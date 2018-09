Inhalt Seite 1 — Keine Chancen für ältere Angestellte? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theodor Maruard

Die Freizügigkeit in der Arbeitsmarktpolitik hat sich in Westdeutschland bewährt. Ohne daß es zu großen staatlichen Interventionen zu kommen brauchte, steht – bis auf geringe Reste – die arbeitsfähige Bevölkerung des Bundesgebietes in Beschäftigung. Ende Juli erreichte die Zahl der Arbeitslosen mit 430 000 den niedrigsten Stand seit der Währungsreform. Westdeutschland hat jetzt mit einer Arbeitslosenquote von 2,3 v. H. neben England die niedrigste Arbeitslosenzahl aller europäischen Industrieländer. Zu den geringen Resten, die im Schatten dieser Vollbeschäftigung stehen, gehören in erster Linie die älteren Angestellten. Das wird in Hamburg besonders deutlich. Hamburg, dessen wirtschaftliches Grundgefüge im wesentlichen von den Wirtschaftszweigen Handel und Verkehr bestimmt wird, war immer eine „Angestelltenstadt“. Nirgendhin in Deutschland ist der Anteil der Angestellten an der Zahl der Arbeitnehmer so groß wie hier. Nirgends drängt sich darum auch das Problem des älteren Angestellten“ so stark in den Vordergrund wie in der Freien und Hansestadt Hamburg.

In Hamburg ist die Zahl der arbeitslosen männlichen Angestellten in den letzten sechs Jahren stetig zurückgegangen. Während es im Sommer 1950 rund 11 600 Arbeitslose waren, sind es zur Zeit rund 4300. Die Abnahme beträgt also rund 63 v. H. Der Belastungsgrad für den Bereich der männlichen Angestellten liegt mit etwa 3,4 v. H. nur unwesentlich über der allgemeinen Belastungsquote für den Bund (2,3 v. H.). Mit anderen Worten: man müßte annehmen, daß damit auch auf dem Arbeitsmarkt der Angestellten in etwa normale Verhältnisse herrschen und sich zwangsläufig auch für ältere Kräfte allmählich bessere Beschäftigungsmöglichkeiten ergeben. Das ist aber nicht der Fall.

In dem gleichen Umfang wie die Zahl der arbeitslosen Angestellten im Laufe der letzten Jahre zurückging, ist nämlich der Anteil der Älteren gewachsen. 1950 waren 54 v. H. der in Hornburg arbeitslos gemeldeten Angestellten 45 Jahre und älter, 1954 betrug der Anteil nahezu 70 v.H. und heute sind es 80 v. H. Von zehn in Hamburg arbeitslos gemeldeten männlichen Angestellten sind also acht 45 Jahre und älter!

Im Jahre 1954 gehörten 23 v. H. der vom Arbeitsamt Hamburg vermittelten Angestellten zum Kreis der älteren Angestellten. Ende 1954 beschäftigten sich dann Bundesregierung und Bundestag mit der Berufsnot dieses Personenkreises. Der Bundeskanzler richtete einen Appell an die Wirtschaft, und die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände rief ihre Mitglieder auf, sich der Frage anzunehmen und sich die Berufserfahrungen der arbeitslosen älteren Angestellten zunutze zu machen. Haben sich die Chancen der älteren Angestellten daraufhin gebessert? – In Hamburg ganz offensichtlich nicht. In den letzten zwölf Monaten betrug ihr Anteil an der Gesamtzahl der vom Arbeitsamt getätigten Vermittlungennämlich 24 v. H., also kaum mehr als 1954. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Arbeitslosen aber beträgt inzwischen 81 v. H.! Selbst wenn man berücksichtigt, daß nicht alle Stellenbesetzungen über die Arbeitsämter gehen, so erscheint es doch unwahrscheinlich, daß gerade die so sehr um Wiedereingliederung in das Wirtschaftsleben kämpfenden älteren Kräfte in größerem Umfange ohne Mitwirkung der örtlichen Vermittlungsstellen eingestellt wurden.

Trotz aller Aufklärungen und Hinweise gibt es bei den Arbeitgebern auch heute leider noch eine Voreingenommenheit gegen ältere Angestellte. Hier und da besteht auch nicht die rechte Vorstellung von ihrem Leistungsvermögen und ihren Ansprüchen an einen Arbeitsplatz. Es wird dabei wohl nicht bedacht, daß die arbeitslosen älteren Angestellten längst nicht mehr nur auf leitende Stellungen warten. Sie wollen eine Beschäftigung: einen Arbeitsplatz zu tariflicher Entlohnung. Es ist auch nicht so, daß es sich bei den älteren Angestellten in der Hauptsache um minderleistungsfähige Kräfte handelt. Wer Gelegenheit hat, mit diesen Menschen zu sprechen und sich ein Bild von ihren Kenntnissen und Fähigkeiten machen konnte, weiß, daß sich unter ihnen sehr qualifizierte Kräfte befinden. Es wäre schon viel gewonnen, wenn vorhandene Vorurteile beseitigt werden könnten und die berufliche Einordnung objektiv ausschließlich nach Leistungsmaßstäben beurteilt werden würde. Die älteren Angestellten erwarten keine Bevorzugung und streben keinen Posten an, der den Charakter von Wohltätigkeit trägt. Sie wollen nur die gleichen Chancen haben und nicht ihres Alters wegen benachteiligt werden!

Die Betrachtung der Arbeitslosenzahl auf dem Hintergrund der günstigen Wirtschaftslage verleitet weite Kreise der Öffentlichkeit leicht zu der Annahme, daß die Vermittler der Arbeitsämter die eigentlichen Sündenböcke sind, weil sie die in der jetzt herrschenden Hochkonjunktur ohne Zweifel vorhandenen besseren Unterbringungsmöglichkeiten im Interesse der älteren Kräfte nicht genügend ausnutzen. In den Vorschlägen zur Beseitigung der Berufsnot der älteren Angestellten wird immer wieder die Forderung erhoben, den persönlichen Einsatz der Vermittler bei den Arbeitsämtern zu bessern. Nach dieser Ansicht erscheint eine „Einwirkung auf die maßgeblichen Stellen der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung unerläßlich“.