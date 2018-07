Die bisherige Entwicklung der Bremer Goliath-Werke GmbH läßt für die weitere Entfaltung dieses rührigen Automobilwerkes ausgesprochen günstige Rückschlüsse zu. Es ist verständlich, daß die Werkleitung allein schon aus diesem Grunde von einem in jeder Beziehung berechtigten Optimismus erfüllt ist. Die Goliath-Werke zählen (gemeinsam mit der Carl F. W. Borgward GmbH und der Lloyd Motoren werke GmbH) zur Bremer Borgward-Automobilgruppe‚ die heute rund 19 000 Arbeiter und Angestellte beschäftigt und im vergangenen Jahr mit ihrer Produktion von 110 000 Kraftfahrzeugen innerhalb der westdeutschen Automobilerzeugung immerhin an dritter Stelle stand.

Allein das Goliath-Werk beschäftigt 3000 Arbeitnehmer und konnte dank der hervorragenden Qualität seiner formschönen, schnellen und sparsamen Fahrzeuge im ersten Quartal dieses Jahres den Absatz gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres um 27 v. H. erhöhen. Mit begreiflichem Stolz stellte Dir. Doeding dieser Tage fest, daß diese Steigerung die durchschnittliche Zuwachsrate der bundesrepublikanischen Automobilindustrie noch übertrifft. Eine besondere Anerkennung verdienen die Exportbemühungen des Werkes: In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres lag die Goliath-Ausfuhr um rund 94 v. H. über dem Ergebnis der gleichen Vorjahreszeit.

Das Emporschnellen der Exportzahlen hat seinen guten Grund: Der nach langjährigen Erfahrungen entwickelte 900-ccm-Einspritzmotor hat den Erzeugnissen des Werkes im In- und auch im Ausland viele neue Freunde zugeführt. Vor allem im Ausland – sogar bei den verwöhnten amerikanischen Käufern – ist der „Goliath-Einspritzer“ (er wurde mit der zuverlässigen Bosch-Einspritzpumpe ausgerüstet) sehr gefragt, zeichnet er sich doch durch einen erfreulich niedrigen Brennstoffverbrauch, ein hervorragendes Anzugsvermögen, eine hohe Spitzengeschwindigkeit und eine treffliche Straßenlage aus, ganz abgesehen von der Formschönheit der Karosserie und der gediegen-praktischen Innenausstattung. Im Rahmen einer Reihe kleinerer Presseveranstaltungen bot die Bremer Werkleitung der Wirtschafts- und Kraftfahrzeug-Presse in den letzten Wochen die Möglichkeit, sich auf der Autobahnstrecke Bremen–Hamburg mit den Leistungen der einzelnen Typen des Goliath-Programms vertraut zu machen. Diese Veranstaltungen, die unter dem sinnvollen Kennwort „Test aller Typen“ vor sich gingen, verdienen allein schon durch den gebotenen individuellen Kontakt eine besondere Anerkennung, wurde hier doch die (manchmal nicht ganz vermeidbare) Massenabfertigung vermieden. Mit diesem Typentest war neben der Besichtigung der vorbildlichen Inspektion und Prüfung des Roh- und Fertigmaterials eine fruchtbare wirtschaftspolitische und automobilfachliche Diskussion verbunden, in der die Direktoren Doeding und Momberger wissendurstigen Journalisten in vorbildlicher Offenheit Rede und Antwort standen. Auch ihre Überzeugung ist es, daß der bundesrepublikanische Automarkt von einer Sättigung noch weit entfernt ist und jetzt immer stärker die Gruppe der Arbeitnehmer als neue Käuferschicht in Erscheinung tritt. Aus vielen Anzeichen glaubt die Goliath-Direktion übrigens auf eine gravierende Strukturverschiebung zugunsten des Kleinwagens schließen zu können.

Rund 60 v. H. der Goliath-Produktion – sie beläuft sich je Monat auf durchschnittlich 1500 bis 1600 Einheiten – werden von den Personenwagen beansprucht. „Star“ der Goliath-Personenwagen ist das Fahrzeug mit dem 900-ccm-Einspritzmotor, daneben stehen der 900er und der 700er mit dem Vergasermotor. Abgerundet wird das Programm durch den vierrädrigen „Expreß“-Lieferwagen (900 ccm, 40 PS) und den dreirädrigen „Goli“ mit dem 500-ccm-Motor und einer Leistung von 16 PS..

Besondere Überraschungen – das wurde ausdrücklich betont – sind aus dem Goliath-Stall in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Das will aber keinesfalls heißen, daß nicht ständig an weiteren Verbesserungen im Hinblick auf die laufend steigenden höheren Ansprüche der Käufer gearbeitet wird. Innerbetrieblich hat das Werk längst den Weg der unausbleiblichen Rationalisierung beschritten, was allein schon dadurch zum Ausdruck kommt, daß der spürbare Produktionsanstieg im bisherigen Verlauf dieses Jahres ohne eine erhebliche Ausdehnung der Belegschaft erreicht werden konnte. -z ke.