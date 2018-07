AUSSENHANDEL

Der Warenaustausch zwischen der Bundesrepublik und Argentinien hat sich trotz der aus den bisher noch ungeklärten Wirtschafts- und Handelsfragen entstandenen Schwierigkeiten in den ersten sechs Monaten d. J. recht günstig entwickelt. Während sich die deutschen Einfuhren im Werte von 68,5 Mill. $ auf der beachtlichen Höhe des Vorjahres hielten, ist auf der Ausfuhrseite mit 50,8 (Vorjahr: 36) Mill. $ eine wesentliche Steigerung eingetreten. – Die am 3. September in Bonn aufgenommenen deutschargentinischen Verhandlungen stehen auf argentinischer Seite unter der Leitung von Finanzminister Dr. E. A. Blanco. Von den Beratungen wird eine grundsätzliche Bereinigung aller bisherigen Schwierigkeiten erwartet.

Westdeutschlands Exporte nach Frankreich (einschl. dem Saarland) haben sich im Juli mit 18,178 Mrd. ffrs. praktisch auf dem Rekordstand des Juni gehalten. Die französisch-saarländischen Exporte in die Bundesrepublik sind dagegen in der Berichtszeit von 14,375 auf 13,272 Mrd. ffrs. zurückgefallen.

Zwischen der Bundesrepublik und Portugal schloß der Warenaustausch in den ersten neun Monaten dieses Jahres zugunsten der Bundesrepublik mit einem Aktivsaldo in Höhe von 112,5 Mill. DM gegenüber 78,4 Mill. im gleichen Zeitraum des Vorjahres ab. Ursache dieser Entwicklung ist eine leichte Rückläufigkeit der deutschen Einfuhren aus Portugal.

Die westdeutsche Kraftfahrzeugindustrie hat im ersten Halbjahr 1956 mit einem Exporterlös von 1,48 Mrd. DM bis auf 320 Mill. DM fast den gesamten Ausfuhrerlös von 1954 erreicht. Im 1. Halbjahr 1955 hatte der Exporterlös einen Wert von 1,24 Mrd. DM.

Im westdeutschen Stahlexport wurde auch im Juli und August ein verhältnismäßig hohes Niveau gehalten. Die Ausfuhren bewegen sich monatlich zwischen 200 000 und 250 000 t.

Besprechungen über die deutsch-indonesischen Handelsbeziehungen führte eine indonesische Delegation mit Vertretern des BDI, des DIHT und des Ostasiatischen Vereins Hamburg/Bremen in Düsseldorf. Wenn auch Indonesien in den letzten Jahren zum bedeutendsten Handelspartner der Bundesrepublik in Südostasien geworden ist, so kann doch der Handelsverkehr zwischen beiden Ländern noch erheblich gesteigert werden.