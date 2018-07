G. Z., Erlangen

Lehrer Schmidt in Langensendelbach in Oberfranken hat sich über seine Bauern geärgert. Jedesmal, wenn sie in die Stadt fahren, vespern sie in zweitrangigen Gaststätten, nur weil sie meinen, ihre Tischsitten reichten nicht für ein besseres Lokal. Im Grunde genommen würden ja die Bauern von Langensendelbach viel lieber in einer erstklassigen Wirtschaft einkehren, wenn nur ihre Unsicherheit nicht wäre, sie könnten sich „in einer vornehmen Umgebung blamieren“.

Vergebens versuchte Lehrer Schmidt seinen Bauern zu erklären, daß nichts einfacher ist, als sich die elementarsten Tischregeln à la Knigge anzueignen. Schließlich nahm er in seiner Schule ein Unterrichtsfach auf, das im Lehrplan nicht vorgesehen war – „Tischsitten“. Jede Woche einmal bringen die Kinder jetzt in ihren Schultaschen Teller, Tassen, Bestecke, Weingläser und Flaschen mit.

Dann verwandelt sich das Klassenzimmer der Langensendelbacher Volksschule in einen „gutbürgerlichen“ Hotel-Speiseraum. Die Tische werden zusammengerückt, und das Spiel beginnt damit, daß die Kinder sich als Kellner betätigen. Die Gedecke werden unter der Aufsicht des als gestrenger Oberkellner fungierenden Herrn Lehrers formvollendet aufgelegt, und selbst der Blumenschmuck fehlt nicht.

Wenn alles arrangiert ist, werden aus den kleinen Kellnern Gäste. Es sind zwar keine Gerichte à la carte, die da verzehrt werden, aber die Frühstücksbrote tun es auch. Die Hauptsache ist ja nicht, daß gegessen wird, sondern wie gegessen wird. Um zu lernen, wie man mit einem Weinglas umzugehen hat, genügt auch Apfelsaft.

So ist es für die Langensendelbacher Bauern, die von der Dorfstraße hin und wieder einen Blick in das Klassenzimmer wagen, immer wieder ein überraschender Anblick, ihre sonst durchaus nicht allzu sittsamen Sprößlinge zu beobachten, wie sie sich todernst der Kunst des Essens widmen.

„Es genügt einfach nicht, den Kindern in einer Dorfschule nur Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen“, sagt Lehrer Schmidt. „Um im Leben ihren Mann zu stehen, müßten sich die Kinder auch die nötige Sicherheit im Umgang mit Menschen aneignen. Und das Wichtigste dabei ist, daß man sich bei Tisch richtig zu benehmen weiß.“