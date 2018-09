Der 77. Deutsche Katholikentag in Köln hat erneut mit einem großen Kunstprogramm aufgewartet. Zu den wichtigsten Ausstellungen zählt eine historisch-ikonographische Schau Christus und Maria im Wallraf-Richartz-Museum (Köln-Deutz), in der die zentralen Themen der christlichen Kunst des Mittelalters durch Meisterwerke der westdeutschen Gotik vergegenwärtigt werden. Die lieblichen rheinischen Madonnen, die von den Holzschnitzern des vierzehnten und den altkölnischen Malern des fünfzehnten Jahrhunderts in leichten Variationen festgelegter Typen geschaffen wurden, gehören zum Bezauberndsten, was im Herbst des Mittelalters am Rhein gereift ist. Hinzu kommen die Schmerzensmänner, Gabelkreuze und Vesperbilder, durch die sich jene Zeit, getrieben von dem Wunsche zum Mit-Leiden, in das Opfer des Erlösers versenkte. Diese Schau soll in erster Linie als Sammlung bedeutender Bildwerke die künstlerischen Kräfte der rheinischen und westfälischen Landschaft, die sich in der großartigen „Marienklage aus Unna“ am eindrucksvollsten verkörpern, in Erinnerung bringen.

Auch die zweite Ausstellung Der Kölner Dom (Zeughaus), mit ihrer einmaligen Übersicht der bau- und geistesgeschichtlichen Entwicklung der Kathedrale dient sozusagen der Ortsbestimmung des Katholikentages, an dem zum erstenmal das Langhaus des Doms wieder dem Gottesdienst übergeben wird. Das Städtische Historische Museum und das Erzbischöfliche Diözesanmuseum haben sie gemeinsam mit dankenswerter Sorgfalt aufgebaut und – ohne die im Dom befindlichen Kunstwerke ins Museum zu verpflanzen – aus den Archiven und Modellkammern reiches, oft unbekanntes Anschauungsmaterial zusammengetragen. Man sieht die originalen Risse des Dombaus aus dem 13. Jahrhundert und spätere Pläne, Abgüsse der Apostelstatuen vom Petersportal, verwitterte Wasserspeier und architekturplastische Fragmente, aber auch den farbigen Reichtum der Rubens-Teppiche und anderer, barocker Ausstattungen.

Beschwören die historischen Ausstellungen den Genius loci des Katholikentages, so unternimmt der Kölnische Kunstverein den Versuch, Religiöse Graphik moderner Meister im Querschnitt zu zeigen. Die graphischen Folgen von Marc Chagall, Oskar Kokoschka, Georges Rouault und Wilhelm Geyer, zwischen denen ein Blatt von Manessier vereinsamt hängt, vermittelt eine wenn auch etwas einseitig orientierte Vorstellung von heutiger Verbildlichung religiöser Themen.

Vom Lokalkomitee des Katholikentages wurde in eigener Regie die Ausstellung Die neue Kirche – Bau und Ausstattung (Rheinisches Museum) aufgezogen. Sie ist in Hinsicht auf die Probleme des Katholikentages wohl die wichtigste, weil sie den in Köln versammelten Priestern als den Auftraggebern kirchlicher Kunst und auch den Gläubigen, die in ihren neuen Gotteshäusern dem Phänomen moderner Kunst gegenüberstehen, mit großer Autorität das Wesen dieser ungewohnten Formen näherbringen kann. Hier wird der Maßstab nicht nur formaler oder technischer Natur sein, sondern auch von der Art, wie die liturgischen Aufgaben erfüllt werden, mitbestimmt. Letzteres zu entscheiden, obliegt den Theologen, die – wie Monsignore Hoster in seinem vortrefflichen Katalogvorwort festgestellt hat – für den Wert kirchlicher Kunst mitverantwortlich sind: „Die formalen Probleme haben ihre Sprache gefunden, sie suchen nach Inhalten, die ihnen die Theologie bieten muß.“

Unzweifelhaft haben die Architekten aus den Formen des Zweckbaues und mit Stahlbeton oder Glas die imponierendsten Leistungen vollbracht. Sie konnten sich am weitesten, von den herkömmlichen Mustern entfernen, weil der neue Volksgottesdienst mit seinen aktiven Teilnehmern auch einen modernen Sakralraum fordert. Sie sind nicht an den bestimmten Typus gebunden, der es beispielsweise den Bildhauern erschwert, einen wirklich überzeugenden Kruzifixus oder das Madonnenbild unserer Zeit zu schaffen. Wir können von solchen Werken, die durch ihre vollkommene Form am Gottesdienst mitwirken, nur wenige nennen: Monstranzen von Fritz Schwerdt und von Hanns Rheindorf, sowie die Tabernakel des Egino Weinert und von Hein Wimmer. Bei den Bildhauern möchten wir – ohne dieselbe Begeisterung – auf die Arbeiten von Elmar Hillebrand, Kurt Schwippert und Gerhard Marcks, nicht zuletzt noch auf Ewald Matarés Leuchter hinweisen.

Eduard Trier