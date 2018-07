Im sozialen Wohnungsbau müsse in Kürze mit einer Mieterhöhung gerechnet werden, erklärte der Gesamtverband Gemeinnütziger Wohnungsunternehmen, Sitz Köln. Als Begründung gab er die infolge der Diskonterhöhung gestiegenen Zinsen für Hypotheken der Sparkassen und Versicherungsunternehmen an. Sofern die erhöhten Hypothekenzinsen nicht durch einen Zinsnachlaß der öffentlichen Darlehen ausgeglichen würden, bleibe den gemeinnützigen Wohnungsunternehmen nichts anderes übrig, als die Mieten auch für die bestehenden Wohnungen entsprechend anzuheben!

Diese Mitteilung verschweigt schamhaft, daß Hypothekenzinsen von den Sparkassen und unseres Wissens auch von den Versicherungsunternehmen für die vor der letzten Diskonterhöhung bereits gewährten Hypotheken bis auf wenige besonders gelagerte Einzelfälle (so die Sparkasse Köln!) gar nicht erhöht worden sind. Folglich können sich hier auch keine höheren Hypothekenzinsen auf die sozialgebauten Wohnungen auswirken. Zum anderen geht die Mitteilung der „Gemeinnützigen“ völlig an der Tatsache vorbei, daß Richtsatzmieten oder neuerdings die Kostenmiete auf Landesebene festgelegt sind und vor dem 1. Januar 1957 ohnehin nicht geändert werden können.

Die „Gemeinnützigen“ haben aber auch gar keinen Grund, die gestiegenen Hypothekenzinsen zum Anlaß einer Mieterhöhung zu machen, es sei denn, sie wollten hierbei ihren Ärger abreagieren, – daß nach den Bestimmungen des am 1. Juli in Kraft getretenen 2. Wohnungsbaugesetzes ihr Weizen nicht mehr so blühen wird wie bisher. Wie es eine Tatsache ist, daß wir anders als über den Weg kräftiger Staatshilfen die Wohnungsnot in unseren zerbombten Städten nicht lindern und zum Teil sogar schon bannen konnten, so ist es auch eine Tatsache, daß die gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen beim Empfang staatlicher Baumittel die Schaufel aufgehalten haben, wo Privatleute ein Händchen ausstrecken konnten. Aus Steuergeldern, aus Geldern also, die wir alle bezahlten, haben sie sich Vermögenswerte erworben, die vielfach in die Millionen gehen. Doch nicht von ungefähr sind die „Gemeinnützigen“ wie Pilze im Altweibersommer aus dem Boden hervorgeschossen und haben, kleine wie große, kräftig mitgemischt. Etwa weil der soziale Wohnungsbau ein Verlustgeschäft wäre?

Hauptsorge der „Gemeinnützigen“ sollte sein, familiengerechtere und besser ausgestattete Wohnungen zu bauen als in den vergangenen Jahren. Unruhe in die betroffenen Bevölkerungskreise hineinzutragen, steht den gemeinnützigen Wohnungsunternehmen jedenfalls schlecht an. M.