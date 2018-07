Von Walter Abendroth

Die sommerlichen Festspielgäste ziehen heimwärts, in der Tasche die gesammelten Beweisstücke ihrer Kulturverdienstlichkeit, die Billettreste aus Bayreuth, Salzburg, München, Augsburg, Würzburg und so weiter. Und die Künstler, die mehr oder weniger gleichzeitig auf allen diesen Hochzeiten tanzten, versuchen, noch von der vorigen Spielzeit angestrengt, von dem Sommerrummel übermüdet, einer neuen Saison entgegengehend, noch ein paar Erholungstage für sich und ihre strapazierten Leistungskräfte herauszuschlagen.

Was soll’s? So fragt man sich als nüchterner Beobachter immer wieder, jedes Jahr von neuem. Von welchem Bedürfnis lebt dieser völlig überdrehte Festspiel-Krampf. Jeder, der mit dergleichen Dingen legitim befaßt ist, weiß doch, daß auch das künstlerische Leben, wie jedes organische, den Rhythmus von Ein- und Ausatmen braucht; den Rhythmus von Spannung und Entspannung, Anstrengung und Ruhe – kurz: die heilsame, sowohl den Ausübenden wie den Genießenden unerläßliche Sommerpiuse. Wenn aber Stadtväter sich zusammensetzen und beratschlagen, was sie tun könnten, um ihrem Ort zu Ansehen zu verhelfen, die Augen der großen Welt auf ihn zu richten und den einheimischen Gastwirten wie anderen Geschäftsleuten eine rette Einnahme zuzuschanzen, dann verfallen sie eben auf Festspiele. Die erwünschten landschaftlichen Kulissen – Kirchen, Schlösser, Parks und Stadtmauertürme – sind vorhanden oder mit sanfter Nachhilfe leicht zu beschaffen. Und das Volk der fahrenden Sänger versagt sich nie und nirgends. Es läßt sich nicht einmal leugnen, daß fast überall tatsächlich ganz vortrefflich, zumeist erstklassig gespielt, gesungen, gefiedelt und geblasen wird – denn überall sind ja so ziemlich dieselben „Spitzenkräfte“ am Werk. Man weiß schon vorher, wie gut sie sein werden. Nur da, wo man entweder die Mittel nicht hat, „Kanonen“ zu engagieren, oder wo ein gesunder Instinkt für das Echte sich damit bescheidet, holt man aus den vorhandenen heimischen Beständen die höchsten Möglichkeiten heraus. Freilich, die Sendboten der großen Welt, das sogenannte „internationale Publikum“, verirrt sich nicht leicht in solche Orte, wenn es sich nicht gerade um Oberammergau handelt.

Das Publikum ...

Es ist nicht leicht zu sagen, was es eigentlich bei den prominenten Festspielen sucht. In erster Linie wohl: Hochachtung vor sich selbst. Auf das Dagewesensein kommt es an. Beweis dessen sind die Foyergespräche, die sich statistisch registrieren lassen. Das Publikum spricht in Bayreuth davon, daß es in Salzburg war, und in Salzburg davon, daß es in Bayreuth war. Wer es nicht glaubt, mache die Probe.

„Festspiele“ ...

Alle Festspiele heutiger Prägung kommen von Richard Wagner her. Er war der erste, der es wagte, irgendeinen weltverlorenen Flecken Erde zum Mittelpunkt künstlerischen Lebens zu ernennen. Begründung: er war da und sein Werk war da. Daß er selbst sein Werk dort authentisch präsentierte, war Anlaß genug, Bayreuth zum regelmäßigen Versammlungsort einer ganzen geistigen Interessenschicht zu machen. Aber dennoch war schon am Anfang der Verwirklichung das Gesetz der Erdenschwere stärker als der doch wirklich nicht schwache, der sogar fanatische Idealismus des Urhebers: schon das erste Festspielpublikum war soviel anders beschaffen, als Wagner es sich vorgestellt hatte, daß er geflissentlich dem Freunde Nietzsche aus dem Wege ging, der, von der Idee enthusiasmiert, gekommen war und die tiefste Enttäuschung seines Lebens nicht verbergen konnte. Seither, hat sich das Bayreuth-Publikum weiter entwickelt – noch viel weiter von der Wagnerschen Festspielvorstellung fort...