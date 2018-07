In dem Streit um die abstrakte Malerei, der das Kunstgespräch auch heute noch weitgehend beherrscht, berufen sich beide Parteien mit Vorliebe auf das Tun der jungen und jüngsten Künstler. Ihre Anhänger wollen es so darstellen, als ob die wenigen Künstler, die „noch immer“ am Gegenstand festhalten, allmählich aussterben und eine junge Generation sich ausschließlich oder zum mindesten in ihren wesentlichen Vertretern zur ungegenständlichen Malerei bekennt. Umgekehrt argumentieren die Gegner: die ungegenständliche Malerei habe sich als eine Sackgasse erwiesen, ihre heutigen Vertreter seien nur Epigonen, und die Jugend orientiere sich „schon wieder“ an der Natur, an der Wirklichkeit, am Thema. Über diesem etwas vordergründigen Streit, ob nämlich „das Abstrakte“ oder „das Reale“ heute dominiert und Anspruch auf Modernität erheben kann, ist die eigentliche Problematik der jungen Generation kaum beachtet worden...

Der Hamburger Kunstverein präsentiert jetzt – zum erstenmal und entgegen seiner Gewohnheit, nur arrivierte deutsche und europäische Künstler auszustellen (in diesem Jahr bisher: Laurens, Picasso, Scharff und Baumeister) – den künstlerischen Nachwuchs. Die sechzehn Hamburger Maler sind zwischen 1920 und 1935 geboren und haben alle erst nach 1945 zu arbeiten begonnen. Daß es sich um Hamburg und Hamburger Künstler handelt, ist heute, wo selbst nationale Unterschiede kaum in Erscheinung treten, vergleichsweise unwichtig: der „Junge Westen“, die jungen Berliner oder Münchner bieten kein grundsätzlich anderes Bild als diese jungen Hamburger. Ein verwirrendes und vielfältiges Bild, eine Musterkarte aller oder fast aller europäischen Stilentwürfe seit 1900. –

Die Frage, ob die jungen Maler abstrakt oder gegenständlich malen, findet eine überraschende Antwort: beide Richtungen halten sich einigermaßen die Waage, nicht nur nach der Zahl ihrer Vertreter, sondern auch nach dem, was sie an Begabung, an Ernst und Energie einzusetzen haben. Und schon diese Tatsache scheint eine Entwicklung anzudeuten, mit der die Vorkämpfer im Streit um die abstrakte Malerei gewiß nicht gerechnet haben. Weder hat die abstrakte Malerei die gegenständliche Malerei abgelöst, noch hat sie sich als künstlerischer Irrweg erwiesen. Sondern sie ist als etwas gänzlich Neues hinzugekommen – ein Aliud, die großartige Möglichkeit „zu malen, ohne etwas Sichtbares darzustellen“, und wahrscheinlich ist diese Entdeckung das wichtigste Ereignis in der Bildenden Kunst seit Jahrhunderten. Aber die andere, die traditionelle Weise des Malens als einer darstellenden Kunst bleibt davon unberührt, und die Entwicklung ist über den Ausschließlichkeitsanspruch beider Richtungen offenbar schon hinweggegangen.

Jeder der jungen Maler geht einen anderen Weg als der Nebenmann – und alle diese Wege sind im Grunde nicht neu, sondern schon in den entscheidenden ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts beschritten worden. Mühelos wird man die ausgestellten Bilder auf ihre „Vor-Bilder“ zurückführen können. Diese Abhängigkeit von den „Wegbereitern“ bedeutet noch keinen Mangel an Talent oder Phantasie oder Können. Aber nach der unvergleichlich stürmischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist eine gewisse Atempause, ein Aufder-Stelle-Treten offenbar erforderlich (und auch das Publikum kann eine solche Windstille wohl gebrauchen, in der es sich von den zahlreichen Schocks erholen und sich allmählich an die Moderne Kunst gewöhnen kann).

Diese „Ruhe nach dem Sturm“ begünstigt aber auch einen bedenklichen Formalismus, der dem Schaffen der jungen Maler eigentümlich ist und der sie von der vorigen Generation grundlegend unterscheidet. Ob sie abstrakt oder gegenständlich malen, immer geht es ihnen um formale Probleme. Ihre Bilder sind artistische Veranstaltungen, und je perfekter die künstlerischen Mittel gehandhabt werden, desto stärker wird die Neigung, sie zu verabsolutieren. Die Bilder wollen, im Gegensatz zu ihren Vor-Bildern, nichts verkünden, nichts aussagen, nichts ansprechen – außer sich selbst. Das Inhaltliche, das Thematische, das Erlebnis ist bis zur Belanglosigkeit abgewertet. Die nach den vorangegangenen Erschütterungen so wohltätige Windstille scheint in eine Periode der Stagnation zu münden. Es bleibt abzuwarten, ob die jungen Maler den Formalismus überwinden und ihr Schicksal, Erbe einer großen Vergangenheit zu sein, meistern werden. Gottfried Sello