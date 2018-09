Inhalt Seite 1 — Mit Flugzeug und Postkutsche nach Kissingen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nächst Gott verdanke ich mein gutes Befinden und meine Gesundheit dem Doktor Schwenninger und Kissingen; Kissingen hat mir die andere Hälfte meines Lebens gegeben“ – diese Worte steuerte Fürst Bismarck vor achtzig Jahren zum Ruhme des bayerischen Staatsbades an der Fränkischen Saale bei, und die Wiener Neue Freie Presse schrieb damals: „Der Schwerpunkt des Deutschen Reiches ist nach Kissingen verlegt.“ Fünfzehrmal „kurte“ der Kanzler in der oberen Saline; er blieb gewöhnlich vier bis fünf Wochen; sein höchstes Gewicht betrug 247 Pfund im Jahre 1879, das niedrigste 202 Pfund im Jahre 1883: das Bad hatte also seine Wirkung getan. Und es tut sie noch heute.

Als Bismarck am 4. Juli 1874 zum ersten Male nach Kissingen kam, reiste er mit dem Berliner Kurierzug, der wegen stattgehabten Gewitters eine längere Verspätung hatte. In dem Bade standen ihm Hofequipagen und Pferde des königlich-bayerischen Marstalles zur Verfügung. Heute reist wohl der größere Teil der dreißigtausend Kurgäste, die jährlich Kissingen besuchen, im eigenen Wagen durch das liebliche Saaletal.

Aber die Stadtverwaltung denkt bereits weiter: vor einigen Tagen wurde auf den oberen Saalewiesen ein Luftlandeplatz für diejenigen Gäste eröffnet, die mit dem Privatflugzeug anreisen wollen. Ein Lufttaxidienst zum Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt und nach Nürnberg und München soll in Kürze eingerichtet werden. Besonders die von weither kommenden ausländischen Gäste werden das begrüßen; ihre Zahl hat sich in dieser Saison gegenüber 1955 nahezu verdoppelt; Südamerika, Schweden und die Schweiz stellen dabei einen bedeutenden Anteil. Seit 1949 zeigt die Fremdenverkehrsstatistik, des Bades eine stetig ansteigende Kurve, von 405 000 im Jahre 1950 über 550 000 im Jahre 1953 auf voraussichtlich 700 000 in diesem Jahr. Der Stand von 1938 ist längst überschritten. 4300 Fremdenbetten stehen zur Verfügung.

Trotz alledem: Kissingen mit seinen rund 15 000 Einwohnern ist das ruhige, beschauliche und kultivierte Städtchen geblieben, das Bismarck kannte. Für sieben Mark kann man nachmittags in einer richtigen Postkutsche zum Kaffeetrinken in das benachbarte Bad Bocklet und abends von dort zurückfahren. Knallbunt lackiert glänzt der Kutschkasten aus den Wiesen hervor, auf dem Bock sitzt der Postillon mit Horn. Natürlich fährt er vierspännig.

Temperament und Schwung des Barockzeitalters sind noch heute in Kissingen spürbar. Die kleine Kurstadt verdankt den Fürstbischöfen von Würzburg ihren Aufstieg zum Weltbad. Es war der geniale Architekt der Würzburger Residenz, Balthasar Nenmann, der Anno 1737 im Auftrage von Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn den Kurgarten, die Kastanienallee und die Brunnenhalle anlegte.

Damals wurde eine Umleitung des Saalebettes notwendig: Überschwemmungen hatten immer wieder den alten Badbrunnen, der dicht neben dem Flußbett lag, verunreinigt. Nun leitete Neumann die Saale weiter westwärts und erhöhte das Gelände für den geplanten neuen Kurgarten. Aber nach Umleitung des Flußwassers zeigte sich, daß im alten Bett eine starke Quelle hervorbrach. Für die Arbeiter und ihren Aufseher, den alten Brunnenmeister Todesco, war das kein geringer Schrecken: man wollte und sollte doch das Wasser wegbringen. Zum Glück war als Beauftragter des hohen Rates der Apotheker Boxberger, ein Freund Balthasar Neumanns, zugegen. Er nahm Proben von der neuen Quelle mit nach Hause, untersuchte sie und fand, daß sie einen sehr starken Mineralgehalt habe – ja, mehr als der benachbarte Badebrunnen, dessentwegen die Arbeit geleistet wurde. Boxberger schickte eine Probe an den Fürstbischof und an das Juliusspital nach Würzburg. Nachdem sich bestätigte, was Boxberger gefunden hatte, faßte man die neue Quelle, die übrigens schon viele Jahrhunderte früher benutzt worden sein muß, als die Saale noch einen anderen Lauf hatte. Denn man fand Reste einer uralten Holzfassung in dem Quellbett.

Das Jahr 1737 und die Entdeckung Boxbergers werden von allen Kissinger Chronisten als der eigentliche Beginn eines weit über die Grenzen Frankens hinaus wirkenden Badelebens bezeichnet; den Namen „Racoczy-Quelle“ erhielt der neue – oder vielmehr wiederentdeckte – Sprudel allerdings erst von den Kurgästen, die die „turbulenten Eigenschaften“ des Quells mit dem ungarischen Kriegsmann Racoczy verglichen, der zur Zeit des österreichischen Erbfolgekrieges berühmt wurde. Zur Erinnerung an die Racoczy-Entdeckung wurde zweihundert Jahre später im lieblichen Rosengarten nahe dem Kurpavillon das Boxberger-Neumann-Denkmal errichtet. (Mit dem Hause Boxberger blieb die Geschichte des Staatsbades Kissingen auch weiterhin verbunden. Heute stellt die Boxbergersche Hofapotheke mehrere Präparate aus Kissinger Brunnensalz her, darunter ein international verbreitetes Schlankheitsmittel.)