich selbst spricht. Und daß man die Fleurop-Vertreter bei allen verständlichen Wünschen, ihre Umsätze den Glücklichsten unter ihnen anzugleichen, nicht klagen, sondern nur vom Ausnutzen aller Wettbewerbschancen sprechen hörte, tat inmitten unserer alltäglichen Konjunkturdebatten so wohl, daß man ihnen die „goldenen“ Blütenträume von Herzen gönnt und ihre Erfüllung wünscht. G. G.